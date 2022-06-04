فورمولا إي: إيفانز يُقدّم سباقًا خياليًا ويفوز في إندونيسيا

حافظ فيرن على الصدارة، بينما تمكّن زميله أنطونيو فيليكس دا كوستا من صدّ هجمة إيفانز في المنعطف الأوّل.

وتعرّض أوليفر رولاند سائق ماهيندرا لحادث شهد انفصال إطاره وهو ما استدعى دخول سيارة الأمان، لكنّها لم تبقى لفترة طويلة بالنظر إلى أنّ البريطاني أبعد سيارته سريعًا.

لكن خلال اللفّة الأولى بعد استئناف السباق فقد أغلق دا كوستا مكابحه وهو ما فتح الباب أمام إيفانز لتجاوزه بالرغم من وقوع احتكاكٍ طفيفٍ بينهما.

وأقدم فيرن على تفعيل نظام "أتاك مود" أوّلًا وعاد خلف إيفانز في المركز الثاني وتزامن ذلك مع تفعيل دي كوستا لنظامه هو الآخر، قبل أن يُليهما إيفانز في اللفّة التالية وهو ما أعاد فيرن إلى الصدارة أمام مورتارا الذي اختار تأخير تفعيل نظامه.

وعاد دا كوستا لتفعيل نظامه للمرّة الثانية والأخيرة مبكّرًا، وتلاه مورتارا عبر إقدامه على التفعيل الأوّل في اللفّة التالية ضمن استراتيجيّة مختلفة عن بقيّة المتصدّرين.

وفعّل فيرن نظامه بعد ذلك وعاد في المركز الثاني وتمكّن من تجاوز إيفانز على الخطّ المستقيم وبدأ بالابتعاد وحيدًا في الصدارة.

لذا اختار إيفانز تأخير تفعيله الثاني الأخير حتى بقاء 14 دقيقة على النهاية، وتمكّن من العودة بالكاد أمام دا كوستا الذي كان بدوره يصدّ هجمات مورتارا.

وتمحورت المعركة حينها بين فيرن وإيفانز بعد ابتعادهما في الأمام، في الوقت الذي تجاوز فيه مورتارا دا كوستا نحو المركز الثالث.

وبالفعل أقدم إيفانز على تجاوز مثير في المنعطف السابع مباغتًا فيرن ومنتزعًا الصدارة مع بقاء 7 دقائق على النهاية.

وبالرغم من استخدام فيرن لنظام "فان بوست" إثر ذلك واقترابه من إيفانز بشدّة، إلّا أنّه لم يتمكّن من تجاوزه، وبشكلٍ مثير فإنّ مورتارا اقترب منهما مع دخول اللفّات الختاميّة، وقال له مهندسه: "لديك طاقة أكثر من الثنائيّ أمامك".

وتتالت الأحداث إثر ذلك، حيث بدأ إيفانز بالمعاناة مع إطاراته الخلفيّة وكان فيرن بصدد الضغط عليه بشدّة، بينما كان مورتارا يتربّص خلفهما، وكان الوضع حرجًا على صعيد استهلاك الطاقة.

لكنّ إيفانز تمكّن من عبور خطّ النهاية وتحقيق فوزٍ مثيرٍ لصالح جاغوار، بينما تشبّث فيرن بأعجوبة أمام مورتارا بعد أن كادت أن تنتهي طاقة بطاريته.

وذهب المركز الرابع إلى دا كوستا الذي صمد أمام هجمات ستوفيل فاندورن، بينما حلّ جايك دينيس سادسًا.

أمّا لوكاس دي غراسي فقد عبر خطّ النهاية سابعًا أمام باسكال فيرلاين، بينما أكمل سام بيرد وسيباستيان بويمي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: