فورمولا إي: بويمي الأسرع في التجارب لصالح نيسان في نيويورك

كان بطل موسم 2015-2016 أوّل من أقدموا على استخدام وضع الطاقة الكاملة ليضع المعيار مبكّرًا بـ 1:09.366 دقيقة ولم يتمكّن أحدٌ من التقدّم عليه منذ ذلك الحين.

يأتي ذلك في ظلّ استخدامه لعلبة تروس، ومحرّك وعاكس جدد في محاولة لمعالجة ضعف الوتيرة هذا الموسم.

لكنّ ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي كان قريبًا منه مع نهاية الحصّة الثانية بفارق 0.031 ثانية وتفوّق الألماني على مواطنه باسكال فيرلاين سائق بورشه.

أمّا متصدّر ترتيب البطولة إدواردو مورتارا فقد تواجد في المركز الرابع مباشرة أمام زميله نورمان ناتو.

وشهدت الحصّة الثانية رفع العلم الأصفر بعد خطأ جون-إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه بعد احتكاكه برأس المنعطف الأوّل في الدقائق الأربع الأولى.

وأخطأ الفرنسي الكبح لاحقًا عند المنعطف السادس.

في المقابل شهدت الحصّة الأولى رفع العلم الأحمر مع بقاء رُبع ساعة على النهاية بعد حادث قوي لسام بيرد سائق جاغوار.

إذ بعد تسجيله لأفضل مقطعين أوّلين من الحلبة واتّجاهه لتسجيل الزمن الأسرع، لمس البريطاني الجدار عند المنعطف الأيسر الأخير الـ 14.

وتسبّب الاحتكاك في دفعه نحو حاجز "تيكبرو" من الجهة الخارجيّة ما تسبّب في تدمير الجانب الأيمن من سيارته وإلحاق ضررٍ بالغ بالهيكل.

وبالرغم من محاولة مدير السباق تمديد وقت الحصّة للسماح للفرق بإتمام برامجها، إلّا أنّ حجم الضرر الكبير حال دون استئناف الحصّة.

نتيجة التجارب الثانية:

نتيجة التجارب الأولى: