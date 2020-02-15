فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة سانتياغو
17 يناير
-
18 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
14 فبراير
-
15 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سانيا
20 مارس
-
21 مارس
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة روما
03 أبريل
-
04 أبريل
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
17 أبريل
-
18 أبريل
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 1
25 يوليو
-
25 يوليو
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
26 يوليو
-
26 يوليو
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا إي / جائزة مكسيكو سيتي / تقرير السباق

فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار

المشاركات
التعليقات
فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار
15-02-2020

أحرز ميتش إيفانز سائق جاغوار الفوز بسباق جائزة المكسيك - الجول الرابعة من موسم 2019/2020 في بطولة الفورمولا إي على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز - والذي شهد العديد من الحوادث.

تقدّم إيفانز إلى صدارة السباق بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، حيث بدأ من هنا في فرض سيطرته على مجريات المنافسة، في الوقت الذي شقّ فيه سام بيرد طريقه إلى المركز الثاني لصالح فريقه "إنفيجن فيرجن".

لكنّ الحظ لم يكن حليفه حيث خسر مركز الوصافة لصالح أنطونيو فيلكس دا كوستا على متن سيارته "دي اس تيتشيتاه"، وذلك إثر ارتطام بيرد بالجدار قبل بضع لفّات من نهاية السباق.

سيباستيان بويمي تمكّن في المقابل من تسجيل أولى نقاطه هذا الموسم لصالح نيسان إي دامس بحلوله ثالثًا.

أمّا أندريه لوتيرر - الذي سجّل أوّل قطب انطلاق لبورشه في البطولة - فقد تسبّب احتكاكه بإيفانز عند المنعطف الأوّل بسلسلة من حوادث الاحتكاك مع المنافسين ما أجبره على الانسحاب.

هذا ويتصدّر إيفانز ترتيب البطولة الآن، وذلك بعد معاناة المتصدّر السابق ستوفيل فاندورن من حادثة تصادم متأخّرة مع الجدار ليتواجد خارج ترتيب النقاط.

التقرير كاملًا بعد قليل ...

نتيجة السباق:

المركز   السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 36 46:42.093  
2   Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 36 46:46.364 4.271
3   Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 36 46:48.274 6.181
4   France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 36 46:56.424 14.331
5   United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 36 47:01.337 19.244
6   Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 36 47:10.439 28.346
7   United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 36 47:11.843 29.750
8   Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 36 47:12.297 30.204
9   United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 36 47:12.889 30.796
10   Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 36 47:13.225 31.132
11   Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 36 47:14.911 32.818
12   Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 36 47:15.758 33.665
13   Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 36 47:17.605 35.512
14   New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 36 47:18.492 36.399
15   United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 36 47:32.981 50.888
16   Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 36 47:46.984 1:04.891
17   Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 35 46:49.093 1 Lap
    United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 31 40:50.201 5 Laps
    Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 30 40:22.897 6 Laps
    China ما كينغ هوا United Kingdom نيو 25 34:56.582 11 Laps
    Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 18 25:18.722 18 Laps
    Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 11 17:18.735 25 Laps
    Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 6 10:57.511 30 Laps
    Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 2 2:34.101 34 Laps
المقال التالي
فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك

المقال السابق

فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الحدث جائزة مكسيكو سيتي

منصة السباق

جائزة مكسيكو سيتي

جائزة مكسيكو سيتي

١٤ فبراير - ١٥ فبراير
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
الجمعة
الخميس ١٣ فبراير
الجمعة ١٤ فبراير
22:00
00:00
التجارب الحرّة الثانية
السبت ١٥ فبراير
السبت ١٥ فبراير
08:00
10:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن صفقة شراكة كبيرة مع "آينيوس"

2
فورمولا 1

ماذا وراء التصميم العدائيّ لجانب سيارة مرسيدس "دبليو11" الجديدة؟

3
فورمولا 1

تحليل تقني: التعديلات التي من شأنها جعل مرسيدس أفضل في 2020

أحدث ملفات الفيديو

لوكاس دي غراسي يتذوق 04:58
فورمولا إي

لوكاس دي غراسي يتذوق "البرغر النباتي" من مطعم لويس هاميلتون

الكشف عن سيارة 01:00
فورمولا إي

الكشف عن سيارة "جين2 إيفو" للفورمولا إي

فورمولا إي: عرض تشويقي لسيارة 00:16
فورمولا إي

فورمولا إي: عرض تشويقي لسيارة "جين2 إيفو"

ملخص جائزة سانتياغو للفورمولا إي 01:00
فورمولا إي

ملخص جائزة سانتياغو للفورمولا إي

أهم مجربات السباق الثاني في الدرعية 01:00
فورمولا إي

أهم مجربات السباق الثاني في الدرعية

أحدث الأخبار

فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار
FE

فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار

فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك
FE

فورمولا إي: لوتيرر يهدي بورشه قطب الانطلاق الأوّل في تاريخها في المكسيك

فورمولا إي: بيرد في صدارة التجارب الحرّة الثانية في المكسيك
FE

فورمولا إي: بيرد في صدارة التجارب الحرّة الثانية في المكسيك

مرسيدس: مشروعنا في الفورمولا إي يساعد في تطوير مشروع الفورمولا واحد
F1

مرسيدس: مشروعنا في الفورمولا إي يساعد في تطوير مشروع الفورمولا واحد

فورمولا إي: منح الضوء الأخضر لجائزة جاكرتا بعد تحوّل موقف الحكومة
FE

فورمولا إي: منح الضوء الأخضر لجائزة جاكرتا بعد تحوّل موقف الحكومة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.