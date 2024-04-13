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الشرق الأوسط
فورمولا إي جولة ميزانو
تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: إيفانز يمنح جاغوار قطب الانطلاق الأول في ميزانو

حصد ميتش إيفانز قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم في بطولة العالم للفورمولا إي لينطلق أولًا في أولى زيارات السلسلة الكهربائية لميزانو، متقدمًا على متصدر التجارب الحرة جان-إريك فيرن.

ميتش إيفانز، جاغوار رايسينغ

اليستر ستالي / صور لات

سجّل سائق جاغوار توقيتًا بلغ دقيقة و17.068 ثانية، مستفيدًا من تعزيز أفضليته عبر المقاطع الثلاثة على حلبة ميزانو ليعتلي قمة الأزمنة بفارق 0.166 ثانية أمام فيرن سائق دي اس بينسكي الذي تصدر حصتي التجارب الحرة في إيطاليا وحصد صف الانطلاق الأول للمرة الثانية هذا الموسم.

في المقابل، وجراء خطأ بسيط عن المنعطف الـ 11 تسبب بصعوده على حفف النقانق، خسر جاك هيوز سائق مكلارين فرصة المرور لنهائيات التصفيات لصالح إيفانز، بينما عبر أداء قوي في المقطع الأوسط، تمكّن فيرن من تسجيل دقيقة و17.085 ثانية ليُطيح بمتصدر ترتيب السائقين باسكال فيرلاين بفارق 0.058 ثانية.

فيما كان الزمن البالغ دقيقة و16.977 ثانية والأفضل خلال التصفيات كافيًا ليتقدم هيوز إلى نصف النهائي على حساب نيكو مولر سائق آبت، بينما خسر زميله في مكلارين سام بيرد لصالح إيفانز بقرابة نصف ثانية.

هذا ولم يواجه فيرن أي تهديد من ماكسيمليان غونتر الفائز بجائزة طوكيو ضمن معركتهما في ربع النهائي، حيث أكمل سائق ماسيراتي القسم متأخرًا بأكثر من ثانية بعد لفة سيئة شهدت عبوره على حفف النقانق عند مخرج المنعطف الـ 11.

أوليفر رولاند وبسبب خطأ عند المنعطف المزدوج الـ 8/9 أخرجه عن المسار، تأخّر خلف فيرلاين ليتراجع سائق نيسان بفارق 0.155 ثانية ضمن معركتهما في ربع النهائي.

وبالرغم من حادثته العنيفة في التجارب الحرة الثانية، تمكن نيك كاسيدي من المشاركة في التصفيات على متن سيارته جاغوار، لكنه خسر فرصة المرور من مجموعة التصفيات الثانية بفارق 0.005 ثانية لصالح مولر، فيما تصدّر هيوز الحصة بدقيقة و17.864 ثانية أمام إيفانز وزميله بيرد.

فيما كان كل من سيباستيان بويمي (إنفيجن)، نورمان ناتو (أندريتي)، إدواردو مورتارا (ماهيندرا) ودان تيكتوم (إي آر تي) من بين الخاسرين كذلك.

حامل اللقب جايك دينيس اكتفى بالمركز العاشر بعد اصطدامه بالحواجز عند مخرج المنعطف المزدوج الـ 8/9.

فيما تصدر فيرن بأريحية المجموعة الأولى بدقيقة و18.062 ثانية أمام فيرلاين، رولاند وغونتر، بينما أخفق روبن فرينز بالمرور إلى القسم التالي بفارق 0.025 ثانية في المركز الخامس أمام ساشا فينيستراز، أنطونيو فيلكس دا كوستا، لوكاس دي غراسي، ستوفيل فاندورن، جيهان داروفالا وسيرجيو سيتي كامارا.

شبكة الانطلاق

المركز السائق # التوقيت كم/س
1 م. إيفانز جاغوار ريسينغ 9

1:17.068

 157.979
2 ج. فيرن دراغون ريسينغ 25

+0.160

1:17.228

 157.652
3 ب. فيرلاين فريق بورشه 94

+0.075

1:17.143

 157.826
4 ج. هيوز مكلارين 5

+0.357

1:17.425

 157.251
5 ن. مولر فريق أودي سبورت أبت 51

+0.216

1:17.284

 157.538
6 أ. رولاند نيسان إي.دامس 22

+0.636

1:17.704

 156.686
7 س. بيرد مكلارين 8

+0.663

1:17.731

 156.632
8 م. غونتر مازيراتي ريسينغ 7

+1.515

1:18.583

 154.934
9 ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ 37

+1.212

1:18.280

 155.533
10 ر. فرينز فيرجن ريسينغ 4

+1.292

1:18.360

 155.375
11 س. بويمي فيرجن ريسينغ 16

+1.428

1:18.496

 155.105
12 س. فينيستراز نيسان إي.دامس 23

+1.355

1:18.423

 155.250
13 ن. ناتو Andretti Formula E 17

+1.490

1:18.558

 154.983
14 أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه 13

+1.468

1:18.536

 155.026
15 إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ 48

+1.544

1:18.612

 154.877
16 ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت 11

+1.472

1:18.540

 155.019
17 د. تيكتوم ERT Formula E Team 33

+1.571

1:18.639

 154.823
18 س. فاندورن دراغون ريسينغ 2

+1.489

1:18.557

 154.985
19 ج. دينيس Andretti Formula E 1

+1.600

1:18.668

 154.766
20 ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ 18

+1.841

1:18.909

 154.294

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