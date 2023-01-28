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فورمولا إي / جائزة الدرعية 2 تقرير التجارب

فورمولا إي: إيفانز يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة في الدرعية

اقتنص ميتش إيفانز سائق جاغوار أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة من جولة الدرعية، مزيحاً دان تيكتوم عن قمة أسرع التواقيت المسجلة.

فورمولا إي: إيفانز يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثالثة في الدرعية

بدأ سام بيرد الحصة بقوة حيث سجل أسرع التواقيت المبدئية، لكن سرعان ما تحسنت الأزمنة لاحقاً.

حيث سجل سيباستيان بويمي صاحب قطب الانطلاق الأول من يوم الجمعة، الزمن الأسرع بعده قبل أن يتفوق عليه سيرجيو سيتي كامارا سائق نيو333 ومن ثم تيكتوم.

أنطونيو فيليكس دا كوستا تفوق مجدداً على تيكتوم، قبل أن يعود بيرد بزمن سريع للغاية لم يتقدم عليه بعدها إلا زميله في جاغوار، إيفانز، وبفارق نصف من عُشرٍ من الثانية.

لكن ساشا فينيستراز سائق نيسان تقدم على إيفانز بفارق 0.014 ثانية، ليأتي الدر بعدها على جايك هيوز سائق مكلارين الذي صعد إلى صدارة أسرع الأزمنة.

لكن بويمي كسر حاجز الـ 70 ثانية مزيحاً البريطاني من موقعه وبدا أنه يتجه للاحتفاظ بمركزه قبل أن يحسّن تيكتوم ذلك الزمن بمقدار 3 أعشار الثانية.

دان تيكتوم، نيو333

دان تيكتوم، نيو333

تصوير: صور موتورسبورت

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إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لـ إيفانز الذي أنهى الحصة بالمركز الأول مع دقيقة و9.092 ثانية أمام تيكتوم وفيرن.

المركز الرابع كان من نصيب نورمان ناتو أمام بيرد. ولم تفصل بين السيارات التالية إلا أجزاء قليلة من الثانية مع رينيه راست، بويمي، هيوز وستوفيل فاندورن. 

وأكمل أندريه لوتيرر ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام سيتي كامارا.

التجارب الحرة الثالثة:

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 20 1:09.092     129.948
2 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو 21 1:09.241 0.149 0.149 129.668
3 France جون إيريك فيرن United States دراغون ريسينغ 18 1:09.315 0.223 0.074 129.530
4 France نورمان ناتو Japan نيسان إي.دامس 21 1:09.417 0.325 0.102 129.340
5 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ 21 1:09.542 0.450 0.125 129.107
6 Germany رينيه راست United Kingdom مكلارين 20 1:09.554 0.462 0.012 129.085
7 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ 21 1:09.575 0.483 0.021 129.046
8 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom مكلارين 20 1:09.586 0.494 0.011 129.025
9 Belgium ستوفيل فاندورن United States دراغون ريسينغ 20 1:09.587 0.495 0.001 129.024
10 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت 17 1:09.645 0.553 0.058 128.916
11 Brazil سيرجيو كامارا United Kingdom نيو 22 1:09.646 0.554 0.001 128.914
12 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه 22 1:09.723 0.631 0.077 128.772
13 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ 21 1:09.728 0.636 0.005 128.763
14 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco مازيراتي ريسينغ 19 1:09.786 0.694 0.058 128.656
15 France ساشا فينيستراز Japan نيسان إي.دامس 20 1:09.803 0.711 0.017 128.624
16 Germany ماكسيميليان غونتر Monaco مازيراتي ريسينغ 21 1:09.853 0.761 0.050 128.532
17 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت 18 1:09.873 0.781 0.020 128.495
18 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه 17 1:09.958 0.866 0.085 128.339
19 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ 18 1:10.009 0.917 0.051 128.246
20 South Africa كلفن فان دير لينده Germany فريق أودي سبورت أبت 11 1:10.311 1.219 0.302 127.695
21 Switzerland نيكو مولر Germany فريق أودي سبورت أبت 18 1:10.628 1.536 0.317 127.122
22 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ 11 1:10.904 1.812 0.276 126.627
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