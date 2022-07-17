فورمولا إي: بيرد يضع جاغوار في صدارة التجارب الحرة لسباق نيويورك الثاني

تطلّبت سيارتا كاسيدي وستوفيل فاندورن بناءً مكثفًا بعد حوادث سباق الأمس التي تسببت بها الأمطار الغزيرة المفاجئة.

ومع الجفاف السريع للحلبة خلال الليل، فقد كانت هنالك كذلك تحسّن سريع في الأزمنة خلال الدقائق العشر الأولى من حصة اليوم.

إذ تصدر سيرجيو سيتي كامارا قائمة الأزمنة بعد مُضي ثلث الحصة مع دقيقة و11.167 ثانية، قبل أن يطيح به ميتش إيفانز الذي دخل إلى نطاق الدقيقة و10 ثوان.

لكن أنطونيو فيلكس دا كوستا نجح بالتفوق عليه بعشر من الثانية قبل أن يزيحه باسكال فيرلاين سائق بورشه.

وتواصل التناوب على الصدارة مع تفوّق جان-إريك فيرن على الألماني بفارق 0.001 ثانية، قبل أن يأتي سيباستيان بويمي ويكسر حاجز الدقيقة و10 ثوانٍ مسجلًا دقيقة و9.960 ثانية.

ومن هنا بدأت الأزمنة بالتهاوي مع تناوب كل من نيك دي فريز، فيرن، سيتي كامارا، جاك دينيس وروبن فرينز على الصدارة.

لكن الكلمة العليا كانت لبيرد الذي كسر حاجز الدقيقة و9 ثوان وسجل دقيقة و08.745 ثانية، الزمن الذي ظل صامدًا رغم محاولة كاسيدي الأخيرة.

المركز الثالث في الحصة ذهب إلى لوكاس دي غراسي بفارق 0.240 ثانية خلف بيرد وأمام دا كوستا، دينيس وإيفانز.

وقد أكمل فرينز، أندريه لوتيرر، أوليفر رولاند وفيرلاين ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة: