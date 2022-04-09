فورمولا إي: إيفانز يُهدي جاغوار الفوز بالسباق الأول لجولة روما

تأهل إيفانز تاسعاً على شبكة الانطلاق، لكنه استغل ظروف السباق، الذي شهد تبدلات متتالية ومتعددة للمراكز الستة الأولى، عبر استراتيجية محكمة في الحفاظ على الطاقة ومن ثم الاستفادة من وضع الهجوم ليشق طريقه حتى المركز الأول.

أما حامل قطب الانطلاق الأول، ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس، فقد اكتفى بالمركز الثالث خلف روبن فرينز سائق إنفيجن الذي انطلق ثانياً خلفه.

أفضل سيارتي دي.اس تيتشيتا كانت تلك التي يقودها جان-إريك فيرن بالمركز الرابع، أمام سام بيرد زميل إيفانز الذي انطلق من المركز الـ 13 والذي فصل سيارتَي تيتشيتا متقدماً على أنطونيو فيليكس دا كوستا.

إدواردو مورتارا متصدر الترتيب العام اكتفى بالمركز السابع، بينما أكمل باسكال فيرلاين، نيك كاسيدي وأندريه لوتيرر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات السباق

قدم فاندورن سائق مرسيدس انطلاقة متماسكة من قطب الانطلاق الأول، تبعه روبن فرينز سائق إنفيجن، ومن ثم زميله في السهام الفضية نيك دي فريز، أمام سيارتي تيتشيتا.

لكن اللفة الأولى لم تكد تمر دون حادثة جمعت عدة سيارات معاً بسبب إدواردو مورتارا (الذي تلقى عقوبة خمس ثوانٍ لقاء ذلك) وكذلك حادثةً أخرى لـ ماكسيميليان غونتر، ما أدى لتطبيق العلم الأصفر على كامل المسار ومن ثم إدخال سيارة الأمان.

وبعد خروج سيارة الأمان، بقي الترتيب على حاله بالرغم من اقتراب السيارات بشكل كبير من بعضها البعض خاصة المراكز الستة الأولى.

لكن فرينز لم ينتظر كثيراً قبل اقتناص الصدارة من البلجيكي دافعاً إياه إلى المركز الثاني، بينما تقدم دا كوستا على زميله فيرن نحو المركز الثالث بعد استعمال وضع الهجوم "أتاك مود".

واصل دا كوستا تقدمه ليصل حتى المركز الثاني خلف فرينز. بينما باتت سيارتا مرسيدس خلف بعضهما البعض في المركزين الثالث والرابع.

وتمكن فرينز المتصدر من تفعيل وضع الهجوم دون خسارة مركز، بهدف الحفاظ على أفضليته في المقدمة.

فاندورن لم ينتظر كثيراً وعاد لاقتناص المركز الثاني من دا كوستا الذي بات يفصل سيارتي مرسيدس.

إلا أن نيك دي فريز مع تفعيل وضع الهجوم نجح بالتقدم إلى المركز الثالث مجدداً خلف زميله وأمام سيارتي فيرن أقرب سيارتَي تيتشيتا.

احتكاك دا كوستا ودينيس في منتصف السباق تسبب بتراجعه حتى المركز السابع، خلف ميتش إيفانز، بينما بات جايك دينيس خامساً (من ثم تلقى عقوبة خمس ثوانٍ لتسببه بالحادثة).

في هذه الأثناء تلقت سيارات مرسيدس وتيتشيتا "دفعة الجمهور" أو "فانبوست".

ومع بدء تفعيل وضع الهجوم للمرة الثانية، أخذت المراكز بالتغير، لكن فرينز بقي أولاً أمام فاندورن، بينما تقدم إيفانز إلى المركز الثالث أمام دي فريز وفيرن، مع تراجع دا كوستا حتى المركز الثامن.

قبل 15 دقيقة على النهاية، انقض فاندورن على فرينز، لينتزع منه الصدارة. بينما كان إيفانز يوفر طاقة سيارته أكثر من منافسيه، ومن ثم استعمل وضع الهجوم.

مباشرة بعد استعادة فرينز للصدارة، نجح إيفانز بتجاوز فاندورن للمركز الثاني وبدأ رحلة السعي نحو المركز الأول.

وهذا ما نجح به سائق جاغوار الذي بات يحتل الصدارة أمام دينيس (الذي كان يمتلك طاقة أقل من غيره، إضافة إلى عقوبة الثواني الخمس)، فرينز، فاندورن.

وقبل عدة دقائق من النهاية، كان إيفانز يحكم قبضته على المركز الأول متقدماً على فاندورن، فرينز وفيرن.

بينما استغل مورتارا متصدر الترتيب العام كل هذه التقلبات في المراكز الأولى، ليتقدم حتى المركز الخامس.

وقبل انتهاء السباق، تقدم فرينز على فيرن ومن ثم فاندورن. بينما تقدم سام بيرد إلى المركز الخامس أمام مورتارا - الذي تقدم عليه دا كوستا - وخلف فيرن.

وقطع إيفانز العلم المرقط أولاً مهدياً الفوز لفريقه جاغوار.

نتيجة السباق: