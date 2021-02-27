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فورمولا إي / جائزة الدرعيّة 2 / تقرير السباق

فورمولا إي: بيرد يفوز في السباق الثاني في الدرعيّة بعد رفع العلم الأحمر

من قبل:

أحرز البريطاني سام بيرد الفوز بسباق جائزة الدرعيّة الليليّ الثاني المثير للفورمولا إي في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك بعد رفع العلم الأحمر قبل دقائق معدودة من نهايته بسبب الأشلاء على المسار.

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فورمولا إي: بيرد يفوز في السباق الثاني في الدرعيّة بعد رفع العلم الأحمر

على عكس سباق الأمس الذي شهد سيطرة مطلقة من نيك دي فريز وتصدّره لجميع لفّات السباق، كانت المعركة على أشدّها في السباق الثاني بين روبن فرينز وبيرد، لكنّ الأخير خرج منتصرًا بالرغم من أنّ فوزه جاء مبكّرًا قليلًا على إثر رفع العلم الأحمر.

وأحرز بذلك بيرد فوزه العاشر في البطولة وواصل بذلك سجّله كالسائق الوحيد الذي يفوز بسباقٍ على الأقلّ في جميع مواسم البطولة.

وحلّ فرينز ثانيًا في ظلّ معاناته للحفاظ على الطاقة، لكنّ توقّف السباق أنقذه من خسارة المزيد من المراكز في ظلّ تواجد جون إريك فيرن مباشرة خلفه وكذلك دا كوستا في ظلّ تحسّنٍ لافتٍ لأداء فريق تيشيتاه.

وذهب المركز الرابع إلى نيك كاسيدي ضمن سباقه الثاني في البطولة وتقدّم على سيتي كامارا ونيكو مولر.

وتقدّم أوليفر تورفي على مواطنه أوليفر رولاند سائق نيسان، بينما أكمل رينيه راست ترتيب العشرة الأوائل لصالح أودي.

مجريات السباق

حافظ فرينز على الصدارة عند الانطلاقة بينما استغلّ بيرد انطلاقة سيتي كامارا الضعيفة ليخطف المركز الثاني.

في الأثناء حقّق الفائز بسباق الأمس نيك دي فريز تقدّمًا جيّدًا خلال اللفّة الأولى ووصل إلى المركز الـ18. لكنّه فشل في التقدّم أكثر إثر ذلك.

وعلى عكس سباق الأمس فقد بدت وتيرة دي اس تيشيتاه أفضل في سباق اليوم، وتحديدًا مع بطل العالم مرّتين جون-إريك فيرن الذي وصل حتّى المركز الرابع بحلول اللفّة العاشرة مستفيدًا من نظام "أتاك مود".

وبالعودة إلى الصدارة فقد أعلم فريق فيرج سائقه فرينز المتصدّر بأنّه يستهلك الطاقة بشكلٍ مفرطٍ نسبيًا، بينما طلب فريق جاغوار من بيرد فعل عكس ما يفعله فرينز على صعيد تفعيل نظام "أتاك مود".

وبالفعل فعّل الهولندي نظامه وتراجع خلف بيرد الذي ورث الصدارة، لكن فرينز استعاد مركزه مستفيدًا من الطاقة الأقوى وهو ما دفع بيرد للاستجابة وتفعيل نظامه هو الآخر وهو ما أدّى إلى تراجعه خلف كامارا لبعض الوقت قبل أن يستعيد مركزه الثاني.

ومثلما كان عليه الحال في سباق الأمس فإنّ المنافسات كانت على أشدّها بين السائقين، وهو ما كان يعني وجود خطر الحوادث، وكان ذلك ما حدث بالضبط في منتصف السباق عندما جمعت حادثة بين جايك دينيس وباسكال فيرلاين عندما دفع الأخير منافسه نحو الجدار وتسبّب في كسره نظام تعليقه الأماميّ.

وتسبّب ذلك في اعتماد "العلم الأصفر في كامل المسار" لإبعاد سيارة البريطاني، في الأثناء كان بيرد في الصدارة أمام فرينز الذي كان قد أقدم على تفعيل نظام "أتاك مود" قبل توقّف التسابق وسرعان ما استعاد صدارته لدى استئناف السباق.

وانطلقت الإثارة مع بقاء 18 دقيقة على النهاية عندما كان بيرد مباشرة خلف غريمه الذي واصل الإفراط في استهلاك الطاقة في الوقت الذي انضمّ إليهما فيه ثنائيّ تيشيتاه دا كوستا وفيرن.

ونجح بيرد في تجاوز فرينز في اللفّة الـ 22 منتزعًا الصدارة، في الوقت الذي احتدمت فيه المعركة بين دا كوستا وزميله فيرن ووصلت إلى حدّ الاحتكاك لكن مع قدرتهما على المواصلة.

وبدأ بيرد بالابتعاد في الأمام، في الوقت الذي تراجع فيه فرينز نحو ثنائيّ دي اس تيشيتاه.

وعاد التسابق للتوقّف مجدّدًا مع بقاء 11 دقيقة على إثر توقّف سيارة سيباستيان بويمي من جهة وجمع حادثة بين ميتش إيفانز وماكسيميليان غونتر عند نهاية الخطّ المستقيم.

وبالنظر إلى حجم الفوضى والأشلاء على المسار فقد قرّرت إدارة السباق إقحام سيارة الأمان في مرحلة أولى.

وتبيّن أنّ عمليّة تنظيف المسار ستطلّب الكثير من الوقت لذا قرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر ومن ثمّ تأكيد عدم استئنافه لينتهي السباق على ذلك الترتيب، وهو ما كان يعني ضمان بيرد الفوز بالسباق الثاني في الدرعيّة أمام فرينز وفيرن.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   10 United Kingdom سام بيرد جاغوار ريسينغ 29 39:50.836    
2   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 29 39:53.030 2.194 2.194
3   25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 29 39:55.682 4.846 2.652
4   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 29 39:57.736 6.900 2.054
5   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 29 39:59.915 9.079 2.179
6   7 Brazil سيرجيو كامارا دراغون/بنسكي 29 40:03.653 12.817 3.738
7   6 Switzerland نيكو مولر دراغون/بنسكي 29 40:04.760 13.924 1.107
8   8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 29 40:06.359 15.523 1.599
9   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 29 40:07.225 16.389 0.866
10   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 29 40:09.090 18.254 1.865
11   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 29 40:10.721 19.885 1.631
12   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 29 40:11.448 20.612 0.727
13   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 29 40:12.344 21.508 0.896
14   17 Netherlands نيك دي فريز مرسيدس 29 40:13.318 22.482 0.974
15   71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 29 40:15.028 24.192 1.710
16   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 29 40:16.231 25.395 1.203
17   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 29 40:18.093 27.257 1.862
18   5 Belgium ستوفيل فاندورن مرسيدس 29 40:19.948 29.112 1.855
  انسحب 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 26 32:35.218 3 لفّة 3 لفّة
  انسحب 20 New Zealand ميتش إيفانز جاغوار ريسينغ 26 32:38.574 3 لفّة 3.356
  انسحب 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 26 32:44.395 3 لفّة 5.821
  انسحب 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 26 32:44.705 3 لفّة 0.310
  انسحب 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 16 19:43.653 13 لفّة 10 لفّة
  لم ينطلق 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 0      
فورمولا إي: مرسيدس تكشف سبب حادثة مورتارا في التجارب الحرة لسباق الدرعية الثاني

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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة الدرعيّة 2
الكاتب مروان الوافي

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