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فورمولا إي بصدد الكشف عن سيارة الجيل الثالث في موناكو

سيتم الكشف رسمياً عن الجيل الثالث من سيارات الفورمولا إي قبيل جولة موناكو، حيث سيقام حفل الإطلاق ضمن نادي اليخوت في موناكو يوم 28 أبريل/نيسان.

فورمولا إي بصدد الكشف عن سيارة الجيل الثالث في موناكو

ستدخل سيارات الجيل الثالث بدءاً من موسم 2022-2023 المقبل، مع محرك خلفي بقوة 350 كيلوواط ومحرك أمامي بقوة 250 كيلوواط يولد طاقة من المكابح الأمامية، بالتالي تمتلك السيارة طاقة إجمالية قدرها 600 كيلوواط.

وستكون السيارات هذه أقل وزناً من سيارات الجيل الثاني الحالية، ولن تتضمن مكابح هيدروليكية خلفية. إضافة إلى المزيد من القطع التي باتت أساسية افتراضية بين جميع السيارات بهدف الحد من النفقات.

حيث قال جايمي ريغل المدير التنفيذي للبطولة الكهربائية: "يمثل الجيل الثالث من السيارات الكهربائية في الفورمولا إي الخطوة التالية في عالم سباقات السيارات ومجال النقل الكهربائي".

وتابع: "تم تصميمها لتقديم أداء مرتفع، مع كفاءة عالية واستدامة أفضل، ضمن حزمة واحدة من دون أية تنازلات".

وأردف: "السيارات الجديدة أكثر قوة، أخف وزناً وأكثر سرعة".

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وسيتوافر حفل الإطلاق كذلك للمشاهدة عبر قنوات التواصل الاجتماعي أيضاً للفورمولا إي.

حيث قال أليخاندرو عجاج الشريك المؤسس ورئيس الفورمولا إي: "وصول سيارات الجيل الثالث يمثل الخطوة التالية في هذه الرحلة المذهلة للبطولة".

وتابع: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً خلال فترة أقل من عقد. نحن لن نتوقف عن الدفع إلى الأمام كبطولة ريادية نحو مستقبل كهربائي لسباقات المقعد الأحادي".

وحتى الآن وقّع سبعة مصنّعين على المشاركة في في الحقبة الثالثة من القوانين، وهم: دي.أس، جاغوار، ماهيندرا، نيسان، نيو333، بورشه وكذلك مازيراتي القادم الجديد للبطولة.

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الفورمولا إي تتجه لضم حلبة كايب تاون إلى روزنامة موسم 2023
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