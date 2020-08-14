فورمولا إي: انفصال مفاجئ بين ماسا وفريقه "فانتوري"

أنهى ماسا السباق الختامي - الذي فاز به ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس - بالمركز 16، بينما أصدر فريق فانتوري بياناً حول خروج السائق السابق لفرق ساوبر، فيراري وويليامز في الفورمولا واحد، من صفوف الفريق، حتى قبل انتهاء مراسم منصة التتويج.

وسيترك صاحب الـ 39 عاماً الفريق قبل إكمال عامه الثالث من عقده، لينهي بالمركز 22 ضمن الترتيب العام للموسم، بعد أن أحرز المركز 15 في الموسم السابق.

وكانت أفضل نتيجة له حين أحرز المركز الثالث في جائزة موناكو 2019.

حيث قال البرازيلي: "ترك الفريق ليس خياراً سهلاً. لقد جمعتنا ذكريات جميلة وحصلت على الفرصة لتعلم أمور مختلفة لم أكن معتاداً عليها من قبل، لذا أود في البداية توجيه الشكر إلى غيلدو (باستور) - مالك الفريق - وسوزي وولف (مديرة الفريق) على ثقتهما بي".

وأكمل: "الموسمان الماضيان كانا تجربة تعليمية بالنسبة لي، لكن للأسف ونتيجة عدة عوامل، لم نحقق أهدافنا المرجوة".

وتابع: "بالرغم من ذلك، كانت تجربة ممتعة للغاية، أتمنى للفريق الأفضل في المستقبل وأتطلع قدماً لإعلان خططي المستقبلية".

من جهتها، قالت وولف: "لقد جلب فيليبي الكثير معه إلى الفريق. تواجد سائق بحجمه وخبرته كان عوناً كبيراً لنا وقوة دافعة إلى الأمام".

واختتمت: "أكنّ احتراماً هائلاً لفيليبي. لقد كان العمل معه ممتعاً للغاية، وأتمنى له الأفضل في المستقبل".

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