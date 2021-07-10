فورمولا إي: بويمي الأسرع في التجارب لصالح نيسان في نيويورك
تصدّر سيباستيان بويمي أزمنة التجارب الحرّة للفورمولا إي ضمن جائزة نيويورك الأولى، في حين غاب سام بيرد أغلب الوقت بعد حادث قويّ.
كان بطل موسم 2015-2016 أوّل من أقدموا على استخدام وضع الطاقة الكاملة ليضع المعيار مبكّرًا بـ 1:09.366 دقيقة ولم يتمكّن أحدٌ من التقدّم عليه منذ ذلك الحين.
يأتي ذلك في ظلّ استخدامه لعلبة تروس، ومحرّك وعاكس جدد في محاولة لمعالجة ضعف الوتيرة هذا الموسم.
لكنّ ماكسيميليان غونتر سائق بي ام دبليو أندريتي كان قريبًا منه مع نهاية الحصّة الثانية بفارق 0.031 ثانية وتفوّق الألماني على مواطنه باسكال فيرلاين سائق بورشه.
أمّا متصدّر ترتيب البطولة إدواردو مورتارا فقد تواجد في المركز الرابع مباشرة أمام زميله نورمان ناتو.
وشهدت الحصّة الثانية رفع العلم الأصفر بعد خطأ جون-إريك فيرن سائق دي اس تيشيتاه بعد احتكاكه برأس المنعطف الأوّل في الدقائق الأربع الأولى.
وأخطأ الفرنسي الكبح لاحقًا عند المنعطف السادس.
في المقابل شهدت الحصّة الأولى رفع العلم الأحمر مع بقاء رُبع ساعة على النهاية بعد حادث قوي لسام بيرد سائق جاغوار.
إذ بعد تسجيله لأفضل مقطعين أوّلين من الحلبة واتّجاهه لتسجيل الزمن الأسرع، لمس البريطاني الجدار عند المنعطف الأيسر الأخير الـ 14.
وتسبّب الاحتكاك في دفعه نحو حاجز "تيكبرو" من الجهة الخارجيّة ما تسبّب في تدمير الجانب الأيمن من سيارته وإلحاق ضررٍ بالغ بالهيكل.
وبالرغم من محاولة مدير السباق تمديد وقت الحصّة للسماح للفرق بإتمام برامجها، إلّا أنّ حجم الضرر الكبير حال دون استئناف الحصّة.
نتيجة التجارب الثانية:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|18
|1:09.386
|120.370
|2
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|15
|1:09.417
|0.031
|0.031
|120.316
|3
|99
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|21
|1:09.443
|0.057
|0.026
|120.271
|4
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|19
|1:09.484
|0.098
|0.041
|120.200
|5
|71
|نورمان ناتو
|فانتوري
|19
|1:09.576
|0.190
|0.092
|120.041
|6
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|18
|1:09.614
|0.228
|0.038
|119.975
|7
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|17
|1:09.627
|0.241
|0.013
|119.953
|8
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|18
|1:09.636
|0.250
|0.009
|119.937
|9
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|17
|1:09.709
|0.323
|0.073
|119.812
|10
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|19
|1:09.774
|0.388
|0.065
|119.700
|11
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|15
|1:09.844
|0.458
|0.070
|119.580
|12
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|16
|1:09.876
|0.490
|0.032
|119.526
|13
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|17
|1:09.887
|0.501
|0.011
|119.507
|14
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|14
|1:09.957
|0.571
|0.070
|119.387
|15
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|16
|1:10.001
|0.615
|0.044
|119.312
|16
|88
|توم بلومكفيست
|نيو
|19
|1:10.102
|0.716
|0.101
|119.140
|17
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|18
|1:10.171
|0.785
|0.069
|119.023
|18
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|16
|1:10.255
|0.869
|0.084
|118.881
|19
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|17
|1:10.294
|0.908
|0.039
|118.815
|20
|33
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|18
|1:10.483
|1.097
|0.189
|118.496
|21
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|16
|1:10.542
|1.156
|0.059
|118.397
|22
|8
|أوليفر تورفي
|نيو
|17
|1:10.828
|1.442
|0.286
|117.919
|23
|6
|جويل إريكسون
|دراغون ريسينغ
|18
|1:12.115
|2.729
|1.287
|115.815
|24
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|0
نتيجة التجارب الأولى:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|14
|1:10.282
|118.835
|2
|8
|أوليفر تورفي
|نيو
|20
|1:10.377
|0.095
|0.095
|118.675
|3
|28
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|18
|1:10.701
|0.419
|0.324
|118.131
|4
|11
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|19
|1:10.963
|0.681
|0.262
|117.695
|5
|99
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|18
|1:10.970
|0.688
|0.007
|117.683
|6
|6
|جويل إريكسون
|دراغون ريسينغ
|18
|1:10.970
|0.688
|0.000
|117.683
|7
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|19
|1:11.041
|0.759
|0.071
|117.565
|8
|20
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|17
|1:11.181
|0.899
|0.140
|117.334
|9
|23
|سيباستيان بويمي
|دامس
|15
|1:11.190
|0.908
|0.009
|117.319
|10
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|19
|1:11.217
|0.935
|0.027
|117.275
|11
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|18
|1:11.293
|1.011
|0.076
|117.150
|12
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|18
|1:11.342
|1.060
|0.049
|117.069
|13
|10
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|16
|1:11.377
|1.095
|0.035
|117.012
|14
|17
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|19
|1:11.390
|1.108
|0.013
|116.991
|15
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|17
|1:11.433
|1.151
|0.043
|116.920
|16
|36
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|18
|1:11.514
|1.232
|0.081
|116.788
|17
|22
|أوليفر رولاند
|دامس
|17
|1:11.526
|1.244
|0.012
|116.768
|18
|71
|نورمان ناتو
|فانتوري
|17
|1:11.626
|1.344
|0.100
|116.605
|19
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|16
|1:11.766
|1.484
|0.140
|116.378
|20
|88
|توم بلومكفيست
|نيو
|20
|1:11.833
|1.551
|0.067
|116.269
|21
|94
|أليكس لين
|ماهيندرا ريسينغ
|13
|1:11.897
|1.615
|0.064
|116.166
|22
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|14
|1:12.039
|1.757
|0.142
|115.937
|23
|33
|رينيه راست
|فريق أودي سبورت أبت
|18
|1:12.256
|1.974
|0.217
|115.589
|24
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|14
|1:12.289
|2.007
|0.033
|115.536
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