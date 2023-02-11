فورمولا إي: بيرد يسجل الزمن الأفضل على متن جاغوار خلال التجارب الحرة في حيدر أباد
سجل سام بيرد الزمن الأسرع على متن جاغوار خلال حصتي التجارب الحرة خلال جائزة حيدر أباد في الفورمولا إي، والتي شهدت حادثة كبيرة لمتصدر الترتيب العام باسكال فيرلاين.
سجل بيرد دقيقة و13.631 ثانية مع بقاء خمس دقائق على انتهاء التجارب الثانية صباح اليوم السبت، ضمن أزمنة تنافسية للغاية من قبل الجميع حيث أنهى 18 سائقاً من أصل 22 ضمن ثانية واحدة عن بعضهم البعض.
ميتش إيفانز زميل بيرد كان أول من كسر أسرع أزمنة التجارب الحرة الأولى بعد عشر دقائق من الحصة الثانية.
وتتالت الأزمنة السريعة حيث سجل نيك كاسيدي على متن إنفيجن زمناً ضمن له المركز الثالث.
بينما تفوق عليه بيرد وجان-إريك فيرن سائق دي.أس بينسكي، بفارق 0.113 ثانية فقط بينهما، وبفارق 0.067 ثانية بين فيرن وكاسيدي.
المركز الرابع حققه إدواردو مورتارا سائق مازيراتي، بينما أكمل ساشا فينيستراز سائق نيسان ورينيه راست سائق مكلارين ترتيب المراكز الستة الأولى.
وتعافى فيرلاين من دراما الجمعة لينهي سابعاً، أما حقق لوكاس دي غراسي المركز الثامن. وأكمل سيباستيان بويمي على متن إنفيجن ودان تيكتوم سائق نيو333 ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يشار إلى أن الحصة الأولى شهدت دخول سيارات تجارية إلى الحلبة، حيث أشارت الشرطة إلى وجود فتحة ما في الحاجز سمحت لها بالدخول ما تسبب بفوضى كبيرة.
كما خسر فيرلاين السيطرة على سيارته بورشه في المنعطف الأخير وارتطم بعنف بالحواجز، لكنه تمكن من الخروج كما خضع لفحوصات طبية وقائية.
وقامت بورشه بسحب سياراتها جميعاً من الحصة، وبعد الفحص تبين أن سبب الحادثة مشكلة في وحدة التحكم بالمركبة، وسبب ذلك ما زال قيد الدراسة.
التجارب الحرة الثانية:
FP1 results:
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