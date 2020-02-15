فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار
أحرز ميتش إيفانز سائق جاغوار الفوز بسباق جائزة المكسيك - الجول الرابعة من موسم 2019/2020 في بطولة الفورمولا إي على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز - والذي شهد العديد من الحوادث.
تقدّم إيفانز إلى صدارة السباق بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، حيث بدأ من هنا في فرض سيطرته على مجريات المنافسة، في الوقت الذي شقّ فيه سام بيرد طريقه إلى المركز الثاني لصالح فريقه "إنفيجن فيرجن".
لكنّ الحظ لم يكن حليفه حيث خسر مركز الوصافة لصالح أنطونيو فيلكس دا كوستا على متن سيارته "دي اس تيتشيتاه"، وذلك إثر ارتطام بيرد بالجدار قبل بضع لفّات من نهاية السباق.
سيباستيان بويمي تمكّن في المقابل من تسجيل أولى نقاطه هذا الموسم لصالح نيسان إي دامس بحلوله ثالثًا.
أمّا أندريه لوتيرر - الذي سجّل أوّل قطب انطلاق لبورشه في البطولة - فقد تسبّب احتكاكه بإيفانز عند المنعطف الأوّل بسلسلة من حوادث الاحتكاك مع المنافسين ما أجبره على الانسحاب.
هذا ويتصدّر إيفانز ترتيب البطولة الآن، وذلك بعد معاناة المتصدّر السابق ستوفيل فاندورن من حادثة تصادم متأخّرة مع الجدار ليتواجد خارج ترتيب النقاط.
التقرير كاملًا بعد قليل ...
نتيجة السباق:
|المركز
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|36
|46:42.093
|2
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|36
|46:46.364
|4.271
|3
|سيباستيان بويمي
|دامس
|36
|46:48.274
|6.181
|4
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|36
|46:56.424
|14.331
|5
|ألكسندر سيمز
|أندريتي أوتوسبورت
|36
|47:01.337
|19.244
|6
|لوكاس دي غراسي
|فريق أودي سبورت أبت
|36
|47:10.439
|28.346
|7
|أوليفر رولاند
|دامس
|36
|47:11.843
|29.750
|8
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|36
|47:12.297
|30.204
|9
|جيمس كالادو
|جاغوار ريسينغ
|36
|47:12.889
|30.796
|10
|باسكال فيرلاين
|ماهيندرا ريسينغ
|36
|47:13.225
|31.132
|11
|جيروم دامبروسيو
|ماهيندرا ريسينغ
|36
|47:14.911
|32.818
|12
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|36
|47:15.758
|33.665
|13
|ماكسيميليان غونتر
|أندريتي أوتوسبورت
|36
|47:17.605
|35.512
|14
|برندون هارتلي
|دراغون ريسينغ
|36
|47:18.492
|36.399
|15
|أوليفر تورفي
|نيو
|36
|47:32.981
|50.888
|16
|نيل ياني
|فريق بورشه
|36
|47:46.984
|1:04.891
|17
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|35
|46:49.093
|1 Lap
|سام بيرد
|فيرجن ريسينغ
|31
|40:50.201
|5 Laps
|دانيال أبت
|فريق أودي سبورت أبت
|30
|40:22.897
|6 Laps
|ما كينغ هوا
|نيو
|25
|34:56.582
|11 Laps
|نيك دي فريز
|مرسيدس
|18
|25:18.722
|18 Laps
|أندريه لوتيرر
|فريق بورشه
|11
|17:18.735
|25 Laps
|فيليبي ماسا
|فانتوري
|6
|10:57.511
|30 Laps
|نيكو مولر
|دراغون ريسينغ
|2
|2:34.101
|34 Laps
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فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|الجمعة
|
الخميس ١٣ فبراير
الجمعة ١٤ فبراير
|
22:00
00:00
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
السبت ١٥ فبراير
السبت ١٥ فبراير
|
08:00
10:00
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