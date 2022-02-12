فورمولا إي: بيرد يأمُل أن تمنحه وتيرة جاغوار "أفضلية كافية" لتحقيق نتيجة جيدة في المكسيك

بعد حلوله رابعًا في سباق الدرعية الأول، تراجع بيرد إثر حادثته في تصفيات السباق الثاني ليكتفي بالمركز الـ 15 في السباق.

وقال بيرد أن بيانات جاغوار كانت مشجّعة أكثر في الواقع في السباق الثاني، حيث شعر أنه ضمن "مستوى مختلف" عن السباق الأول الذي تركه "قلقًا" بالرُغم من خسارته منصة التتويج بفارق طفيف.

"كان الوضع معاكسًا" قال بيرد عند سؤاله إذا ما تشجّع من نتيجة السباق الأول في الدرعية.

وأضاف: "من الممكن أنكم لم تروا ذلك كونك لم تتطلعوا على البيانات، لكنني كنت قلقًا جدًا بعد السباق الأول كوني شعرت كما لو أنه لم تكن لديّ وتيرة. لكن كانت هنالك أسباب لذلك. حصلنا على نتيجة جيدة، لكن الواضع كان ليكون أفضل بكثير".

وتابع: "لكن الوتيرة في السباق الثاني كانت ضمن مستوى آخر. ارتكبت خطأ في التصفيات، هذا صحيح، ولم نسجل النقاط كذلك، لكن إذا نظرتم إلى الوتيرة، فقد كانت جيدة للغاية".

في المقابل، يرى بيرد أن لديه "ما يكفي" لحصد نتيجة تعكس تلك الوتيرة في المكسيك نهاية هذا الأسبوع، لكنه أضاف كذلك بأن بقية المنافسين "أقوياء جدًا وتنافسيون".

فقال: "آمُل أن تكون لدينا الأفضلية الكافية. ولكن هنالك 21 سائقًا آخر رائعين عليّ هزيمتهم. الجميع أقوياء وتنافسيون، وعليّ تقديم الأداء الأمثل".