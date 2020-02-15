فورمولا إي: بيرد في صدارة التجارب الحرّة الثانية في المكسيك

واصل السائقون اكتشاف المسار الجديد للحلبة في ظلّ إضافة قسم مختلف بعد المنعطف الثالث للعبور على جزء أكبر من مسار الفورمولا واحد.

وتنوّعت برامج السائقين، إذ أقدم البعض مثل دا كوستا على إتمام لفّة بوضع الطاقة الأقصى مبكّرًا، بينما آثر آخرون أخذ الأمور برويّة والتدرّج مثل المعتاد.

وأدّت تلك المقاربات المختلفة إلى العديد من أخطاء الكبح، بالرغم من عدم وقوع أيّة حوادث تُذكر.

وانطلق السائقون في الدقائق الأخيرة في تحسين أزمنتهم، حيث ذهبت الصدارة إلى البريطاني سام بيرد سائق فيرجن الذي نجح في تحقيق توقيت وقدره دقيقة واحدة 7.672 ثانية.

وتقدّم بيرد على دا كوستا الذي أفلح في الحفاظ على المركز الثاني، ولم تفصل بينهما سوى 0.119 ثانية.

وفي حين أنّ ميتش إيفانز نجح في خطف المركز الثالث، إلّا أنّه كان أبطأ بأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

وقدّم سيباستيان بويمي سائق نيسان لفّة جيّدة ونجح في خطف المركز الرابع بعد أن تفوّق بـ 0.018 ثانية فقط على متصدّر ترتيب البطولة ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس الذي تمّ تأكيده كسائقٍ احتياطي لفريق مرسيدس للفورمولا واحد أمسٍ الجمعة كذلك.

وتواصل تقارب السائقين في خطّ الوسط، حيث حلّ روبن فرينز سادسًا أمام أندريه لوتيرر سائق بورشه، بينما تواجد باسكال فيرلاين في المركز الثامن لصالح ماهيندرا، بالرغم من اتّجاهه للانطلاق من الخلف في جميع الأحوال.

وذهب المركز التاسع إلى لوكاس دي غراسي سائق آودي في ظلّ تواصل ضعف وتيرة الصانع الألماني على مدار اللفّة الواحدة، بينما أكمل حامل لقب الموسمَين الماضيين جون إريك فيرن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة الثانية: