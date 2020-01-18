فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو

شهدت مرحلة المجموعات تقاربًا شديدًا بين سائقي المجموعتين الأولى والثانية، لكن بدا أنّ حالة المسار تحسّنت كثيرًا ببدء سائقي المجموعة الثالثة لفّاتهم.

وقدّم ميتش إيفانز لفّة صاروخيّة بلغ توقيتها دقيقة واحدة و4.941 ثانية دفعته إلى الصدارة وكان أسرع من أفضل سائقي المجموعتين السابقتين بأكثر من ستة أعشارٍ من الثانية حينها.

لكن سرعان ما انضمّ إليه ماكسيميليان غونتر وباسكال فيرلاين سائق ماهيندرا.

وكان سائق ماهيندرا الآخر جيروم دامبروسيو متّجهًا لتقديم لفّة قويّة، لكنّه اضطرّ لإبطاء سرعته قرب نهايتها، قائلًا عبر اللاسلكي: "مالذي تعطّل؟" فأجابه مهندسه بأنّ الفريق لا يعلم بعد، لكن بحسب صوت السيارة فقد كانت على الأرجح مشكلة في نظام نقل الحركة.

وتواصل تحسّن الأزمنة في المجموعة الرابعة الأخيرة، حيث نجح سيباستيان بويمي باقتناص المركز الثالث أمام فيليبي ماسا، بينما خطف أوليفر تورفي المركز الخامس.

وبذلك عبر كلٌ من إيفانز، وغونتر، وبويمي، وماسا، وتورفي وفيرلاين إلى منافسات سوبر بول.

واتّجهت الأنظار حينها إلى المنافسات الشرسة على قطب الانطلاق الأوّل، لكنّ الأزمنة عرفت تراجعًا طفيفًا بالمقارنة مع مرحلة المجموعات.

وكان فيرلاين أوّل المتوجّهين إلى الحلبة وحقّق توقيتًا وقدره 1:05.645 دقيقة، بينما كان ماسا – ثالث المتوجّهين إلى الحلبة – قادرًا على تحقيق زمنٍ مماثلٍ له بالضبط.

وفي حين أنّ الجميع كان يعتقد بأنّ بويمي سيكون قادرًا على انتزاع الصدارة، أضاع السويسري الكثير من الوقت – خاصة في المقطع الثالث – واكتفى بالمركز الرابع خلف تورفي عند تلك المرحلة.

وسرعان ما صاح سائق نيسان عبر اللاسلكي: "لا تماسك، لا تماسك على الإطلاق".

لكنّ غونتر التالي أطلق العنان لسيارته بي ام دبليو وقدّم بالفعل زمنًا صاروخيًا بلغ 1:05.102 دقيقة.

لكن سرعان ما أظهرت الإعادة أنّه بدا كما لو أنّه غادر خطّ الحظائر والأضواء حمراء، وهو ما يضع بعض الشكوك حول لفّته.

وكان إيفانز آخر المتوجّهين إلى الحلبة، وبشكلٍ حابسٍ للأنفاس تمكّن النيوزيلندي من تحقيق الزمن الأسرع ليضمن البول بوزشن بدقيقة واحدة و4.827 ثانية.

وسينطلق إدواردو مورتارا من المركز السابع أمام ثنائيّ مرسيدس نيك دي فريز وستوفيل فاندورن، بينما أكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا ترتيب العشرة الأوائل أمام زميله حامل اللقب جون إريك فيرن.

ترتيب شبكة الانطلاق:

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