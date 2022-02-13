فورمولا إي: الاستراتيجة الخاطئة تركت مورتارا "عرضة للهجوم" في سباق المكسيك

تجاوز مورتارا باسكال فيرلاين - الذي فاز بالسباق في النهاية - إلى صدارة السباق في اللفة الثامنة، قبل أن يبدأ ببناء فارق أمام منافسيه.

لكنه تعرض للهجوم من جان-إريك فيرن خلال فترة منتصف السباق قبل أن تتجاوزه سيارتا بورشه التي بدأت بفرض هيمنتها على السباق.

وقد ناورت بورشه من أجل أن يصل السباق إلى 40 لفة، حيث طلبت من فيرلاين زيادة وتيرته لضمان أن يعبر خط النهاية للفته الـ 39 قبل انتهاء الوقت المحدد للسباق.

وقال مورتارا أن فريقه فينتوري توقّع أن يستمر السباق لـ 40 لفة، لكنه أوضح بأن الفريق كان بطيئًا في الاستجابة لسيارتي بورشه في المقدمة.

فقال: "كنا نتوقع ذلك، لكننا عدنا لاستراتيجية اللفة الإضافية متأخرًا جدًا بالمقارنة مع الآخرين".

وأضاف: "لقد اعتمدوها مبكرًا، وذلك صنع فارقًا كبيرًا على صعيد الطاقة. كان من الصعب إدارة الوضع كوني لا أعتقد بأنه كانت لدينا الاستراتيجية الصحيحة منذ البداية".

وفي الفترة التي تواجد خلالها مورتارا في الصدارة، دفعه فيرن بقوة ليتأخّر على صعيد استهلاك الطاقة بالمقارنة مع سيارات "دي اس تيتشيتاه" وبورشه.

"كان الوضع صعبًا كذلك كوننا استهلكنا الكثير من الطاقة وكنا عرضة للهجوم من منافسينا بالتوجه إلى نهاية السباق" قال لوتيرر.

وأكمل: "لقد دفعوني لاستهلاك المزيد من الطاقة، ولا سيما روبن (فرينز) مع نهاية السباق. كان الوضع صعبًا وكنا نعاني، ولا سيّما في اللفات العشر الأخيرة".

واختتم: "المركز الخامس في النهاية ليس النتيجة الأسوأ. ولكن سيتعين علينا القيام بعمل أفضل في السباق المُقبل".