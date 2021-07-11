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فورمولا إي / جائزة نيويورك 2 تقرير السباق

فورمولا إي: بيرد يفوز بسباق نيويورك الثاني وينتزع صدارة الترتيب

تمكن سام بيرد من تحقيق الفوز بالسباق الثاني ضمن جولة نيويورك في الفورمولا إي، كما تقدّم إلى صدارة ترتيب البطولة إثر ذلك.

فورمولا إي: بيرد يفوز بسباق نيويورك الثاني وينتزع صدارة الترتيب

فرض البريطاني سيطرة كاملة على مجريات السباق الممتد لـ 37 لفة ليسجّل الفوز رقم 11 له في البطولة الكهربائية، ويتقدم على روبن فرينز وكذلك إدواردو مورتارار ليتربّع على صدارة ترتيب النقاط.

وقد انقلبت حظوظ بيرد من الأمس، عندما تعرض لحادث في التجارب الحرة واكتفى بتحقيق نقطتين فقط في السباق الأول بعد حادثته مع أوليفر رولاند في التصفيات.

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لكن في السباق اليوم هيمن بيرد من انطفاء الأضواء وحتى نهاية السباق ليُحرز الفوز بفارق 4.1 ثانية أمام نيك كاسيدي.

وقام بيرد بانطلاقة جيّدة ساعدته فيه انطلاقة زميله ميتش إيفانز البطيئة، قبل أن يتعيّن على الأخير الدفاع عن مركزه أمام كاسيدي الذي حاول التجاوز من الجهة الداخلية.

لكن سرعان ما توقّف إثر دخول سيارة الأمام جرّاء عدم قدرة جان-إريك فيرن على الانطلاق.

ومع استئناف السباق، تمكّن بيرد من إحكام سيطرته على الصدارة ليتقدم سريعًا بفارق 0.7 ثانية.

ومن أجل منطقة تفعيل وضع الهجوم الثانية، فصلت جاغوار استراتيجيتها، حيث أقدم بيرد على دفعة الطاقة، بينما ظل إيفانز على خط التسابق ليوفّر حماية من كاسيدي الذي فعّل بدوره وضع الهجوم كذلك.

وتمكّن كاسيدي من تجاوز مواطنه إيفانز بالرُغم من جهود سائق جاغوار الدفاعية، لكن الأخير وبمساعدة التفعيل الأخير لوضع الهجوم تمكّن من استعادة مركزه بعد ثلاث لفات.

لكن ومع إفراطه في استهلاك الطاقة، وترقّب كاسيدي، خرج إيفانز عن المسار عند المنعطف السادس وارتطم بالجدار الخارجي وكسر نظام التعليق الخلفي الأيسر على سيارته.

ليستفيد كاسيدي من ذلك ويتجاوزه هو وأنطونيو فيكلس دا كوستا وثنائي بورشه باسكال فيرلاين وأندريه لوتيرر.

وقد سمحت تلك المعركة في الخلف بتسهيل مهمة بيرد ليسجّل فوزًا مهمًا ويعود إلى صدارة معركة اللقب، فيما بات كاسيدي أكثر السائقين ثباتًا في المقدمة، بتسجيله منصتي تتويج والمركز الرابع في السباقات الثلاثة الأخيرة.

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دا كوستا حجز آخر مراكز منصة التتويج أمام فيرلاين وزميله لوتيرر.

فيما كان المركز السادس من نصيب أليكسندر سيمز أمام نورمان ناتو وروبن فرينز الذي شق طريقه من المركز الـ 21.

وقد أكمل أليكس لين وماكسيمليان غونتر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 37 46:15.909  
2   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 37 46:20.076 4.167
3   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 37 46:20.749 4.840
4   99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 37 46:23.063 7.154
5   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 37 46:23.671 7.762
6   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 37 46:32.195 16.286
7   71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 37 46:40.892 24.983
8   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 37 46:40.993 25.084
9   94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 37 46:41.314 25.405
10   28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 37 46:41.918 26.009
11   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 37 46:42.250 26.341
12   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 37 46:46.690 30.781
13   20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 37 46:46.866 30.957
14   11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 37 46:47.879 31.970
15   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 37 46:48.894 32.985
16   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 37 46:51.601 35.692
17   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 37 46:51.833 35.924
18   17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 37 46:52.248 36.339
19   22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 37 47:07.293 51.384
20   33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 37 47:15.603 59.694
21   88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 37 47:21.236 1:05.327
22   6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 37 47:23.610 1:07.701
  dnf 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 29 37:20.097 8 Laps
  dnf 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 0    
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فورمولا إي: بيرد يتفوّق على زميله إيفانز وينطلق أوّلًا في سباق نيويورك الثاني

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