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فورمولا إي / جائزة نيويورك 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: بيرد يتفوّق على زميله إيفانز وينطلق أوّلًا في سباق نيويورك الثاني

أحرز سام بيرد قطب الانطلاق الأوّل ليتقدّم ثنائيّة جاغوار في تصفيات جائزة نيويورك الثانية للفورمولا إي، في الوقت الذي سينطلق فيه جون-إريك فيرن من المركز الأخير بعد مشكلة تقنيّة.

فورمولا إي: بيرد يتفوّق على زميله إيفانز وينطلق أوّلًا في سباق نيويورك الثاني

انطلقت التصفيات وكانت أنظار الجميع تتابع الأحوال الجويّة في ظلّ وجود تهديد بهطول الأمطار.

وبدت وتيرة السيارات أسرع هذا اليوم بالمقارنة مع تصفيات الأمس، إذ نجح ميتش إيفانز في تصدّر المجموعة الأولى كاسرًا حاجز الـ1:09 دقيقة للمرّة الأولى، خاصة في ظلّ جفاف الحلبة حينها.

لكنّ بعض زخّات المطر بدأت تتهاطل مع بداية مجريات المجموعة الثانية وهو ما حال دون تسجيل أغلبهم لأزمنة تنافسيّة.

إلّا أنّ سائقي المجموعة الثالثة أحدثوا المفاجأة وتمكّن بيرد وفيرلاين من التقدّم على إيفانز في صدارة جدول الأزمنة، وذلك بأسرع زمنٍ بلغ 1:08.855 دقيقة.

لكنّ أغلب سائقي المجموعة الرابعة الأخيرة خسروا الكثير في المقطع الثالث الأخير، وكان سيرجيو سيتي كامارا الوحيد القادر بينهم على التواجد ضمن الستّة الأوائل.

وعبر بذلك بيرد، وفيرلاين، وإيفانز، وكاسيدي، ولوتيرر وكامارا إلى منافسات السوبر بول.

ومثلما هو المعتاد فإنّ ترتيب دخول السائقين يكون معاكسًا لترتيبهم في مرحلة المجموعات، لذا كان سيتي كامارا أوّل من يُسجّل زمنه ونجح بالفعل في تحقيق 1:08.988 دقيقة.

وفي حين أنّ لوتيرر أضاع بعض الوقت بعد أخطاء في الكبح، فإنّ كاسيدي نجح في انتزاع قطب الانطلاق الأوّل المؤقّت بدقيقة و8.663 ثانية.

أمّا إيفانز ففي حين أنّ لفّته بدأت على نحوٍ فوضويّ واحتكّ بالجدار في مناسبتين، إلّا أنّه قدّم أداءً رائعًا في آخر مقطعين ليتقدّم على كاسيدي بـ 0.001 ثانية!

في المقابل أضاع فيرلاين أغلب الوقت في المقطع الثالث ما تسبّب في اكتفائه بالمركز الثالث، واتّجهت جميع الأنظار حينها صوب البريطاني بيرد.

وكان البريطاني عند مستوى التطلّعات بالفعل، حيث نجح في التفوّق على زميله إيفانز ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل بـ 1:08.572 دقيقة وبفارق 0.090 ثانية عن زميله.

وسينطلق كاسيدي ثالثًا أمام فيرلاين، بينما سيجمع الصفّ الثالث كلًا من سيتي كامارا ولوتيرر.

أمّا حامل اللقب أنطونيو فيليكس دا كوستا فسينطلق سابعًا أمام أليكس لين سائق ماهيندرا الذي تواجد أمام زميله أليكسندر سيمز، في حين أكمل نورمان ناتو ترتيب العشرة الأوائل.

وبعد فوزه بسباق الأمس، اقتصر ماكسيميليان غونتر على المركز الـ 23  في تصفيات هذا اليوم، كما لم يكن فيرن أفضل حالًا وسينطلق من المركز الـ 24 الأخير بعد فشله في تسجيل أيّ زمن تنافسي بسبب مشكلة في دوّاسة الطاقة.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:08.572   121.798
2 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:08.662 0.090 121.639
3 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:08.663 0.091 121.637
4 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:08.818 0.246 121.363
5 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 1:08.988 0.416 121.064
6 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:09.201 0.629 120.691
7 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:09.052 0.480 120.952
8 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 1:09.166 0.594 120.752
9 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 1:09.229 0.657 120.643
10 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 1:09.236 0.664 120.630
11 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 1:09.256 0.684 120.596
12 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:09.328 0.756 120.470
13 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:09.339 0.767 120.451
14 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:09.393 0.821 120.357
15 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 1:09.495 0.923 120.181
16 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:09.499 0.927 120.174
17 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:09.620 1.048 119.965
18 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 1:09.649 1.077 119.915
19 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:09.969 1.397 119.367
20 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:10.089 1.517 119.162
21 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:10.341 1.769 118.735
22 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:10.599 2.027 118.301
23 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:10.637 2.065 118.238
24 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:21.673 13.101 102.261
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فورمولا إي: دا كوستا يسجّل زمنًا قياسيًا ويتصدّر التجارب الحرة الثالثة في نيويورك

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