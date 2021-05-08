فورمولا إي: إيفانز يتقدم ثنائية جاغوار في التجارب الحرة لجولة موناكو

أكمل ثنائي جاغوار حصّتي التجارب الحرة في الصدارة، حيث كان بيرد الأسرع في الحصة الأولى مع دقيقة و32.22 ثانية متفوقًا على إيفانز بفارق ثلاثة أجزاء بالمئة من الثانية فقط.

بينما عاد إيفانز لينتزع الصدارة الإجمالية في الحصة الثانية مع زمن بلغ دقيقة و31.118 ثانية مستخدمًا الطاقة الكاملة البالغة 250 كيلوواط.

حامل اللقب أنطونيو فيلكس دا كوستا كان متأخّرًا بفارق 0.056 ثانية إضافية على متن سيارته "دي اس تيتشيتاه" في المركز الثالث أمام أندريه لوتيرر سائق بورشه.

وقد شهدت الحصة الأولى رفع العلم الأحمر إثر توقّف سيارة سيرجيو سيتي كامارا عند رأس المنعطف الأول وعدم قدرته على تشغيل السيارة من جديد، وذلك قبل يصطدم به نورمان ناتو سائق "فينتوري ريسينغ" ليتلقّى الأخير توبيخًا آخر سيتسبب بتراجعه مركزين على شبكة الانطلاق.

وبالعودة إلى الترتيب، فقد حل أوليفر رولاند في المركز الخامس مع محرك "نيسان إي.دامس" الجديد، بينما اكتفى زميله والفائز مرّتين في موناكو سيباستيان بويمي بالمركز الـ 21.

روبين فرينز حل سادسًا لصالح فريقه "فيرجن ريسينغ" وأمام إدواردو مورتارا سائق "فينتوري".

أمّا فريق مرسيدس متصدر الترتيب، فقد تواجد بالمركزين الثامن والـ 15 مع نيك دي فرييز وستوفيل فاندورن على الترتيب.

فيما أكمل باسكال فيرلاين وجان-إريك فيرن ترتيب العشرة الأوائل في الحصة الثانية من التجارب.