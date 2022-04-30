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فورمولا إي: إيفانز يضع جاغوار على قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو

سجّل ميتش إيفانز سائق جاغوار لفة مذهلة ليؤمّن قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو في الفورمولا إي، متفوقًا على باسكال فيرلاين ضمن معركة حامية بفارق رُبع ثانية.

فورمولا إي: إيفانز يضع جاغوار على قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو

وصل إيفانز إلى المعركة الثنائية النهائية في التصفيات للمرة الأول هذا الموسم عن استحقاق بعد تغلبه على لوكاس دي غراسي وجان-إريك فيرن في طريقه للمنافسة النهائية على قطب الانطلاق الأول، إذ سرعان ما كشّر عن أنيابه بتقدّمه بفارق عشر من الثانية أمام فيرلاين في المقطع الأول.

فيما واصلت أفضليته الصعود ليتقدم بـ 0.225 ثانية، إذ بدا في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأول.

وكان زمن فيرلاين البالغ دقيقة و30.096 ثانية ما يزال من بين الأسرع في الحصة، لكن إيفانز تقدم ليسجل دقيقة و29.839 ثانية ويؤكّد على أفضليته ويحرز قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم.

هذا وتفوّق إيفانز على جان-إريك فيرن بفارق أكثر من عشر من الثانية ضمن معركتهما في نصف النهائي، ليخسر الفرنسي فرصة التقدم لخوض النهائي.

وكان إيفانز قد حجز مكانه في نصف النهائي إثر تفوقه على لوكاس دي غراسي بفارق 0.285 ثانية، بالرغم من أن البرازيلي سجّل أسرع زمن بين أولئك الخارجين من القسم الأول للمعارك الثنائية.

في المقابل، صعد فيرلاين إلى نهائي التصفيات بعدما تقدّم على ستوفيل فاندورن بفارق ناهز عشرين من الثانية.

وقد وضعت القرعة فيرلاين في مواجهة زميله أندريه لوتيرر في ربع النهائي، حيث بدأت المعركة بينهما باحتكاك مع الحواجز. لكن فيرلاين نجح بالتغلب على زميله بأكثر من رُبع ثانية مسجلًا دقيقة و30.098 ثانية في مقابل دقيقة و30.366 ثانية لصالح لوتيرر.

من جهته، نجح فيرن في الإطاحة بنيك دي فريز ليتقدم إلى منافسات نصف النهائي مستفيدًا من معاناة بطل موسم 2020/2021 وانزلاق سيارته في مرحلة ما.

وسينطلق فيرن من المركز الثالث على شبكة انطلاق سباق موناكو أمام فاندورن، حيث سجّل سائق "دي اس تيتشيتاه" زمنًا أسرع بـ 0.15 ثانية في نصف النهائي.

دي غراسي سينطلق من المركز الخامس أمام لوتيرر، مع صف انطلاق رابع هولندي خالص يتألف من روبن فرينز في المركز السابع أمام دي فريز ثامنًا.

فيما أكمل أوليفر رولاند وأنطونيو فيلكس دا كوستا ترتيب المراكز العشرة الأولى على شبكة الانطلاق.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق
1 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ
2 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه
3 25 France جون إيريك فيرن France تيشيتاه
4 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس
5 11 Brazil لوكاس دي غراسي Monaco فانتوري
6 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه
7 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ
8 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس
9 30 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ
10 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا France تيشيتاه
11 22 Germany ماكسيميليان غونتر France دامس
12 28 United States أوليفر أسكيو United States أندريتي أوتوسبورت
13 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ
14 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو
15 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت
16 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري
17 29 United Kingdom ألكسندر سيمز India ماهيندرا ريسينغ
18 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ
19 99 Italy أنطونيو جيوفينازي United States دراغون ريسينغ

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