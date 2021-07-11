فورمولا إي: بيرد يتفوّق على زميله إيفانز وينطلق أوّلًا في سباق نيويورك الثاني

انطلقت التصفيات وكانت أنظار الجميع تتابع الأحوال الجويّة في ظلّ وجود تهديد بهطول الأمطار.

وبدت وتيرة السيارات أسرع هذا اليوم بالمقارنة مع تصفيات الأمس، إذ نجح ميتش إيفانز في تصدّر المجموعة الأولى كاسرًا حاجز الـ1:09 دقيقة للمرّة الأولى، خاصة في ظلّ جفاف الحلبة حينها.

لكنّ بعض زخّات المطر بدأت تتهاطل مع بداية مجريات المجموعة الثانية وهو ما حال دون تسجيل أغلبهم لأزمنة تنافسيّة.

إلّا أنّ سائقي المجموعة الثالثة أحدثوا المفاجأة وتمكّن بيرد وفيرلاين من التقدّم على إيفانز في صدارة جدول الأزمنة، وذلك بأسرع زمنٍ بلغ 1:08.855 دقيقة.

لكنّ أغلب سائقي المجموعة الرابعة الأخيرة خسروا الكثير في المقطع الثالث الأخير، وكان سيرجيو سيتي كامارا الوحيد القادر بينهم على التواجد ضمن الستّة الأوائل.

وعبر بذلك بيرد، وفيرلاين، وإيفانز، وكاسيدي، ولوتيرر وكامارا إلى منافسات السوبر بول.

ومثلما هو المعتاد فإنّ ترتيب دخول السائقين يكون معاكسًا لترتيبهم في مرحلة المجموعات، لذا كان سيتي كامارا أوّل من يُسجّل زمنه ونجح بالفعل في تحقيق 1:08.988 دقيقة.

وفي حين أنّ لوتيرر أضاع بعض الوقت بعد أخطاء في الكبح، فإنّ كاسيدي نجح في انتزاع قطب الانطلاق الأوّل المؤقّت بدقيقة و8.663 ثانية.

أمّا إيفانز ففي حين أنّ لفّته بدأت على نحوٍ فوضويّ واحتكّ بالجدار في مناسبتين، إلّا أنّه قدّم أداءً رائعًا في آخر مقطعين ليتقدّم على كاسيدي بـ 0.001 ثانية!

في المقابل أضاع فيرلاين أغلب الوقت في المقطع الثالث ما تسبّب في اكتفائه بالمركز الثالث، واتّجهت جميع الأنظار حينها صوب البريطاني بيرد.

وكان البريطاني عند مستوى التطلّعات بالفعل، حيث نجح في التفوّق على زميله إيفانز ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل بـ 1:08.572 دقيقة وبفارق 0.090 ثانية عن زميله.

وسينطلق كاسيدي ثالثًا أمام فيرلاين، بينما سيجمع الصفّ الثالث كلًا من سيتي كامارا ولوتيرر.

أمّا حامل اللقب أنطونيو فيليكس دا كوستا فسينطلق سابعًا أمام أليكس لين سائق ماهيندرا الذي تواجد أمام زميله أليكسندر سيمز، في حين أكمل نورمان ناتو ترتيب العشرة الأوائل.

وبعد فوزه بسباق الأمس، اقتصر ماكسيميليان غونتر على المركز الـ 23 في تصفيات هذا اليوم، كما لم يكن فيرن أفضل حالًا وسينطلق من المركز الـ 24 الأخير بعد فشله في تسجيل أيّ زمن تنافسي بسبب مشكلة في دوّاسة الطاقة.

نتيجة التصفيات: