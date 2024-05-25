فورمولا إي: إيفانز يحرز الفوز في شنغهاي مع تجاوز في اللفة الأخيرة لكنه قيد التحقيق

هيمن إيفانز وباسكال فيرلاين على أغلبية السباق بطول 29 لفة في شنغهاي، حيث تصدر كل منهما قسماً كبيراً من السباق.

وبعد انتزاع الصدارة بعد انتصاف السباق، عزز فيرلاين من وتيرته ودافع عن صدارته لفترة جيدة.

لكن قفل الإطارات في المنعطف السادس من اللفة 23 سمحت لـ إيفانز بالاقتراب منه ومن ثم انتزاع الصدارة.

بعد لفتين، عاد فيرلاين للصدارة بعد اختصار المنعطف 11 في المجموعات المتلاحقة من المنعطفات.

وحافظ فيرلاين على موقعه لما تبقى من لفات، لكن إيفانز سلط عليه ضغطاً كبيراً ومن نيك كاسيدي سائق سيارة جاغوار الثانية.

ورغم امتلاك مزيد من الطاقة، لكن طلب الفريق من نيك كاسيدي، الدفاع عن مركز زميله إيفانز، في مواجهة أنتونيو فيليكس دا كوستا سائق بورشه وجايك دينيس سائق أندريتي.

وبالاتجاه للفة الأخيرة، تقدم إيفانز وانتزع المركز الأول في المنعطف الأول، لكنه قيد التحقيق لإمكانية اكتسابه أفضلية غير قانونية.

ومع فوز إيفانز، أطلق كاسيدي هجوماً على فيرلاين لكنه أغلق الباب واحتكا سوية ما ترك كاسيدي مع جانح أمامي متضرر.

ومع تحقيق فيرلاين للمركز الثاني، اكتفى كاسيدي متصدر البطولة بالمركز الثالث أمام أوليفر رولاند.

أنتونيو فيليكس دا كوستا حقق المركز الخامس على متن بورشه وأمام جايك دينيس سائق أندريتي وجان-إريك فيرن سائق بينسكي.

نيك دي فريز سائق ماهيندرا أحرز المركز الثامن بينما أكمل سيباستيان بويمي (إنفيجن) وستوفيل فاندورن (بينسكي) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ميتش إيفانز، جاغوار الصورة من قبل: صور موتورسبورت

نتيجة سباق شنغهاي