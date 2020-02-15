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فورمولا إي / جائزة مكسيكو سيتي / تقرير التجارب

فورمولا إي: بيرد في صدارة التجارب الحرّة الثانية في المكسيك

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فورمولا إي: بيرد في صدارة التجارب الحرّة الثانية في المكسيك
من قبل:
15-02-2020

نجح سام بيرد في تحقيق الزمن الأسرع خلال التجارب الثانية من جائزة المكسيك للفورمولا إي، وذلك بعد تقدّمه على أبرز ملاحقيه أنطونيو فيليكس دا كوستا بفارق عُشرٍ من الثانية.

واصل السائقون اكتشاف المسار الجديد للحلبة في ظلّ إضافة قسم مختلف بعد المنعطف الثالث للعبور على جزء أكبر من مسار الفورمولا واحد.

وتنوّعت برامج السائقين، إذ أقدم البعض مثل دا كوستا على إتمام لفّة بوضع الطاقة الأقصى مبكّرًا، بينما آثر آخرون أخذ الأمور برويّة والتدرّج مثل المعتاد.

وأدّت تلك المقاربات المختلفة إلى العديد من أخطاء الكبح، بالرغم من عدم وقوع أيّة حوادث تُذكر.

وانطلق السائقون في الدقائق الأخيرة في تحسين أزمنتهم، حيث ذهبت الصدارة إلى البريطاني سام بيرد سائق فيرجن الذي نجح في تحقيق توقيت وقدره دقيقة واحدة 7.672 ثانية.

وتقدّم بيرد على دا كوستا الذي أفلح في الحفاظ على المركز الثاني، ولم تفصل بينهما سوى 0.119 ثانية.

وفي حين أنّ ميتش إيفانز نجح في خطف المركز الثالث، إلّا أنّه كان أبطأ بأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

وقدّم سيباستيان بويمي سائق نيسان لفّة جيّدة ونجح في خطف المركز الرابع بعد أن تفوّق بـ 0.018 ثانية فقط على متصدّر ترتيب البطولة ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس الذي تمّ تأكيده كسائقٍ احتياطي لفريق مرسيدس للفورمولا واحد أمسٍ الجمعة كذلك.

وتواصل تقارب السائقين في خطّ الوسط، حيث حلّ روبن فرينز سادسًا أمام أندريه لوتيرر سائق بورشه، بينما تواجد باسكال فيرلاين في المركز الثامن لصالح ماهيندرا، بالرغم من اتّجاهه للانطلاق من الخلف في جميع الأحوال.

وذهب المركز التاسع إلى لوكاس دي غراسي سائق آودي في ظلّ تواصل ضعف وتيرة الصانع الألماني على مدار اللفّة الواحدة، بينما أكمل حامل لقب الموسمَين الماضيين جون إريك فيرن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة الثانية:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 15 1:07.672     111.289
2 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 16 1:07.791 0.119 0.119 111.094
3 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 17 1:08.025 0.353 0.234 110.712
4 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 17 1:08.085 0.413 0.060 110.614
5 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 17 1:08.103 0.431 0.018 110.585
6 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 15 1:08.148 0.476 0.045 110.512
7 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 17 1:08.167 0.495 0.019 110.481
8 94 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 17 1:08.181 0.509 0.014 110.458
9 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 15 1:08.304 0.632 0.123 110.260
10 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 16 1:08.354 0.682 0.050 110.179
11 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 11 1:08.542 0.870 0.188 109.877
12 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 18 1:08.609 0.937 0.067 109.769
13 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 20 1:08.683 1.011 0.074 109.651
14 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 17 1:08.703 1.031 0.020 109.619
15 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 18 1:08.713 1.041 0.010 109.603
16 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 19 1:08.968 1.296 0.255 109.198
17 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 18 1:09.140 1.468 0.172 108.926
18 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 15 1:09.161 1.489 0.021 108.893
19 6 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 17 1:09.363 1.691 0.202 108.576
20 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 19 1:09.417 1.745 0.054 108.492
21 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 20 1:09.645 1.973 0.228 108.136
22 33 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 14 1:10.780 3.108 1.135 106.402
23 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 12 1:10.830 3.158 0.050 106.327
24 66 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 0
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السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة مكسيكو سيتي
الكاتب مروان الوافي

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