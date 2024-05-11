فورمولا إي: بأداء مباغت يحرز كاسيدي الفوز بسباق برلين الأول ويعود لصدارة الترتيب
قدّم نيك كاسيدي أداءً بارعًا باغت به منافسيه ليحصد فوزًا مثيرًا بسباق جائزة برلين الكبرى، تاسع جولات هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي، والذي قفز بسائق جاغوار عائدًا إلى صدارة ترتيب السائقين.
الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات
عبر كاسيدي العلم المرقط أولًا بفارق 4.6 ثانية رغم أنه لم يتقدم إلى صدارة السباق الذي امتد لـ 46 لفة - حيث تم تمديده بست لفات إثر دخول سيارة الأمان في مناسبتين - سوى قبل 4 لفات من النهاية بعد انطلاقه من المركز التاسع.
وسرعان ما عمد كاسيدي إلى وضع حفظ الطاقة على حلبة مطار تيمبلهوف في بداية السباق ليتراجع إلى مجموعة آخر الترتيب ويظل هناك لمعظم السباق.
قبل أن يبدأ بشق طريقه في المراحل الأخيرة ويتقدم إلى الصدارة محرزًا فوزه الثاني هذا الموسم بعد تقدمه على جان-إريك فيرن وأوليفر رولاند.
وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد حاول إدواردو مورتارا الحفاظ على مركز انطلاقه الأول عبر تغطية الجهة الداخلية بالتوجه إلى المنعطف الأول، ليُبقي على أفضليته خلال أول لفتين قبل أن يتراجع في بداية اللفة الثالثة بعدما اعتمد وضع الهجوم الأول له في أقرب فرصة.
فيما تناوب عدة سائقين على الصدارة خلال اللفات العشر الأولى، قبل أن تدخل سيارة الأمان الأولى إثر توقف سيارة جويل إريكسون من فريق إنفيجن.
ومع استئناف السباق، كان فيرن في الصدارة أمام فيرلاين، فاندورن ومورتارا، قبل أن يتقدم ميتش إيفانز إلى الصدارة في اللفة 19 قبل أن تبدأ سلسلة أخرى من التناوب على المقدمة.
لاحقًا، دخلت سيارة الأمان من جديد إثر توقف سيارة ماكسيمليان غونتر، قبل أن تستأنف المنافسات في اللفة 34.
قبل أن يأتي دور الطاقة التي تمكن كاسيدي من حفظها على مدار السباق، حيث نجح بسهولة في تجاوز الجميع بينما شق طريقه نحو الصدارة قبل 4 لفات من النهاية. بينما انشغل فيرن في اللفات الثلاثة الأخيرة في دفاع عن مركزه أمام رولاند.
وقد اكتفى إيفانز بالمركز الرابع أمام باسكال فيرلاين وأنطونيو فيلكس دا كوستا. وقد حل فاندورن سابعًا أمام مورتارا وسيارة نيسان الأخرى التي يقودها ساشا فينيستراز وتايلور برانارد الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ
|37
|46
|
1:01:54.939
|26
|2
|ج. فيرن دراغون ريسينغ
|25
|46
|
+4.651
1:01:59.590
|4.651
|18
|3
|أ. رولاند نيسان إي.دامس
|22
|46
|
+4.915
1:01:59.854
|0.264
|15
|4
|م. إيفانز جاغوار ريسينغ
|9
|46
|
+5.340
1:02:00.279
|0.425
|12
|5
|ب. فيرلاين فريق بورشه
|94
|46
|
+5.631
1:02:00.570
|0.291
|10
|6
|أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه
|13
|46
|
+5.760
1:02:00.699
|0.129
|8
|7
|س. فاندورن دراغون ريسينغ
|2
|46
|
+6.363
1:02:01.302
|0.603
|6
|8
|إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ
|48
|46
|
+7.221
1:02:02.160
|0.858
|7
|9
|س. فينيستراز نيسان إي.دامس
|23
|46
|
+9.592
1:02:04.531
|2.371
|2
|10
|
T. Barnard مكلارين
|8
|46
|
+9.644
1:02:04.583
|0.052
|1
|11
|ك. فان دير لينده فريق أودي سبورت أبت
|51
|46
|
+10.133
1:02:05.072
|0.489
|12
|ج. كينغ ماهيندرا ريسينغ
|21
|46
|
+10.427
1:02:05.366
|0.294
|13
|
P. Aron فيرجن ريسينغ
|16
|46
|
+11.598
1:02:06.537
|1.171
|14
|د. تيكتوم ERT Formula E Team
|33
|46
|
+18.270
1:02:13.209
|6.672
|15
|ج. هيوز مكلارين
|5
|46
|
+55.538
1:02:50.477
|37.268
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