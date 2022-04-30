فورمولا إي: إيفانز يضع جاغوار على قطب الانطلاق الأول لسباق موناكو

وصل إيفانز إلى المعركة الثنائية النهائية في التصفيات للمرة الأول هذا الموسم عن استحقاق بعد تغلبه على لوكاس دي غراسي وجان-إريك فيرن في طريقه للمنافسة النهائية على قطب الانطلاق الأول، إذ سرعان ما كشّر عن أنيابه بتقدّمه بفارق عشر من الثانية أمام فيرلاين في المقطع الأول.

فيما واصلت أفضليته الصعود ليتقدم بـ 0.225 ثانية، إذ بدا في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأول.

وكان زمن فيرلاين البالغ دقيقة و30.096 ثانية ما يزال من بين الأسرع في الحصة، لكن إيفانز تقدم ليسجل دقيقة و29.839 ثانية ويؤكّد على أفضليته ويحرز قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم.

هذا وتفوّق إيفانز على جان-إريك فيرن بفارق أكثر من عشر من الثانية ضمن معركتهما في نصف النهائي، ليخسر الفرنسي فرصة التقدم لخوض النهائي.

وكان إيفانز قد حجز مكانه في نصف النهائي إثر تفوقه على لوكاس دي غراسي بفارق 0.285 ثانية، بالرغم من أن البرازيلي سجّل أسرع زمن بين أولئك الخارجين من القسم الأول للمعارك الثنائية.

في المقابل، صعد فيرلاين إلى نهائي التصفيات بعدما تقدّم على ستوفيل فاندورن بفارق ناهز عشرين من الثانية.

وقد وضعت القرعة فيرلاين في مواجهة زميله أندريه لوتيرر في ربع النهائي، حيث بدأت المعركة بينهما باحتكاك مع الحواجز. لكن فيرلاين نجح بالتغلب على زميله بأكثر من رُبع ثانية مسجلًا دقيقة و30.098 ثانية في مقابل دقيقة و30.366 ثانية لصالح لوتيرر.

من جهته، نجح فيرن في الإطاحة بنيك دي فريز ليتقدم إلى منافسات نصف النهائي مستفيدًا من معاناة بطل موسم 2020/2021 وانزلاق سيارته في مرحلة ما.

وسينطلق فيرن من المركز الثالث على شبكة انطلاق سباق موناكو أمام فاندورن، حيث سجّل سائق "دي اس تيتشيتاه" زمنًا أسرع بـ 0.15 ثانية في نصف النهائي.

دي غراسي سينطلق من المركز الخامس أمام لوتيرر، مع صف انطلاق رابع هولندي خالص يتألف من روبن فرينز في المركز السابع أمام دي فريز ثامنًا.

فيما أكمل أوليفر رولاند وأنطونيو فيلكس دا كوستا ترتيب المراكز العشرة الأولى على شبكة الانطلاق.

شبكة الانطلاق: