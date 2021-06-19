كان من المتوقع أن تنضم المدينة إلى روزنامة الموسم المقبل، بعد إلغاء السباق مرتين بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت سلطات مدينة سيول عن موعد في 13-14 أغسطس 2022 لإقامة الحدث، حيث يتجه السباق ليكون جزءاً من فعالية احتفالية للمدينة.

لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه ليس من المؤكد أن المدينة ستستضيف جولة مزدوجة.

بدلاً من ذلك قد تستضيف المدينة السباق، وقبله بيوم تقام فعاليات إعلامية وغير ذلك.

وتم الكشف سابقاً عن حلبة "جاسميل" التي استضافت الألعاب الأولمبية لعام 1988 كجهة مستضيفة لسباق الفورمولا إي ضمن النصف الثاني لموسم 2019-2020.

لكن وبسبب جائحة كورونا، تم إلغاء الجولة، ومن ثمّ خسرت موقعها مرة ثانية ضمن الروزنامة الأولية لموسم 2021.

وأعلن أو سي-هون عمدة المدينة عن استضافة الحدث قبل اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات الذي عادة ما تكشف بعده الروزنامة.

وحين سُئِل عن سبب تأكيد موعد السباق مبكراً، أجاب جايمي ريغل المدير التنفيذي لدى البطولة في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "جاء الإعلان من قبل السلطات المحلية في كوريا، لكننا لم نعلنه على الصعيد العالمي، لأن هناك الكثير من المفاوضات حيال المسألة".

وأكمل: "كان هناك تغيير في الهيكلية الحكومية، وتغيير للعمدة، وكنا ضمن مفاوضات مع العمدة حيال إقامة السباق ضمن موعد احتفالات تقيمها المدينة".

وتابع: "كان هناك نقاشات حيال تأكيد الموعد في سيول من عدمه، قبل أن يظهر العمدة ويعلنه صراحة ’نعم، نودّ استضافة الحدث لأننا نعتقد أنه بحلول صيف 2022 ستكون كوريا قد أكملت عمليات التطعيم، وباتت جاهزة لاستقبال السياح’".

وأردف: "نودّ إقامة حدث كبير للاحتفال بإعادة فتح كوريا وسيول، بشكل خاص للقطاع السياحي".

واختتم: "جاء الإعلان قبل اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات، والذي يتم فيه عادة إعلان الروزنامة. لكننا نودّ حقاً دعم الجهود المحلية، لهذا جاء الإعلان في كوريا ولم يكن إعلاناً على الصعيد العالمي".

ومن المتوقع أن تعلن الفورمولا إي عن الروزنامة الجديدة التي تضم سباقاً افتتاحياً في جاكارتا، إضافة إلى زيارة كايب تاون للمرة الأولى.