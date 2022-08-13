فورمولا إي: إيفانز يحقق الفوز في سيول ويُبقي على آماله في معركة اللقب
تمكن ميتش إيفانز من الإبقاء على آماله بتحقيق لقب هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا إي حية عبر الفوز بسباق سيول، وذلك بعد حادثة بين عدة سيارات على الانطلاقة وإكماله السباق خلف سيارة الأمان.
تمتع إيفانز بوتيرة قوية بعد تقدمه إلى الصدارة في اللفة الافتتاحية، إذ وبالرُغم من تأثّر زخمه المبكر بحادثة اللفة الأولى التي تسببت بتأجيل طويل للمجريات، لكنه تمكن من فرض سيطرته وبناء فارق أمام المنطلق أولًا أوليفر رولاند على مدار السباق.
وتعزّزت فرص إيفانز بعد اصطدام أليكسندر سيمز بالحواجز ما تسبب في النهاية بدخول سيارة الأمان التي جمّدت الترتيب لتسمح لإيفانز بحسم الفوز، ليتوجّه سائق جاغوار إلى السباق الختامي للموسم يوم غد الأحد متأخرًا بـ 21 نقطة فقط خلف متصدر الترتيب ستوفيل فاندورن الذي أكمل سباق اليوم خامسًا.
وبالعودة لمجريات السباق، فقد قدم إيفانز انطلاقة جيدة من المركز الثالث، ليدخل مباشرة في المعركة على الصدارة، بينما كانت انطلاقة رولاند ضعيفة وتم تجاوزه من قبل لوكاس دي غراسي وإيفانز.
وذلك منح البرازيلي صدارة مبكرة، لكنها لم تدم بضع ثوانٍ، حيث ضغط إيفانز وتقدم ليتجاوزه من الجهة الداخلية.
لكن السباق سرعان ما شهد رفع العلم الأحمر بعد حادثة جمعت عدة سيارات عند المنعطف الـ 21، وذلك بعد ارتطام نورمان ناتو بالحواجز، تبعه سيباستيان بويمي ودان تيكتوم.
انضم لهم كذلك نيك دي فريز ليرتطم وينزلق تحت سيارة بويمي، لكن الهايلو أنقذه في تلك اللحظة، قبل أن يدخل كل من أوليفر أسكيو، أندريه لوتيرر، نيك كاسيدي وأوليفر ترفي في الحادثة كذلك.
وبعد نصف ساعة من عمليات تنظيف المسار وإعادة بناء الحواجز، تم استئناف السباق، ليبدأ إيفانز بالتقدم في الأمام وبناء فارق في محاولة لتأمين الفوز والإبقاء على آماله في معركة اللقب وهو ما حدث بعدما ضمن الفوز إثر حادثة سيمز على متن سيارة ماهيندرا التي تسببت بدخول سيارة الأمان لينتهي السباق خلفها.
المركز الثاني في السباق ذهب إلى رولاند الذي كان قد نجح بتجاوز دي غراسي قبل توقف السباق، لكن المركز الثالث للبرازيلي جعله أول سائق في الفورمولا إي يصل إلى عتبة 1000 نقطة قُبيل سباقه رقم 100 في الغد.
جاك دينيس حل رابعًا أمام فاندورن، جان-إريك فيرن وباسكال فيرلاين، فيما أكمل روبن فرينز، أنطونيو فيلكس دا كوستا ونيك كاسيدي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|9
|ميتش إيفانز
|جاغوار ريسينغ
|30
|1:29:55.478
|2
|30
|أوليفر رولاند
|ماهيندرا ريسينغ
|30
|1:29:56.298
|0.820
|3
|11
|لوكاس دي غراسي
|فانتوري
|30
|1:29:56.871
|1.393
|4
|27
|جايك دينيس
|أندريتي أوتوسبورت
|30
|1:29:57.380
|1.902
|5
|5
|ستوفيل فاندورن
|مرسيدس
|30
|1:29:57.948
|2.470
|6
|25
|جون إيريك فيرن
|تيشيتاه
|30
|1:29:59.435
|3.957
|7
|94
|باسكال فيرلاين
|فريق بورشه
|30
|1:29:59.627
|4.149
|8
|4
|روبن فرينز
|فيرجن ريسينغ
|30
|1:29:59.986
|4.508
|9
|13
|أنطونيو فيليكس دا كوستا
|تيشيتاه
|30
|1:30:00.448
|4.970
|10
|37
|نيك كاسيدي
|فيرجن ريسينغ
|30
|1:30:00.803
|5.325
|11
|22
|ماكسيميليان غونتر
|دامس
|30
|1:30:01.088
|5.610
|12
|7
|سيرجيو كامارا
|دراغون ريسينغ
|30
|1:30:01.599
|6.121
|13
|10
|نورمان ناتو
|جاغوار ريسينغ
|30
|1:30:53.023
|57.545
|dnf
|29
|ألكسندر سيمز
|ماهيندرا ريسينغ
|26
|1:22:07.830
|4 Laps
|dnf
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|دراغون ريسينغ
|24
|1:20:16.103
|6 Laps
|dnf
|48
|إدواردو مورتارا
|فانتوري
|20
|1:13:24.923
|10 Laps
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