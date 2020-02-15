فورمولا إي: إيفانز يفوز بسباق المكسيك لصالح جاغوار

تقدّم إيفانز إلى صدارة السباق بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، حيث بدأ من هنا في فرض سيطرته على مجريات المنافسة، في الوقت الذي شقّ فيه سام بيرد طريقه إلى المركز الثاني لصالح فريقه "إنفيجن فيرجن".

لكنّ الحظ لم يكن حليفه حيث خسر مركز الوصافة لصالح أنطونيو فيلكس دا كوستا على متن سيارته "دي اس تيتشيتاه"، وذلك إثر ارتطام بيرد بالجدار قبل بضع لفّات من نهاية السباق.

سيباستيان بويمي تمكّن في المقابل من تسجيل أولى نقاطه هذا الموسم لصالح نيسان إي دامس بحلوله ثالثًا.

أمّا أندريه لوتيرر - الذي سجّل أوّل قطب انطلاق لبورشه في البطولة - فقد تسبّب احتكاكه بإيفانز عند المنعطف الأوّل بسلسلة من حوادث الاحتكاك مع المنافسين ما أجبره على الانسحاب.

هذا ويتصدّر إيفانز ترتيب البطولة الآن، وذلك بعد معاناة المتصدّر السابق ستوفيل فاندورن من حادثة تصادم متأخّرة مع الجدار ليتواجد خارج ترتيب النقاط.

التقرير كاملًا بعد قليل ...

نتيجة السباق: