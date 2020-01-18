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فورمولا إي / جائزة سانتياغو / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو

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فورمولا إي: إيفانز يخطف قطب الانطلاق الأوّل لجولة سانتياغو
18-01-2020

حقّق ميتش إيفانز قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سانتياغو للفورمولا إي لصالح فريق باناسونيك جاغوار، وذلك بعد سيطرة مطلقة على مجريات التصفيات.

شهدت مرحلة المجموعات تقاربًا شديدًا بين سائقي المجموعتين الأولى والثانية، لكن بدا أنّ حالة المسار تحسّنت كثيرًا ببدء سائقي المجموعة الثالثة لفّاتهم.

وقدّم ميتش إيفانز لفّة صاروخيّة بلغ توقيتها دقيقة واحدة و4.941 ثانية دفعته إلى الصدارة وكان أسرع من أفضل سائقي المجموعتين السابقتين بأكثر من ستة أعشارٍ من الثانية حينها.

لكن سرعان ما انضمّ إليه ماكسيميليان غونتر وباسكال فيرلاين سائق ماهيندرا.

وكان سائق ماهيندرا الآخر جيروم دامبروسيو متّجهًا لتقديم لفّة قويّة، لكنّه اضطرّ لإبطاء سرعته قرب نهايتها، قائلًا عبر اللاسلكي: "مالذي تعطّل؟" فأجابه مهندسه بأنّ الفريق لا يعلم بعد، لكن بحسب صوت السيارة فقد كانت على الأرجح مشكلة في نظام نقل الحركة.

وتواصل تحسّن الأزمنة في المجموعة الرابعة الأخيرة، حيث نجح سيباستيان بويمي باقتناص المركز الثالث أمام فيليبي ماسا، بينما خطف أوليفر تورفي المركز الخامس.

وبذلك عبر كلٌ من إيفانز، وغونتر، وبويمي، وماسا، وتورفي وفيرلاين إلى منافسات سوبر بول.

واتّجهت الأنظار حينها إلى المنافسات الشرسة على قطب الانطلاق الأوّل، لكنّ الأزمنة عرفت تراجعًا طفيفًا بالمقارنة مع مرحلة المجموعات.

وكان فيرلاين أوّل المتوجّهين إلى الحلبة وحقّق توقيتًا وقدره 1:05.645 دقيقة، بينما كان ماسا – ثالث المتوجّهين إلى الحلبة – قادرًا على تحقيق زمنٍ مماثلٍ له بالضبط.

وفي حين أنّ الجميع كان يعتقد بأنّ بويمي سيكون قادرًا على انتزاع الصدارة، أضاع السويسري الكثير من الوقت – خاصة في المقطع الثالث – واكتفى بالمركز الرابع خلف تورفي عند تلك المرحلة.

وسرعان ما صاح سائق نيسان عبر اللاسلكي: "لا تماسك، لا تماسك على الإطلاق".

لكنّ غونتر التالي أطلق العنان لسيارته بي ام دبليو وقدّم بالفعل زمنًا صاروخيًا بلغ 1:05.102 دقيقة.

لكن سرعان ما أظهرت الإعادة أنّه بدا كما لو أنّه غادر خطّ الحظائر والأضواء حمراء، وهو ما يضع بعض الشكوك حول لفّته.

وكان إيفانز آخر المتوجّهين إلى الحلبة، وبشكلٍ حابسٍ للأنفاس تمكّن النيوزيلندي من تحقيق الزمن الأسرع ليضمن البول بوزشن بدقيقة واحدة و4.827 ثانية.

وسينطلق إدواردو مورتارا من المركز السابع أمام ثنائيّ مرسيدس نيك دي فريز وستوفيل فاندورن، بينما أكمل أنطونيو فيليكس دا كوستا ترتيب العشرة الأوائل أمام زميله حامل اللقب جون إريك فيرن.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق كم/س
1 20 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:04.827   130.390
2 28 Germany ماكسيميليان غونتر United States أندريتي أوتوسبورت 1:05.102 0.275 129.839
3 94 Germany باسكال فيرلاين India ماهيندرا ريسينغ 1:05.645 0.818 128.765
4 19 Brazil فيليبي ماسا Monaco فانتوري 1:05.645 0.818 128.765
5 3 United Kingdom أوليفر تورفي United Kingdom نيو 1:05.788 0.961 128.485
6 23 Switzerland سيباستيان بويمي France دامس 1:05.809 0.982 128.444
7 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco فانتوري 1:05.547 0.720 128.957
8 17 Netherlands نيك دي فريز Germany مرسيدس 1:05.560 0.733 128.932
9 5 Belgium ستوفيل فاندورن Germany مرسيدس 1:05.566 0.739 128.920
10 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا China تيشيتاه 1:05.574 0.747 128.904
11 25 France جون إيريك فيرن China تيشيتاه 1:05.625 0.798 128.804
12 18 Switzerland نيل ياني Germany فريق بورشه 1:05.696 0.869 128.665
13 66 Germany دانيال أبت Germany فريق أودي سبورت أبت 1:05.745 0.918 128.569
14 36 Germany أندريه لوتيرر Germany فريق بورشه 1:05.801 0.974 128.460
15 27 United Kingdom ألكسندر سيمز United States أندريتي أوتوسبورت 1:05.848 1.021 128.368
16 2 United Kingdom سام بيرد United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:05.886 1.059 128.294
17 6 New Zealand برندون هارتلي United States دراغون ريسينغ 1:06.126 1.299 127.828
18 51 United Kingdom جيمس كالادو United Kingdom جاغوار ريسينغ 1:06.305 1.478 127.483
19 7 Switzerland نيكو مولر United States دراغون ريسينغ 1:06.367 1.540 127.364
20 64 Belgium جيروم دامبروسيو India ماهيندرا ريسينغ 1:07.692 2.865 124.871
21 4 Netherlands روبن فرينز United Kingdom فيرجن ريسينغ 1:09.089 4.262 122.346
22 22 United Kingdom أوليفر رولاند France دامس 1:18.239 13.412 108.038
23 11 Brazil لوكاس دي غراسي Germany فريق أودي سبورت أبت 1:26.526 21.699 97.690
24 33 China ما كينغ هوا United Kingdom نيو

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:
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07 ثانية

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