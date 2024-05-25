فورمولا إي: إيفانز يحرز الفوز في شنغهاي مع تجاوز في اللفة الأخيرة لكنه قيد التحقيق
حقق ميتش إيفانز الفوز المبدئي للمرة الثانية له في موسم الفورمولا إي الحالي من بوابة شنغهاي، بعد تجاوز في اللفة الأخيرة، لكنه ما زال قيد التحقيق لاحتمال كسب أفضلية غير عادلة.
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
هيمن إيفانز وباسكال فيرلاين على أغلبية السباق بطول 29 لفة في شنغهاي، حيث تصدر كل منهما قسماً كبيراً من السباق.
وبعد انتزاع الصدارة بعد انتصاف السباق، عزز فيرلاين من وتيرته ودافع عن صدارته لفترة جيدة.
لكن قفل الإطارات في المنعطف السادس من اللفة 23 سمحت لـ إيفانز بالاقتراب منه ومن ثم انتزاع الصدارة.
بعد لفتين، عاد فيرلاين للصدارة بعد اختصار المنعطف 11 في المجموعات المتلاحقة من المنعطفات.
وحافظ فيرلاين على موقعه لما تبقى من لفات، لكن إيفانز سلط عليه ضغطاً كبيراً ومن نيك كاسيدي سائق سيارة جاغوار الثانية.
ورغم امتلاك مزيد من الطاقة، لكن طلب الفريق من نيك كاسيدي، الدفاع عن مركز زميله إيفانز، في مواجهة أنتونيو فيليكس دا كوستا سائق بورشه وجايك دينيس سائق أندريتي.
وبالاتجاه للفة الأخيرة، تقدم إيفانز وانتزع المركز الأول في المنعطف الأول، لكنه قيد التحقيق لإمكانية اكتسابه أفضلية غير قانونية.
ومع فوز إيفانز، أطلق كاسيدي هجوماً على فيرلاين لكنه أغلق الباب واحتكا سوية ما ترك كاسيدي مع جانح أمامي متضرر.
ومع تحقيق فيرلاين للمركز الثاني، اكتفى كاسيدي متصدر البطولة بالمركز الثالث أمام أوليفر رولاند.
أنتونيو فيليكس دا كوستا حقق المركز الخامس على متن بورشه وأمام جايك دينيس سائق أندريتي وجان-إريك فيرن سائق بينسكي.
نيك دي فريز سائق ماهيندرا أحرز المركز الثامن بينما أكمل سيباستيان بويمي (إنفيجن) وستوفيل فاندورن (بينسكي) ترتيب المراكز العشرة الأولى.
ميتش إيفانز، جاغوار
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
نتيجة سباق شنغهاي
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|الانسحاب
|1
|م. إيفانز جاغوار ريسينغ
|9
|29
|
|2
|ب. فيرلاين فريق بورشه
|94
|29
|
|3
|ن. كاسيدي جاغوار ريسينغ
|37
|29
|
|4
|أ. رولاند نيسان إي.دامس
|22
|29
|
|5
|أ. فيليكس دا كوستا فريق بورشه
|13
|29
|
|6
|ج. دينيس Andretti Formula E
|1
|29
|
|7
|ج. فيرن دراغون ريسينغ
|25
|29
|
|8
|ن. دي فريز ماهيندرا ريسينغ
|21
|29
|
|9
|س. بويمي فيرجن ريسينغ
|16
|29
|
|10
|س. فاندورن دراغون ريسينغ
|2
|29
|
|11
|ل. دي غراسي فريق أودي سبورت أبت
|11
|29
|
|12
|س. فينيستراز نيسان إي.دامس
|23
|29
|
|13
|ر. فرينز فيرجن ريسينغ
|4
|29
|
|14
|س. كامارا ERT Formula E Team
|3
|29
|
|15
|ن. ناتو Andretti Formula E
|17
|29
|
|16
|ن. مولر فريق أودي سبورت أبت
|51
|29
|
|17
|ج. هيوز مكلارين
|5
|29
|
|18
|س. بيرد مكلارين
|8
|29
|
|19
|ج. داروفالا مازيراتي ريسينغ
|18
|29
|
|20
|د. تيكتوم ERT Formula E Team
|33
|29
|
|21
|م. غونتر مازيراتي ريسينغ
|7
|29
|
|dnf
|إ. مورتارا ماهيندرا ريسينغ
|48
|16
|
|الانسحاب
|شاهد كامل النتائج
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ألونسو يريد "مجموعات للتصفيات" بعد فوضى الزحام في تصفيات موناكو
بيريز يلقي اللوم على الزحام في تصفيات موناكو "الكارثية"
لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول في موناكو وفيرستابن سادساً
موتو جي بي: إسبارغارو يفوز بسباق كتالونيا القصير مستفيدًا من حادثة بانيايا في اللفة الأخيرة
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات