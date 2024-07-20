فورمولا إي: إيفانز يُقلّص فارق النقاط بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في لندن
أحرز ميتش إيفانز قطب الانطلاق الأوّل لجائزة لندن الأولى للفورمولا إي نهاية هذا الأسبوع، ليُقلّص فارق النقاط مع زميله في جاغوار ومتصدّر ترتيب البطولة نيك كاسيدي الذي سينطلق من المركز الـ 17.
ميتش إيفانز، جاغوار
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
حقّق إيفانز زمنًا وقدره 1:10.622 دقيقة في المواجهة الختاميّة مع سيباستيان بويمي سائق إنفيجن ليتقدّم عليه بـ 0.069 ثانية ويضمن قطب الانطلاق الأوّل.
وإلى جانب الانطلاق أوّلًا في سباق لندن إكسيل، كسب إيفانز النقاط الثلاث المُقدّمة لقطب الانطلاق الأوّل، ليُقلّص فارق النقاط مع كاسيدي من 12 إلى 9 مع تبقي 55 متاحة.
أمّا باسكال فيرلاين سائق بورشه، الذي يتأخّر كذلك بـ 12 نقطة عن كاسيدي بالدخول إلى عطلة نهاية الأسبوع، فقد خسر فرصة تحقيق تلك النقاط الثمينة بعد أن تغلّب عليه بويمي بشكلٍ حاسم في نصف النهائي.
في المقابل فإنّ إيفانز وصل إلى النهائي بعد أن تغلّب على نورمان ناتو سائق أندريتي بفارق 0.184 ثانية في نصف النهائي.
وسينطلق فيرلاين ثالثًا أمام ناتو، بينما ستكون الخانة الخامسة من شبكة الانطلاق من نصيب جان إريك فيرن.
وسيبدأ نيكو مولر سباقه من المركز السادس لصالح فريق آبت، بينما احتلّ أوليفر رولاند المركز السابع.
أمّا الهولندي روبن فرينز فسينطلق ثامنًا في ظلّ عدم قدرته على مجاراة زميله بويمي، بينما سيُكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا وجايك دينيس ترتيب العشرة الأوائل.
في الأثناء عانى متصدّر الترتيب العام كاسيدي، حيث ارتفعت حرارة إطاراته بشكلٍ مفرط بعد اختياره الضغط للفّتين في مرحلة المجموعات لينتهي به المطاف في المركز الـ 17، وهو ما يُصعّب مهمّته في السباق.
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