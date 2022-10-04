فورمولا إي: بويمي يترك نيسان وينتقل إلى إنفيجن لموسم 2022-2023

أحرز السويسري الفوز بلقب موسم 2015-2016 مع إي.دامس خلال فترة أربعة مواسم كان فيها الفريق يعتبر فريقاً مصنعياً لـ رينو، قبل خروج العلامة الفرنسية ودخول نيسان بدلاً منها.

وبالرغم من النجاح الأولي مع نيسان، لكن بويمي لم يحرز أي فوز في البطولة الكهربائية منذ جولة نيويورك 2019، بينما احتل المركزين 21 و15 في آخر موسمين.

وسينضم في إنفيجن إلى نيك كاسيدي، حيث سيستعمل الفريق وحدات طاقة جاغوار لحقبة سيارات الجيل الثالث الجديدة.

وكان روبن فرينز قد ترك إنفيجن بعد أربعة مواسم لينضم إلى فريق أبت، الذي سيستعمل وحدات طاقة ماهيندرا.

حيث قال بويمي: "من المثير التواجد في الفورمولا إي حالياً، لا أكاد أطيق صبراً للقيادة مع فريق إنفيجن الموسم المقبل. لطالما كنت أكنّ احتراماً كبيراً لهذا الفريق، وأعتقد أنهم يقومون بعمل رائع في استخلاص أفضل النتائج".

وتابع: "هدفي هو المنافسة في المقدمة، أتطلع قدماً لبدء التجارب وتجهيز نفسي قبل أول سباق في مكسيكو سيتي".

من جهته، قال سيلفيان فيليبي مدير الفريق: "كفريق، لطالما نسعى إلى أعلى تنافسية ممكنة. نحن واثقون من أن سيباستيان أحد أسرع وأكثر السائقين خبرة، ما يمنحنا ثقة رائعة قبل الموسم الجديد".

وأضاف: "نعتقد بأنه إلى جانب نيك كاسيدي، سيساعداننا على المنافسة في المقدمة وعلى لقبي السائقين والفرق، في الموسم المقبل".

سيباستيان بويمي، نيسان تصوير: صور موتورسبورت