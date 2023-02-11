فورمولا إي: إيفانز يتفوق على فيرن ليحرز قطب الانطلاق الأول في حيدر أباد

لم يكن هناك فارق كبير على الإطلاق بين إيفانز وفيرن خلال القسم الأخير للتصفيات، حيث امتلك سائق دي.أس بينسكي بعض الأفضلية أمام إيفانز، قبل أن يتمكن الأخير من قلب الطاولة لصالحه في المقطع الأخير، بفارق لم يتجاوز 0.021 ثانية فقط.

وكان إيفانز قد تقدم بسهولة في ربع النهائي بفارق أكثر من ثانية أمام ماكسيميليان غونتر الذي واجه صعوبة في لفته بالرغم من الأداء المشجّع لسيارة فريقه مازيراتي.

وهذا ما وضع إيفانز في مواجهة سيباستيان بويمي في نصف النهائي وبالرغم من أنهما كانا متقاربين جداً في البداية لكن إيفانز سرعان ما شق طريقه ليتفوق بفارق 3 أعشار الثانية.

لكن ظهرت دراما تعلقت بحدود المسار في المنعطف الأول، ما أدى إلى تأخر طويل قبل بداية نصف النهائي وتم حذف أزمنة رينيه راست، إدواردو مورتارا وسام بيرد.

وكان من المفترض أن ينطلق فيرن من الصف الثالث بعد تفوقه على بيرد، لكنه تقدم أكثر في التصفيات بعد حذف زمن سائق جاغوار بسبب خرق حدود المسار.

فيرن لم يواجه المصاعب للوصول إلى النهائي بعد معاقبة كل من راست ومورتارا لنفس السبب لهذا لم يواجه أي منافسين في نصف النهائي.

خلف إيفانز وفيرن، سينطلق بويمي ثالثاً لصالح إنفيجن بعد التفوق على ساشا فينيستراز سائق نيسان.

المركز الخامس ذهب إلى غونتر، أمام السائقين الذين حذفت أزمنتهم، بيرد، مورتارا وراست.

باسكال فيرلاين متصدر الترتيب العام سينطلق تاسعاً أمام نيك كاسيدي الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتائج التصفيات: