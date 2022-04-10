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فورمولا إي / جائزة روما 2 أخبار

فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما

خاض ميتش إيفانز نهاية أسبوع مثالية في جولة روما للفورمولا إي، إذ وبعد الفوز بالسباق الأول، شقّ طريقه عبر استراتيجية محكمة من قبل فريقه جاغوار، مستفيداً من وضع الهجوم ليقتنص الفوز.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما

انطلق إيفانز رابعاً في السباق الثاني الذي شهد دخول سيارة الأمان ثلاث مرات.

ونجح بالتأقلم مع التقلبات المتواصلة في المراكز، ليستفيد من وضع الهجوم بعد خروج سيارة الأمان للمرة الثانية شاقاً طريقه حتى الصدارة.

وبالرغم من تبقي لفة واحدة سريعة على النهاية بعد خروج سيارة الأمان للمرة الثالثة، لكن سائق جاغوار حافظ على هدوء أعصابه وصدّ هجمات فيرن ليحرز الفوز بالسباق الثاني على التوالي له في روما.

فيرن أنهى ثانياً خلف إيفانز، لصالح "دي.اس تيتشيتا" ومتقدماً على فرينز سائق إنفيجن. بينما اكتفى أندريه لوتيرر بالمركز الرابع أمام ستوفيل فاندورن.

يشار إلى أن فيرن بات يتصدر الترتيب العام بعد هذه النتيجة.

مجريات السباق

قدم فيرن انطلاقة نظيفة ومع الوصول إلى المنعطف الأول بقي متشبثاً بالصدارة أمام دينيس، لوتيرر وإيفانز.

لكن سائق بورشه لم ينتظر طويلاً قبل الهجوم على دينيس ليتقدم إلى المركز الثاني، بينما تقدم إيفانز سائق جاغوار على دينيس كذلك دافعاً إياه حتى المركز الرابع. 

لاحقاً، نجح إيفانز بخطف مركز إضافي ليصبح ثانياً خلف فيرن.

وشهدت المراكز الأولى عدة تبدلات طوال السباق، بينما بدأ فيرن وإيفانز بالابتعاد أمام البقية.

في هذه الأثناء تراجع إدواردو مورتارا متصدر الترتيب العام إلى المركز الأخير، لينسحب بسبب مشكلة في سيارته. 

وبعد مرور ربع ساعة توقفت سيارة أنطونيو جيوفينازي سائق الفورمولا واحد السابق على المسار في سباق موطنه، لذا تم إدخال سيارة الأمان لفترة قصيرة.

ومع إعادة الانطلاقة، نجح إيفانز باقتناص الصدارة من فيرن ليحتل المركز الأول.

واستفاد روبن فرينز من وضع الهجوم "أتاك مود" ليتقدم إلى المركز الثاني ومن ثم الأول متجاوزاً إيفانز وخاطفاً الصدارة منه.

وهذا ما فعله عدة سائقين، فقد تقدم لوتيرر إلى المركز الثاني دافعاً إيفانز إلى الثالث أمام سام بيرد سائق جاغوار الآخر الذي كان يضغط بشكل متواصل.

في هذه المرحلة كان فرينز سائق إنفيجن أكثر السائقين كسباً للمراكز، حيث نجح بالتقدم خمسة مراكز إلى الصدارة.

لكن لوتيرر كان له رأي آخر، حيث واصل الضغط على فرينز منتزعاً منه المركز الأول.

ومع توقف سيارة أليكسندر سيمز على المسار، تم إدخال سيارة الأمان مجدداً إلى الحلبة.

خرجت سيارة الأمان بعد فترة قصيرة، وتمكن لوتيرر من الحفاظ على الصدارة أمام فرينز وإيفانز الذي كان في موقع مميز، حيث حصل على وضع الهجوم لبقية السباق تقريباً.

وبدأ بشق طريقه حيث كان فرينز أول ضحاياه في المركز الثاني، وحاول لوتيرر الصمود لكنه لم يفلح، وهذا ما وضع الصدارة بين يدي إيفانز، أمام لوتيرر وفرينز.

لكن فيرن نجح في الدقائق الأخيرة بالتقدم على لوتيرر، ما دفع فرينز حتى المركز الرابع خلف سائق بورشه.

بينما تقدم ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس إلى المركز الخامس أمام بيرد.

وقبل دقيقتين على النهاية تعرض نيك كاسيدي سائق إنفيجن لحادثة ارتطم خلالها بالحائط ما استدعى دخول سيارة الأمان للمرة الثالثة.

ومع خروجها، بقيت لفة واحدة سريعة متبقية أمام السائقين.

حيث شهدت الصدارة معركة مشتعلة بين إيفانز وفيرن، نجح خلالها سائق جاغوار بصد هجمات الفرنسيّ ليقطع العلم المرقط أولاً.

المركز الثالث كان من نصيب فرينز أمام لوتيرر.

بينما حقق لوتيرر المركز الرابع متقدماً على فاندورن وباسكال فيرلاين.

بينما أكمل أوليفر تورفي، لوكاس دي غراسي وأنطونيو فيليكس دا كوستا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق الفاصل النقاط
1 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 52:55.224     25
2 France جان إيريك فيرن France تيشيتاه 52:55.808 0.584 0.584 21
3 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 52:56.830 1.606 1.022 16
4 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 52:57.317 2.093 0.487 12
5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 52:57.980 2.756 0.663 10
6 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 52:59.879 4.655 1.899 8
7 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 53:02.321 7.097 2.442 6
8 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري 53:03.904 8.680 1.583 4
9 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 53:04.020 8.796 0.116 2
10 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت 53:05.653 10.429 1.633 1
11 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 53:06.354 11.130 0.701  
12 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس 53:06.445 11.221 0.091  
13 Brazil سيرجيو كامارا United States دراغون ريسينغ 53:07.533 12.309 1.088  
14 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه 53:08.358 13.134 0.825  
15 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 53:09.431 14.207 1.073  
  United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 52:05.805 1 لفة 1 لفة  
  New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 50:31.450 2 لفة 1 لفة  
  United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 42:09.130 6 لفة 4 لفة  
  United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ 31:15.728 11 لفة 5 لفة  
  United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 27:40.551 13 لفة 2 لفة  
  Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ 13:55.814 20 لفة 7 لفة  
  Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 14:32.263 20 لفة 36.449  

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