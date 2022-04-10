فورمولا إي: إيفانز يفوز بالسباق الثاني على التوالي في روما

انطلق إيفانز رابعاً في السباق الثاني الذي شهد دخول سيارة الأمان ثلاث مرات.

ونجح بالتأقلم مع التقلبات المتواصلة في المراكز، ليستفيد من وضع الهجوم بعد خروج سيارة الأمان للمرة الثانية شاقاً طريقه حتى الصدارة.

وبالرغم من تبقي لفة واحدة سريعة على النهاية بعد خروج سيارة الأمان للمرة الثالثة، لكن سائق جاغوار حافظ على هدوء أعصابه وصدّ هجمات فيرن ليحرز الفوز بالسباق الثاني على التوالي له في روما.

فيرن أنهى ثانياً خلف إيفانز، لصالح "دي.اس تيتشيتا" ومتقدماً على فرينز سائق إنفيجن. بينما اكتفى أندريه لوتيرر بالمركز الرابع أمام ستوفيل فاندورن.

يشار إلى أن فيرن بات يتصدر الترتيب العام بعد هذه النتيجة.

مجريات السباق

قدم فيرن انطلاقة نظيفة ومع الوصول إلى المنعطف الأول بقي متشبثاً بالصدارة أمام دينيس، لوتيرر وإيفانز.

لكن سائق بورشه لم ينتظر طويلاً قبل الهجوم على دينيس ليتقدم إلى المركز الثاني، بينما تقدم إيفانز سائق جاغوار على دينيس كذلك دافعاً إياه حتى المركز الرابع.

لاحقاً، نجح إيفانز بخطف مركز إضافي ليصبح ثانياً خلف فيرن.

وشهدت المراكز الأولى عدة تبدلات طوال السباق، بينما بدأ فيرن وإيفانز بالابتعاد أمام البقية.

في هذه الأثناء تراجع إدواردو مورتارا متصدر الترتيب العام إلى المركز الأخير، لينسحب بسبب مشكلة في سيارته.

وبعد مرور ربع ساعة توقفت سيارة أنطونيو جيوفينازي سائق الفورمولا واحد السابق على المسار في سباق موطنه، لذا تم إدخال سيارة الأمان لفترة قصيرة.

ومع إعادة الانطلاقة، نجح إيفانز باقتناص الصدارة من فيرن ليحتل المركز الأول.

واستفاد روبن فرينز من وضع الهجوم "أتاك مود" ليتقدم إلى المركز الثاني ومن ثم الأول متجاوزاً إيفانز وخاطفاً الصدارة منه.

وهذا ما فعله عدة سائقين، فقد تقدم لوتيرر إلى المركز الثاني دافعاً إيفانز إلى الثالث أمام سام بيرد سائق جاغوار الآخر الذي كان يضغط بشكل متواصل.

في هذه المرحلة كان فرينز سائق إنفيجن أكثر السائقين كسباً للمراكز، حيث نجح بالتقدم خمسة مراكز إلى الصدارة.

لكن لوتيرر كان له رأي آخر، حيث واصل الضغط على فرينز منتزعاً منه المركز الأول.

ومع توقف سيارة أليكسندر سيمز على المسار، تم إدخال سيارة الأمان مجدداً إلى الحلبة.

خرجت سيارة الأمان بعد فترة قصيرة، وتمكن لوتيرر من الحفاظ على الصدارة أمام فرينز وإيفانز الذي كان في موقع مميز، حيث حصل على وضع الهجوم لبقية السباق تقريباً.

وبدأ بشق طريقه حيث كان فرينز أول ضحاياه في المركز الثاني، وحاول لوتيرر الصمود لكنه لم يفلح، وهذا ما وضع الصدارة بين يدي إيفانز، أمام لوتيرر وفرينز.

لكن فيرن نجح في الدقائق الأخيرة بالتقدم على لوتيرر، ما دفع فرينز حتى المركز الرابع خلف سائق بورشه.

بينما تقدم ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس إلى المركز الخامس أمام بيرد.

وقبل دقيقتين على النهاية تعرض نيك كاسيدي سائق إنفيجن لحادثة ارتطم خلالها بالحائط ما استدعى دخول سيارة الأمان للمرة الثالثة.

ومع خروجها، بقيت لفة واحدة سريعة متبقية أمام السائقين.

حيث شهدت الصدارة معركة مشتعلة بين إيفانز وفيرن، نجح خلالها سائق جاغوار بصد هجمات الفرنسيّ ليقطع العلم المرقط أولاً.

المركز الثالث كان من نصيب فرينز أمام لوتيرر.

بينما حقق لوتيرر المركز الرابع متقدماً على فاندورن وباسكال فيرلاين.

بينما أكمل أوليفر تورفي، لوكاس دي غراسي وأنطونيو فيليكس دا كوستا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق