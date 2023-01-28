فورمولا إي: إيفانز يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة في الدرعية
اقتنص ميتش إيفانز سائق جاغوار أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة من جولة الدرعية، مزيحاً دان تيكتوم عن قمة أسرع التواقيت المسجلة.
بدأ سام بيرد الحصة بقوة حيث سجل أسرع التواقيت المبدئية، لكن سرعان ما تحسنت الأزمنة لاحقاً.
حيث سجل سيباستيان بويمي صاحب قطب الانطلاق الأول من يوم الجمعة، الزمن الأسرع بعده قبل أن يتفوق عليه سيرجيو سيتي كامارا سائق نيو333 ومن ثم تيكتوم.
أنطونيو فيليكس دا كوستا تفوق مجدداً على تيكتوم، قبل أن يعود بيرد بزمن سريع للغاية لم يتقدم عليه بعدها إلا زميله في جاغوار، إيفانز، وبفارق نصف من عُشرٍ من الثانية.
لكن ساشا فينيستراز سائق نيسان تقدم على إيفانز بفارق 0.014 ثانية، ليأتي الدر بعدها على جايك هيوز سائق مكلارين الذي صعد إلى صدارة أسرع الأزمنة.
لكن بويمي كسر حاجز الـ 70 ثانية مزيحاً البريطاني من موقعه وبدا أنه يتجه للاحتفاظ بمركزه قبل أن يحسّن تيكتوم ذلك الزمن بمقدار 3 أعشار الثانية.
دان تيكتوم، نيو333
تصوير: صور موتورسبورت
إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لـ إيفانز الذي أنهى الحصة بالمركز الأول مع دقيقة و9.092 ثانية أمام تيكتوم وفيرن.
المركز الرابع كان من نصيب نورمان ناتو أمام بيرد. ولم تفصل بين السيارات التالية إلا أجزاء قليلة من الثانية مع رينيه راست، بويمي، هيوز وستوفيل فاندورن.
وأكمل أندريه لوتيرر ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام سيتي كامارا.
التجارب الحرة الثالثة:
|المركز
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|20
|1:09.092
|129.948
|2
|دان تيكتوم
|نيو
|21
|1:09.241
|0.149
|0.149
|129.668
|3
|جون إيريك فيرن
|دراغون ريسينغ
|18
|1:09.315
|0.223
|0.074
|129.530
|4
|نورمان ناتو
|نيسان إي.دامس
|21
|1:09.417
|0.325
|0.102
|129.340
|5
|سام بيرد
|جاغوار ريسينغ
|21
|1:09.542
|0.450
|0.125
|129.107
|6
|رينيه راست
|مكلارين
|20
|1:09.554
|0.462
|0.012
|129.085
|7
|سيباستيان بويمي
|فيرجن ريسينغ
|21
|1:09.575
|0.483
|0.021
|129.046
|8
|جايك هيوز
|مكلارين
|20
|1:09.586
|0.494
|0.011
|129.025
|9
|ستوفيل فاندورن
|دراغون ريسينغ
|20
|1:09.587
|0.495
|0.001
|129.024
|10
|أندريه لوتيرر
|أندريتي أوتوسبورت
|17
|1:09.645
|0.553
|0.058
|128.916
|11
|سيرجيو كامارا
|نيو
|22
|1:09.646
|0.554
|0.001
|128.914
|12
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|فريق بورشه
|22
|1:09.723
|0.631
|0.077
|128.772
|13
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|21
|1:09.728
|0.636
|0.005
|128.763
|14
|إدواردو مورتارا
|مازيراتي ريسينغ
|19
|1:09.786
|0.694
|0.058
|128.656
|15
|ساشا فينيستراز
|نيسان إي.دامس
|20
|1:09.803
|0.711
|0.017
|128.624
|16
|ماكسيميليان غونتر
|مازيراتي ريسينغ
|21
|1:09.853
|0.761
|0.050
|128.532
|17
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|18
|1:09.873
|0.781
|0.020
|128.495
|18
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|17
|1:09.958
|0.866
|0.085
|128.339
|19
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|18
|1:10.009
|0.917
|0.051
|128.246
|20
|كلفن فان دير لينده
|فريق أودي سبورت أبت
|11
|1:10.311
|1.219
|0.302
|127.695
|21
|نيكو مولر
|فريق أودي سبورت أبت
|18
|1:10.628
|1.536
|0.317
|127.122
|22
|لوكاس دي غراسي
|ماهيندرا ريسينغ
|11
|1:10.904
|1.812
|0.276
|126.627
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