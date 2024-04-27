فورمولا إي: بيرد يغيب عن سباق موناكو جراء إصابة في الرسغ ويعوّضه بيرنارد

عانى البريطاني من الإصابة في رسغه الأيمن قبيل 10 دقائق من نهاية التجارب الحرة الأولى صباح اليوم السبت، وذلك بعدما أغلق مكابحه بالتوجه إلى المنعطف الأول ليسلك مسار الهروب على سرعة عالية قبل أن يصطدم إطاره الأمامي الأيمن بالحواجز ويداه ما تزال على المقود.

وبالرغم من خروجه من السيارة دون مساعدة وسيره عائدًا إلى منقطة الصيانة، إلا أن فحصًا لاحقًا كشف عن وجود تلك الإصابة.

وكان بيرد قد سبق وأصاب ذات الرسغ في لندن خلال موسم 2022، ما ترتب عليه غيابه عن الجولة الختامية في سيول.

هذا وسيخضع بيرد لبعض الفحوصات والآشعات لتحديد إذا ما كُسر رسغه وما إذا هنالك حاجة لتدخل جراحي.

وتعقيبًا على ذلك أصدر فريق مكلارين بيانًا جاء فيه: "بسبب إصابة في يده خلال التجارب الحرة الأولى، لن يشارك سام بيرد فيما تبقى من حصص في جائزة موناكو الكبرى. وعليه، وقيد الموافقة من فيا، فإن تايلور بيرنارد سيحل مكانه لما تبقى من الجائزة".

جديرٌ بالذكر أن بيرنارد هو السائق الاحتياطي لدى مكلارين في الفورمولا إي، والذي قد شارك في عدد من حصص الناشئين مع الفريق، كان آخرها في وقت سابق من الشهر الجاري قُبيل جائزة ميزانو. ليكون الآن على طريق خوض أولى سباقاته في الفورمولا إي.