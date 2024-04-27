فورمولا إي: إيفانز يفوز في موناكو متقدمًا ثنائية جاغوار بعد استراتيجية بارعة

هيمن ثنائي جاغوار على مجريات سباق مونتي كارلو، حيث أحرز إيفانز الفوز بفارق ناهز الثانية بعد تصدّره لمعظم السباق الذي شهد 31 لفة بعد تمديده بلفتين على إثر فترتين لسيارة الأمان.

منطلقًا من المركز الأول، حافظ باسكال فيرلاين على أفضليته بالتقدم إلى المنعطف الأول، فيما أبقى ستوفيل فاندورن في المركز الثاني سيارات جاغوار خلفه، بينما تقدم إيفانز أمام كاسيدي من الجهة الخارجية.

وظلّت المراكز كما هي نسبيًا بعد الانطلاقة خلال أول لفتين، قبل أن يستعين فيرلاين بأول وضع هجوم له ما تسبب بتراجعه للمركز الرابع.

وسرعان ما تراجع مركزًا إضافيًا بعدما تجاوزه جان-إريك فيرن وبدأ بملاحقة كاسيدي الذي دافع عن مركزه بقوة.

ولم يمر وقت طويل حتى دخلت سيارة الأمان في اللفة الخامسة جراء حادثة لإدواردو مورتارا، وقبل لحظات من تطبيق فترة الحذر، استعان كل من فاندورن وفيرن بوضع الهجوم الأول لهما، حيث حافظ الأول على صدارته بينما تراجع فيرن إلى المركز الخامس خلف فيرلاين.

وبمجرد استئناف السباق في اللفة التاسعة، بدأت جاغوار بتطبيق استراتيجيتها البارعة، حيث عمد كاسيدي إلى تأخير منافسيه على أمل أن يسمح ذلك لإيفانز باستخدام وضع الهجوم لديه.

لكن السبق كان لفاندورن الذي استخدم وضع الهجوم الثاني له في اللفة العاشرة، ليتراجع خلف إيفانز والأهم كاسيدي الذي تقدم من الجهة الداخلية.

وعلى الفور بدأ كاسيدي تأخير الملاحقين الذين يتقدمهم فاندورن، فيرن وفيرلاين، ليتمكن إيفانز من بناء فارق كاف، وليس لمرة واحدة، بل مرتين ليستعين بوضعي الجهوم لديه في اللفتين 11 و13 ويحافظ على الصدارة في كل مرة.

وبالتوجه إلى اللفة 14، تبادل ثنائي جاغوار المراكز على خط البدابة/النهاية ليردّ إيفانز المعروف لزميله بذات الطريقة ويتمكن كاسيدي من تفعيل وضع الهجوم لديه دون خسارة الصدارة، لكن يبدو بأن الأخير قد سمح بعد ذلك لزميله بالمرور إلى الصدارة، لتكون جاغوار أمام ثنائية مضمونة.

فيما أتت فترة سيارة الأمان الثانية لتؤكد على ثنائية جاغوار في اللفة 25 بعد توقف سيارة نيكو مولر على المسار إثر اصطدامه مع جايك هيوز.

ومع بقاء 5 لفات على النهاية عند إعادة الانطلاقة، وإدارة الطاقة لم تعد عاملًا حاسمًا، فقد نجح إيفانز بحصد أولى انتصاراته في الفورمولا إي منذ سباق لندن العام الماضي.

وقد أكمل فاندورن مراكز منصة التتويج أمام فيرن، بينما حل فيرلاين خامسًا لتحافظ بورشه على صدارة ترتيب الصانعين.