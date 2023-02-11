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فورمولا إي / جائزة حيدر آباد تقرير التجارب

فورمولا إي: بيرد يسجل الزمن الأفضل على متن جاغوار خلال التجارب الحرة في حيدر أباد

سجل سام بيرد الزمن الأسرع على متن جاغوار خلال حصتي التجارب الحرة خلال جائزة حيدر أباد في الفورمولا إي، والتي شهدت حادثة كبيرة لمتصدر الترتيب العام باسكال فيرلاين.

فورمولا إي: بيرد يسجل الزمن الأفضل على متن جاغوار خلال التجارب الحرة في حيدر أباد

سجل بيرد دقيقة و13.631 ثانية مع بقاء خمس دقائق على انتهاء التجارب الثانية صباح اليوم السبت، ضمن أزمنة تنافسية للغاية من قبل الجميع حيث أنهى 18 سائقاً من أصل 22 ضمن ثانية واحدة عن بعضهم البعض.

ميتش إيفانز زميل بيرد كان أول من كسر أسرع أزمنة التجارب الحرة الأولى بعد عشر دقائق من الحصة الثانية.

وتتالت الأزمنة السريعة حيث سجل نيك كاسيدي على متن إنفيجن زمناً ضمن له المركز الثالث.

بينما تفوق عليه بيرد وجان-إريك فيرن سائق دي.أس بينسكي، بفارق 0.113 ثانية فقط بينهما، وبفارق 0.067 ثانية بين فيرن وكاسيدي.

المركز الرابع حققه إدواردو مورتارا سائق مازيراتي، بينما أكمل ساشا فينيستراز سائق نيسان ورينيه راست سائق مكلارين ترتيب المراكز الستة الأولى.

وتعافى فيرلاين من دراما الجمعة لينهي سابعاً، أما حقق لوكاس دي غراسي المركز الثامن. وأكمل سيباستيان بويمي على متن إنفيجن ودان تيكتوم سائق نيو333 ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن الحصة الأولى شهدت دخول سيارات تجارية إلى الحلبة، حيث أشارت الشرطة إلى وجود فتحة ما في الحاجز سمحت لها بالدخول ما تسبب بفوضى كبيرة.

كما خسر فيرلاين السيطرة على سيارته بورشه في المنعطف الأخير وارتطم بعنف بالحواجز، لكنه تمكن من الخروج كما خضع لفحوصات طبية وقائية. 

وقامت بورشه بسحب سياراتها جميعاً من الحصة، وبعد الفحص تبين أن سبب الحادثة مشكلة في وحدة التحكم بالمركبة، وسبب ذلك ما زال قيد الدراسة.

التجارب الحرة الثانية:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 10 United Kingdom سام بيرد
United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:13.631
2 25 France جون إيريك فيرن
United States دراغون ريسينغ 1:13.744 0.113
3 37 New Zealand نيك كاسيدي
United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:13.811 0.180
4 48 Switzerland إدواردو مورتارا
Monaco مازيراتي ريسينغ 1:14.006 0.375
5 23 France ساشا فينيستراز
Japan نيسان إي.دامس 1:14.028 0.397
6 58 Germany رينيه راست
United Kingdom مكلارين 1:14.029 0.398
7 94 Germany باسكال فيرلاين
Germany فريق بورشه 1:14.036 0.405
8 11 Brazil لوكاس دي غراسي
India ماهيندرا ريسينغ 1:14.118 0.487
9 16 Switzerland سيباستيان بويمي
United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:14.118 0.487
10 33 United Kingdom دان تيكتوم
United Kingdom نيو 1:14.145 0.514
11 7 Germany ماكسيميليان غونتر
Monaco مازيراتي ريسينغ 1:14.160 0.529
12 5 United Kingdom جايك هيوز
United Kingdom مكلارين 1:14.179 0.548
13 27 United Kingdom جايك دينيس
United States أندريتي أوتوسبورت 1:14.261 0.630
14 1 Belgium ستوفيل فاندورن
United States دراغون ريسينغ 1:14.271 0.640
15 3 Brazil سيرجيو كامارا
United Kingdom نيو 1:14.294 0.663
16 17 France نورمان ناتو
Japan نيسان إي.دامس 1:14.436 0.805
17 51 Switzerland نيكو مولر
Germany فريق أودي سبورت أبت 1:14.461 0.830
18 9 New Zealand ميتش إيفانز
United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:14.599 0.968
19 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
Germany فريق بورشه 1:15.002 1.371
20 36 Germany أندريه لوتيرر
United States أندريتي أوتوسبورت 1:15.059 1.428
21 8 United Kingdom أوليفر رولاند
India ماهيندرا ريسينغ 1:15.072 1.441
22 4 South Africa كلفن فان دير لينده
Germany فريق أودي سبورت أبت 1:15.832 2.201
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FP1 results:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 16 Switzerland سيباستيان بويمي
United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:15.088
2 1 Belgium ستوفيل فاندورن
United States دراغون ريسينغ 1:15.269 0.181
3 3 Brazil سيرجيو كامارا
United Kingdom نيو 1:15.452 0.364
4 10 United Kingdom سام بيرد
United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:15.612 0.524
5 11 Brazil لوكاس دي غراسي
India ماهيندرا ريسينغ 1:15.647 0.559
6 9 New Zealand ميتش إيفانز
United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:15.719 0.631
7 48 Switzerland إدواردو مورتارا
Monaco مازيراتي ريسينغ 1:15.734 0.646
8 25 France جون إيريك فيرن
United States دراغون ريسينغ 1:15.810 0.722
9 7 Germany ماكسيميليان غونتر
Monaco مازيراتي ريسينغ 1:15.905 0.817
10 37 New Zealand نيك كاسيدي
United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:16.036 0.948
11 33 United Kingdom دان تيكتوم
United Kingdom نيو 1:16.044 0.956
12 17 France نورمان ناتو
Japan نيسان إي.دامس 1:16.142 1.054
13 5 United Kingdom جايك هيوز
United Kingdom مكلارين 1:16.522 1.434
14 51 Switzerland نيكو مولر
Germany فريق أودي سبورت أبت 1:16.625 1.537
15 23 France ساشا فينيستراز
Japan نيسان إي.دامس 1:16.656 1.568
16 58 Germany رينيه راست
United Kingdom مكلارين 1:16.697 1.609
17 4 South Africa كلفن فان دير لينده
Germany فريق أودي سبورت أبت 1:16.748 1.660
18 8 United Kingdom أوليفر رولاند
India ماهيندرا ريسينغ 1:17.476 2.388
19 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا
Germany فريق بورشه
20 27 United Kingdom جايك دينيس
United States أندريتي أوتوسبورت
21 36 Germany أندريه لوتيرر
United States أندريتي أوتوسبورت
22 94 Germany باسكال فيرلاين
Germany فريق بورشه
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