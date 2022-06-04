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فورمولا إي / جائزة جاكرتا تقرير السباق

فورمولا إي: إيفانز يُقدّم سباقًا خياليًا ويفوز في إندونيسيا

أحرز ميتش إيفانز فوزًا مثيرًا لصالح فريق جاغوار ضمن جائزة جاكرتا للفورمولا إي بعد تفوّقه على جون-إريك فيرن وإدواردو مورتارا ضمن سباقٍ ناريٍ حابسٍ للأنفاس.

فورمولا إي: إيفانز يُقدّم سباقًا خياليًا ويفوز في إندونيسيا

حافظ فيرن على الصدارة، بينما تمكّن زميله أنطونيو فيليكس دا كوستا من صدّ هجمة إيفانز في المنعطف الأوّل.

وتعرّض أوليفر رولاند سائق ماهيندرا لحادث شهد انفصال إطاره وهو ما استدعى دخول سيارة الأمان، لكنّها لم تبقى لفترة طويلة بالنظر إلى أنّ البريطاني أبعد سيارته سريعًا.

لكن خلال اللفّة الأولى بعد استئناف السباق فقد أغلق دا كوستا مكابحه وهو ما فتح الباب أمام إيفانز لتجاوزه بالرغم من وقوع احتكاكٍ طفيفٍ بينهما.

وأقدم فيرن على تفعيل نظام "أتاك مود" أوّلًا وعاد خلف إيفانز في المركز الثاني وتزامن ذلك مع تفعيل دي كوستا لنظامه هو الآخر، قبل أن يُليهما إيفانز في اللفّة التالية وهو ما أعاد فيرن إلى الصدارة أمام مورتارا الذي اختار تأخير تفعيل نظامه.

وعاد دا كوستا لتفعيل نظامه للمرّة الثانية والأخيرة مبكّرًا، وتلاه مورتارا عبر إقدامه على التفعيل الأوّل في اللفّة التالية ضمن استراتيجيّة مختلفة عن بقيّة المتصدّرين.

وفعّل فيرن نظامه بعد ذلك وعاد في المركز الثاني وتمكّن من تجاوز إيفانز على الخطّ المستقيم وبدأ بالابتعاد وحيدًا في الصدارة.

لذا اختار إيفانز تأخير تفعيله الثاني الأخير حتى بقاء 14 دقيقة على النهاية، وتمكّن من العودة بالكاد أمام دا كوستا الذي كان بدوره يصدّ هجمات مورتارا.

وتمحورت المعركة حينها بين فيرن وإيفانز بعد ابتعادهما في الأمام، في الوقت الذي تجاوز فيه مورتارا دا كوستا نحو المركز الثالث.

وبالفعل أقدم إيفانز على تجاوز مثير في المنعطف السابع مباغتًا فيرن ومنتزعًا الصدارة مع بقاء 7 دقائق على النهاية.

وبالرغم من استخدام فيرن لنظام "فان بوست" إثر ذلك واقترابه من إيفانز بشدّة، إلّا أنّه لم يتمكّن من تجاوزه، وبشكلٍ مثير فإنّ مورتارا اقترب منهما مع دخول اللفّات الختاميّة، وقال له مهندسه: "لديك طاقة أكثر من الثنائيّ أمامك".

وتتالت الأحداث إثر ذلك، حيث بدأ إيفانز بالمعاناة مع إطاراته الخلفيّة وكان فيرن بصدد الضغط عليه بشدّة، بينما كان مورتارا يتربّص خلفهما، وكان الوضع حرجًا على صعيد استهلاك الطاقة.

لكنّ إيفانز تمكّن من عبور خطّ النهاية وتحقيق فوزٍ مثيرٍ لصالح جاغوار، بينما تشبّث فيرن بأعجوبة أمام مورتارا بعد أن كادت أن تنتهي طاقة بطاريته.

وذهب المركز الرابع إلى دا كوستا الذي صمد أمام هجمات ستوفيل فاندورن، بينما حلّ جايك دينيس سادسًا.

أمّا لوكاس دي غراسي فقد عبر خطّ النهاية سابعًا أمام باسكال فيرلاين، بينما أكمل سام بيرد وسيباستيان بويمي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 48:28.424    
2   25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه 40 48:29.157 0.733 0.733
3   48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 40 48:29.391 0.967 0.234
4   13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 40 48:31.774 3.350 2.383
5   5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 40 48:32.462 4.038 0.688
6   27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 40 48:33.059 4.635 0.597
7   11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 40 48:33.677 5.253 0.618
8   94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 40 48:36.615 8.191 2.938
9   10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 40 48:41.772 13.348 5.157
10   23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 40 48:43.190 14.766 1.418
11   36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 40 48:44.513 16.089 1.323
12   3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 40 48:49.346 20.922 4.833
13   28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 40 48:51.444 23.020 2.098
14   22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 40 48:53.608 25.184 2.164
15   29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 40 48:57.944 29.520 4.336
16   37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 48:58.297 29.873 0.353
17   4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 40 48:59.278 30.854 0.981
18   33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 40 49:00.251 31.827 0.973
19   7 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 40 49:06.642 38.218 6.391
  انسحب 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 35 43:02.568 5 Laps 5 Laps
  انسحب 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 29 35:36.933 11 Laps 6 Laps
  انسحب 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 1 1:25.403 39 Laps 28 Laps
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فورمولا إي: فيرن يتفوّق على زميله دا كوستا وينطلق أوّلًا في جاكرتا
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