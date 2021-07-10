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فورمولا إي / جائزة نيويورك 1 تقرير التجارب

فورمولا إي: بويمي الأسرع في التجارب لصالح نيسان في نيويورك

تصدّر سيباستيان بويمي أزمنة التجارب الحرّة للفورمولا إي ضمن جائزة نيويورك الأولى، في حين غاب سام بيرد أغلب الوقت بعد حادث قويّ.

فورمولا إي: بويمي الأسرع في التجارب لصالح نيسان في نيويورك

كان بطل موسم 2015-2016 أوّل من أقدموا على استخدام وضع الطاقة الكاملة ليضع المعيار مبكّرًا بـ 1:09.366 دقيقة ولم يتمكّن أحدٌ من التقدّم عليه منذ ذلك الحين.

يأتي ذلك في ظلّ استخدامه لعلبة تروس، ومحرّك وعاكس جدد في محاولة لمعالجة ضعف الوتيرة هذا الموسم.

لكنّ ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي كان قريبًا منه مع نهاية الحصّة الثانية بفارق 0.031 ثانية وتفوّق الألماني على مواطنه باسكال فيرلاين سائق بورشه.

أمّا متصدّر ترتيب البطولة إدواردو مورتارا فقد تواجد في المركز الرابع مباشرة أمام زميله نورمان ناتو.

وشهدت الحصّة الثانية رفع العلم الأصفر بعد خطأ جون-إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه بعد احتكاكه برأس المنعطف الأوّل في الدقائق الأربع الأولى.

وأخطأ الفرنسي الكبح لاحقًا عند المنعطف السادس.

في المقابل شهدت الحصّة الأولى رفع العلم الأحمر مع بقاء رُبع ساعة على النهاية بعد حادث قوي لسام بيرد سائق جاغوار.

إذ بعد تسجيله لأفضل مقطعين أوّلين من الحلبة واتّجاهه لتسجيل الزمن الأسرع، لمس البريطاني الجدار عند المنعطف الأيسر الأخير الـ 14.

وتسبّب الاحتكاك في دفعه نحو حاجز "تيكبرو" من الجهة الخارجيّة ما تسبّب في تدمير الجانب الأيمن من سيارته وإلحاق ضررٍ بالغ بالهيكل.

وبالرغم من محاولة مدير السباق تمديد وقت الحصّة للسماح للفرق بإتمام برامجها، إلّا أنّ حجم الضرر الكبير حال دون استئناف الحصّة.

نتيجة التجارب الثانية:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 18 1:09.386     120.370
2 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 15 1:09.417 0.031 0.031 120.316
3 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 21 1:09.443 0.057 0.026 120.271
4 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 19 1:09.484 0.098 0.041 120.200
5 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 19 1:09.576 0.190 0.092 120.041
6 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 18 1:09.614 0.228 0.038 119.975
7 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 17 1:09.627 0.241 0.013 119.953
8 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 18 1:09.636 0.250 0.009 119.937
9 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 17 1:09.709 0.323 0.073 119.812
10 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 19 1:09.774 0.388 0.065 119.700
11 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 15 1:09.844 0.458 0.070 119.580
12 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 16 1:09.876 0.490 0.032 119.526
13 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 17 1:09.887 0.501 0.011 119.507
14 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 14 1:09.957 0.571 0.070 119.387
15 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 16 1:10.001 0.615 0.044 119.312
16 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 19 1:10.102 0.716 0.101 119.140
17 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 18 1:10.171 0.785 0.069 119.023
18 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 16 1:10.255 0.869 0.084 118.881
19 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 17 1:10.294 0.908 0.039 118.815
20 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 18 1:10.483 1.097 0.189 118.496
21 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 16 1:10.542 1.156 0.059 118.397
22 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 17 1:10.828 1.442 0.286 117.919
23 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 18 1:12.115 2.729 1.287 115.815
24 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 0  

نتيجة التجارب الأولى:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 14 1:10.282     118.835
2 8 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 20 1:10.377 0.095 0.095 118.675
3 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:10.701 0.419 0.324 118.131
4 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 19 1:10.963 0.681 0.262 117.695
5 99 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 18 1:10.970 0.688 0.007 117.683
6 6 Sweden جويل إريكسون United States دراغون ريسينغ 18 1:10.970 0.688 0.000 117.683
7 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 19 1:11.041 0.759 0.071 117.565
8 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 17 1:11.181 0.899 0.140 117.334
9 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 15 1:11.190 0.908 0.009 117.319
10 7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 19 1:11.217 0.935 0.027 117.275
11 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 18 1:11.293 1.011 0.076 117.150
12 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 18 1:11.342 1.060 0.049 117.069
13 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 16 1:11.377 1.095 0.035 117.012
14 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 19 1:11.390 1.108 0.013 116.991
15 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 17 1:11.433 1.151 0.043 116.920
16 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 18 1:11.514 1.232 0.081 116.788
17 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 17 1:11.526 1.244 0.012 116.768
18 71 France نورمان ناتو Monaco فانتوري 17 1:11.626 1.344 0.100 116.605
19 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 16 1:11.766 1.484 0.140 116.378
20 88 United Kingdom توم بلومكفيست United Kingdom نيو 20 1:11.833 1.551 0.067 116.269
21 94 United Kingdom أليكس لين India ماهيندرا ريسينغ 13 1:11.897 1.615 0.064 116.166
22 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 14 1:12.039 1.757 0.142 115.937
23 33 Germany رينيه راست Germany فريق أودي سبورت أبت 18 1:12.256 1.974 0.217 115.589
24 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 14 1:12.289 2.007 0.033 115.536
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