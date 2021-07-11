فورمولا إي: بيرد يفوز بسباق نيويورك الثاني وينتزع صدارة الترتيب

فرض البريطاني سيطرة كاملة على مجريات السباق الممتد لـ 37 لفة ليسجّل الفوز رقم 11 له في البطولة الكهربائية، ويتقدم على روبن فرينز وكذلك إدواردو مورتارار ليتربّع على صدارة ترتيب النقاط.

وقد انقلبت حظوظ بيرد من الأمس، عندما تعرض لحادث في التجارب الحرة واكتفى بتحقيق نقطتين فقط في السباق الأول بعد حادثته مع أوليفر رولاند في التصفيات.

لكن في السباق اليوم هيمن بيرد من انطفاء الأضواء وحتى نهاية السباق ليُحرز الفوز بفارق 4.1 ثانية أمام نيك كاسيدي.

وقام بيرد بانطلاقة جيّدة ساعدته فيه انطلاقة زميله ميتش إيفانز البطيئة، قبل أن يتعيّن على الأخير الدفاع عن مركزه أمام كاسيدي الذي حاول التجاوز من الجهة الداخلية.

لكن سرعان ما توقّف إثر دخول سيارة الأمام جرّاء عدم قدرة جان-إريك فيرن على الانطلاق.

ومع استئناف السباق، تمكّن بيرد من إحكام سيطرته على الصدارة ليتقدم سريعًا بفارق 0.7 ثانية.

ومن أجل منطقة تفعيل وضع الهجوم الثانية، فصلت جاغوار استراتيجيتها، حيث أقدم بيرد على دفعة الطاقة، بينما ظل إيفانز على خط التسابق ليوفّر حماية من كاسيدي الذي فعّل بدوره وضع الهجوم كذلك.

وتمكّن كاسيدي من تجاوز مواطنه إيفانز بالرُغم من جهود سائق جاغوار الدفاعية، لكن الأخير وبمساعدة التفعيل الأخير لوضع الهجوم تمكّن من استعادة مركزه بعد ثلاث لفات.

لكن ومع إفراطه في استهلاك الطاقة، وترقّب كاسيدي، خرج إيفانز عن المسار عند المنعطف السادس وارتطم بالجدار الخارجي وكسر نظام التعليق الخلفي الأيسر على سيارته.

ليستفيد كاسيدي من ذلك ويتجاوزه هو وأنطونيو فيكلس دا كوستا وثنائي بورشه باسكال فيرلاين وأندريه لوتيرر.

وقد سمحت تلك المعركة في الخلف بتسهيل مهمة بيرد ليسجّل فوزًا مهمًا ويعود إلى صدارة معركة اللقب، فيما بات كاسيدي أكثر السائقين ثباتًا في المقدمة، بتسجيله منصتي تتويج والمركز الرابع في السباقات الثلاثة الأخيرة.

دا كوستا حجز آخر مراكز منصة التتويج أمام فيرلاين وزميله لوتيرر.

فيما كان المركز السادس من نصيب أليكسندر سيمز أمام نورمان ناتو وروبن فرينز الذي شق طريقه من المركز الـ 21.

وقد أكمل أليكس لين وماكسيمليان غونتر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: