فورمولا إي: بيرد يفوز في السباق الثاني في الدرعيّة بعد رفع العلم الأحمر

على عكس سباق الأمس الذي شهد سيطرة مطلقة من نيك دي فريز وتصدّره لجميع لفّات السباق، كانت المعركة على أشدّها في السباق الثاني بين روبن فرينز وبيرد، لكنّ الأخير خرج منتصرًا بالرغم من أنّ فوزه جاء مبكّرًا قليلًا على إثر رفع العلم الأحمر.

وأحرز بذلك بيرد فوزه العاشر في البطولة وواصل بذلك سجّله كالسائق الوحيد الذي يفوز بسباقٍ على الأقلّ في جميع مواسم البطولة.

وحلّ فرينز ثانيًا في ظلّ معاناته للحفاظ على الطاقة، لكنّ توقّف السباق أنقذه من خسارة المزيد من المراكز في ظلّ تواجد جون إريك فيرن مباشرة خلفه وكذلك دا كوستا في ظلّ تحسّنٍ لافتٍ لأداء فريق تيشيتاه.

وذهب المركز الرابع إلى نيك كاسيدي ضمن سباقه الثاني في البطولة وتقدّم على سيتي كامارا ونيكو مولر.

وتقدّم أوليفر تورفي على مواطنه أوليفر رولاند سائق نيسان، بينما أكمل رينيه راست ترتيب العشرة الأوائل لصالح أودي.

مجريات السباق

حافظ فرينز على الصدارة عند الانطلاقة بينما استغلّ بيرد انطلاقة سيتي كامارا الضعيفة ليخطف المركز الثاني.

في الأثناء حقّق الفائز بسباق الأمس نيك دي فريز تقدّمًا جيّدًا خلال اللفّة الأولى ووصل إلى المركز الـ18. لكنّه فشل في التقدّم أكثر إثر ذلك.

وعلى عكس سباق الأمس فقد بدت وتيرة دي اس تيشيتاه أفضل في سباق اليوم، وتحديدًا مع بطل العالم مرّتين جون-إريك فيرن الذي وصل حتّى المركز الرابع بحلول اللفّة العاشرة مستفيدًا من نظام "أتاك مود".

وبالعودة إلى الصدارة فقد أعلم فريق فيرج سائقه فرينز المتصدّر بأنّه يستهلك الطاقة بشكلٍ مفرطٍ نسبيًا، بينما طلب فريق جاغوار من بيرد فعل عكس ما يفعله فرينز على صعيد تفعيل نظام "أتاك مود".

وبالفعل فعّل الهولندي نظامه وتراجع خلف بيرد الذي ورث الصدارة، لكن فرينز استعاد مركزه مستفيدًا من الطاقة الأقوى وهو ما دفع بيرد للاستجابة وتفعيل نظامه هو الآخر وهو ما أدّى إلى تراجعه خلف كامارا لبعض الوقت قبل أن يستعيد مركزه الثاني.

ومثلما كان عليه الحال في سباق الأمس فإنّ المنافسات كانت على أشدّها بين السائقين، وهو ما كان يعني وجود خطر الحوادث، وكان ذلك ما حدث بالضبط في منتصف السباق عندما جمعت حادثة بين جايك دينيس وباسكال فيرلاين عندما دفع الأخير منافسه نحو الجدار وتسبّب في كسره نظام تعليقه الأماميّ.

وتسبّب ذلك في اعتماد "العلم الأصفر في كامل المسار" لإبعاد سيارة البريطاني، في الأثناء كان بيرد في الصدارة أمام فرينز الذي كان قد أقدم على تفعيل نظام "أتاك مود" قبل توقّف التسابق وسرعان ما استعاد صدارته لدى استئناف السباق.

وانطلقت الإثارة مع بقاء 18 دقيقة على النهاية عندما كان بيرد مباشرة خلف غريمه الذي واصل الإفراط في استهلاك الطاقة في الوقت الذي انضمّ إليهما فيه ثنائيّ تيشيتاه دا كوستا وفيرن.

ونجح بيرد في تجاوز فرينز في اللفّة الـ 22 منتزعًا الصدارة، في الوقت الذي احتدمت فيه المعركة بين دا كوستا وزميله فيرن ووصلت إلى حدّ الاحتكاك لكن مع قدرتهما على المواصلة.

وبدأ بيرد بالابتعاد في الأمام، في الوقت الذي تراجع فيه فرينز نحو ثنائيّ دي اس تيشيتاه.

وعاد التسابق للتوقّف مجدّدًا مع بقاء 11 دقيقة على إثر توقّف سيارة سيباستيان بويمي من جهة وجمع حادثة بين ميتش إيفانز وماكسيميليان غونتر عند نهاية الخطّ المستقيم.

وبالنظر إلى حجم الفوضى والأشلاء على المسار فقد قرّرت إدارة السباق إقحام سيارة الأمان في مرحلة أولى.

وتبيّن أنّ عمليّة تنظيف المسار ستطلّب الكثير من الوقت لذا قرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر ومن ثمّ تأكيد عدم استئنافه لينتهي السباق على ذلك الترتيب، وهو ما كان يعني ضمان بيرد الفوز بالسباق الثاني في الدرعيّة أمام فرينز وفيرن.

نتيجة السباق: