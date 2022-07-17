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فورمولا إي / جائزة نيويورك 2 تقرير التجارب

فورمولا إي: بيرد يضع جاغوار في صدارة التجارب الحرة لسباق نيويورك الثاني

سجّل سام بيرد سائق جاغوار الزمن الأسرع في التجارب الحرة للسباق الثاني ضمن جولة نيويورك المزدوجة في الفورمولا إي، متفوقًا بـ 0.095 ثانية على نيك كاسيدي الذي شارك بسيارة جديدة لفريقه إنفيجن بعد حادثة الأمس.

فورمولا إي: بيرد يضع جاغوار في صدارة التجارب الحرة لسباق نيويورك الثاني

تطلّبت سيارتا كاسيدي وستوفيل فاندورن بناءً مكثفًا بعد حوادث سباق الأمس التي تسببت بها الأمطار الغزيرة المفاجئة.

ومع الجفاف السريع للحلبة خلال الليل، فقد كانت هنالك كذلك تحسّن سريع في الأزمنة خلال الدقائق العشر الأولى من حصة اليوم.

إذ تصدر سيرجيو سيتي كامارا قائمة الأزمنة بعد مُضي ثلث الحصة مع دقيقة و11.167 ثانية، قبل أن يطيح به ميتش إيفانز الذي دخل إلى نطاق الدقيقة و10 ثوان.

لكن أنطونيو فيلكس دا كوستا نجح بالتفوق عليه بعشر من الثانية قبل أن يزيحه باسكال فيرلاين سائق بورشه.

وتواصل التناوب على الصدارة مع تفوّق جان-إريك فيرن على الألماني بفارق 0.001 ثانية، قبل أن يأتي سيباستيان بويمي ويكسر حاجز الدقيقة و10 ثوانٍ مسجلًا دقيقة و9.960 ثانية.

ومن هنا بدأت الأزمنة بالتهاوي مع تناوب كل من نيك دي فريز، فيرن، سيتي كامارا، جاك دينيس وروبن فرينز على الصدارة.

لكن الكلمة العليا كانت لبيرد الذي كسر حاجز الدقيقة و9 ثوان وسجل دقيقة و08.745 ثانية، الزمن الذي ظل صامدًا رغم محاولة كاسيدي الأخيرة.

المركز الثالث في الحصة ذهب إلى لوكاس دي غراسي بفارق 0.240 ثانية خلف بيرد وأمام دا كوستا، دينيس وإيفانز.

وقد أكمل فرينز، أندريه لوتيرر، أوليفر رولاند وفيرلاين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة:

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 20 1:08.745  
2 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:08.840 0.095
3 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 15 1:08.985 0.240
4 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 19 1:08.992 0.247
5 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 20 1:09.008 0.263
6 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 21 1:09.065 0.320
7 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:09.154 0.409
8 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 18 1:09.172 0.427
9 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 21 1:09.172 0.427
10 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 19 1:09.212 0.467
11 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 21 1:09.288 0.543
12 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 19 1:09.294 0.549
13 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 16 1:09.334 0.589
14 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 13 1:09.528 0.783
15 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 16 1:09.572 0.827

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