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فورمولا إي جولة موناكو
تقرير التجارب

فورمولا إي: إيفانز يهيمن على التجارب الحرة في موناكو

فرض ميتش إيفانز سيطرته على حصتي التجارب الحرة لسباق موناكو في الفورمولا إي، بينما سيغيب سام بيرد سائق مكلارين عن الحدث إثر تعرضه لإصابة في رسغه.

ميتش إيفانز، جاغوار رايسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

ظهر إيفانز سائق جاغوار بوتيرة قوية صباح اليوم السبت على مدار حصتي التجارب الحرة، ليكملهما في الصدارة مع زمن بلغ دقيقة و29.521 ثانية حول حلبة مونتي كارلو.

بالتوجّه إلى الدقائق العشر الأخيرة من التجارب الحرة الثانية، كان زمن إدواردو مورتارا البالغ دقيقة و30.452 ثانية هو الأسرع، قبل أن يُطيح به إيفانز الذي بات أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و30 ثانية مسجلًا دقيقة و29.648 ثانية.

فيما ذهبت أية فرصة لأن يحسّن مورتارا زمنه أدراج الرياح بعدما اصطدم بالحواجز عند المعطف الأول، ليعاني من أضرار على جهاز التعليق ويكمل الحصة في المركز الـ 12.

في المقابل، نجح إيفانز بتحسين زمنه خلال محاولته الأخيرة مسجلًا دقيقة و29.521 ليتقدم على روبن فرينز بفارق 0.129 ثانية.

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وكان سائق إنفيجن قد حسّن زمنه كذلك في لفته الأخيرة ليتقدم على ثنائي سيارتي بورشه باسكال فيرلاين وأنطونيو فيلكس دا كوستا.

هذا وأكمل ماكسميليان غونتر سائق ماسيراتي ودان تيكتوم سائق إي آر تي المراكز الستة الأولى.

حامل اللقب ومتصدر البطولة المشترك جايك دينيس اكتفى بالمركز الـ 15 لصالح أندريتي.

تايلور بيرنارد الذي يحل مكان بيدر المصاب أكمل حصة التجارب الثانية في المركز الأخير بفارق 2.178 ثانية عن الصدارة.

وكان إيفانز قد سبق وتصدر حصة التجارب الحرة الأولى بزمن بلغ دقيقة و30.414 ثانية متقدمًا بفارق 0.299 ثانية عن فرينز وزميله نيك كاسيدي.

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