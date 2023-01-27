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فورمولا إي: بويمي يُحدث المفاجأة ويُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة

عادل سيباستيان بويمي الرقم القياسي لعدد أقطاب الانطلاق الأولى في الفورمولا إي بعد أن كان الأسرع في النهائيّ ضمن تصفيات جولة الدرعيّة الأولى في المملكة العربيّة السعوديّة.

فورمولا إي: بويمي يُحدث المفاجأة ويُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في الدرعيّة

عرفت المجموعة الأولى رفع العلم الأحمر وذلك بعد أن أغلق ماكسيميليان غونتر مكابحه بقوّة واصطدم بالحاجز الجانبي للمسار بقوّة.

وفي حين استؤنفت الحصّة بعد بعض التوقّف لإبعاد السيارة وتصليح الحاجز الجانبي، ازدادت فترة ما بعد ظهر فريق مازيراتي سوءًا عندما فقد السائق الآخر في الفريق إدواردو مورتارا السيطرة على القسم الخلفي من سيارته بالخروج من المنعطف الـ 15 ويصطدم القسم الخلفي بقوّة بالجدار الجانبي، وفي حين أنّه عاد ببطء إلى مرآب فريقه إلّا أنّه تذيّل الترتيب رفقة زميله غونتر.

وهو ما يترك الفريق أمام عملٍ ضخمٍ لتجهيز السيارتين للسباق في هذا الوقت الضيّق المتاح.

في الأثناء كانت المعركة شرسة في الأمام، ففي حين كان جايك هيوز الأسرع بأريحيّة لصالح مكلارين بعد أن سجّل 1:20.269 دقيقة، فإنّ المنافسة كانت شرسة خلفه، وتمكّن ثنائيّ ماهيندرا أوليفر رولاند ولوكاس دي غراسي من العبور في المركزين الثاني والرابع، وتوسّطهما دان تيكتوم الذي لم يتمكّن من تكرار زمنه السريع من التجارب الحرّة الثانية.

أمّا المجموعة الثانية فقد كادت أن تشهد حادثًا بين باسكال فيرلاين وسيرجيو سيتي كامارا، حيث كان الأخير في المنعطف الأخير عند وصول فيرلاين إليه لكنّه لم يره وكاد أن يهمّ بالانعطاف لولا أنّه انتبه في اللحظة الأخيرة.

لكنّ فيرلاين ضيّع تلك اللفّة في جميع الأحوال، وهو ما ترك سيتي كامارا تحت التحقيق، حيث قال عبر اللاسلكي: "هذه المرايا لا تعمل، لا يُمكنني رؤية أيّ شيء".

وعرفت منافسات المجموعة الثانية كسر حاجز الـ 70 ثانية للمرّة الأولى نهاية هذا الأسبوع، حيث كان سام بيرد الأسرع لصالح جاغوار بتسجيله 1:09.942 دقيقة، وعبر معه كلٌ من سيباستيان بويمي وميتش إيفانز ورينيه راست.

وشهد رُبع النهائيّ الأوّل معركة بين تيكتوم ورولاند، لكنّها كانت أحاديّة الجانب لصالح تيكتوم الذي عبر إلى نصف النهائيّ.

وتكرّر الأمر ذاته تقريبًا في المواجهة التالية بين دي غراسي وهيوز، حيث نجح الأخير في العبور بسهولة.

لكنّ الوضع كان مختلفًا في رُبع النهائيّ الثالث، ففي حين بدأ بويمي لفّته متأخّرًا عن إيفانز، فإنّه ضغط بشكلٍ مدهشٍ وتمكّن من قلب تأخّره وتسجيل الزمن الأسرع.

أمّا المعركة الأخيرة فقد جمعت بيرد براست، وكانت متقاربة للغاية هي الأخرى وكانا سريعين للغاية، لكنّ بيرد سجّل 1:09.6 دقيقة ليضمن العبور.

وخاض تيكتوم وهيوز نصف النهائيّ الأوّل، وفي حين أنّ هيوز ضيّع بعض الوقت في منتصف لفّته بعدأ انزلاقة وبدا متّجهًا للخروج، فإنّ انزلاقة كبيرة لتيكتوم بالخروج من المنعطف الأخير أضاعت كلّ شيء من سائق نيو.

وعرف نصف النهائيّ الثاني معركة شرسة بين بيرد وبويمي، حيث كان الأداء متقاربًا للغاية بينهما في معظم اللفّة، لكنّ بويمي حسم الأمر في الجزء الأخير من اللفّة متفوّقًا بأقلّ من عُشرٍ من الثانية عليه.

 وطلبت مكلارين في النهائيّ من هيوز الضغط أكثر قليلًا في لفّة خروجه لتحمية إطاراته أكثر، ومنحه ذلك أداءً أفضل في المقطع الأوّل بالمقارنة مع نصف النهائيّ، لكنّ بويمي قلب تأخّره وتمكّن من تسجيل الزمن الأسرع البالغ 1:09.435 دقيقة ليُعادل بذلك رقم دي غراسي القياسي على صعيد عدد أقطاب الانطلاق الأولى في الفورمولا إي.

وذهب المركز الثاني لهيوز الذي كان أبطأ منه بـ 0.06 ثانية فقط، بينما سينطلق بيرد ثالثًا امام تيكتوم.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 16 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:09.435   129.306
2 5 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom مكلارين 1:09.495 0.060 129.194
3 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:09.462 0.027 129.256
4 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 1:10.246 0.811 127.813
5 58 Germany رينيه راست United Kingdom مكلارين 1:09.729 0.294 128.761
6 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:10.039 0.604 128.191
7 11 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ 1:10.052 0.617 128.167
8 8 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 1:10.114 0.679 128.054
9 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:10.829 1.394 126.761
10 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 1:10.407 0.972 127.521
11 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 1:10.903 1.468 126.629
12 3 Brazil سيرجيو كامارا United Kingdom نيو 1:10.598 1.163 127.176
13 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه 1:10.940 1.505 126.563
14 25 France جون إيريك فيرن United States دراغون ريسينغ 1:10.602 1.167 127.169
15 17 France نورمان ناتو Japan نيسان إي.دامس 1:10.985 1.550 126.483
16 36 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت 1:10.607 1.172 127.160
17 23 France ساشا فينيستراز Japan نيسان إي.دامس 1:11.073 1.638 126.326
18 1 Belgium ستوفيل فاندورن United States دراغون ريسينغ 1:10.636 1.201 127.107
19 48 Switzerland إدواردو مورتارا مازيراتي 1:11.708 2.273 125.207
20 4 South Africa كلفن فان دير لينده Germany فريق أودي سبورت أبت 1:11.048 1.613 126.370
21 7 Germany ماكسيميليان غونتر مازيراتي 1:32.982 23.547 96.560
22 51 Switzerland نيكو مولر Germany فريق أودي سبورت أبت
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