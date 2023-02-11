السابق / فورمولا إي: بيرد يسجل الزمن الأفضل على متن جاغوار خلال التجارب الحرة في حيدر أباد التالي / سلسلة كهربائية تتجه لأن تكون الفئة "المُغذية" للفورمولا إي تنطلق في 2024
فورمولا إي / جائزة حيدر آباد تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: إيفانز يتفوق على فيرن ليحرز قطب الانطلاق الأول في حيدر أباد

نجح ميتش إيفانز سائق جاغوار بتحقيق قطب الانطلاق الأول لجائزة حيد أباد في الفورمولا إي، بعد تفوقه على جان-إريك فيرن ضمن حصة تصفيات شهدت دراما حول حدود المسار.

فورمولا إي: إيفانز يتفوق على فيرن ليحرز قطب الانطلاق الأول في حيدر أباد

لم يكن هناك فارق كبير على الإطلاق بين إيفانز وفيرن خلال القسم الأخير للتصفيات، حيث امتلك سائق دي.أس بينسكي بعض الأفضلية أمام إيفانز، قبل أن يتمكن الأخير من قلب الطاولة لصالحه في المقطع الأخير، بفارق لم يتجاوز 0.021 ثانية فقط. 

وكان إيفانز قد تقدم بسهولة في ربع النهائي بفارق أكثر من ثانية أمام ماكسيميليان غونتر الذي واجه صعوبة في لفته بالرغم من الأداء المشجّع لسيارة فريقه مازيراتي.

وهذا ما وضع إيفانز في مواجهة سيباستيان بويمي في نصف النهائي وبالرغم من أنهما كانا متقاربين جداً في البداية لكن إيفانز سرعان ما شق طريقه ليتفوق بفارق 3 أعشار الثانية.

لكن ظهرت دراما تعلقت بحدود المسار في المنعطف الأول، ما أدى إلى تأخر طويل قبل بداية نصف النهائي وتم حذف أزمنة رينيه راست، إدواردو مورتارا وسام بيرد.

وكان من المفترض أن ينطلق فيرن من الصف الثالث بعد تفوقه على بيرد، لكنه تقدم أكثر في التصفيات بعد حذف زمن سائق جاغوار بسبب خرق حدود المسار.

فيرن لم يواجه المصاعب للوصول إلى النهائي بعد معاقبة كل من راست ومورتارا لنفس السبب لهذا لم يواجه أي منافسين في نصف النهائي.

خلف إيفانز وفيرن، سينطلق بويمي ثالثاً لصالح إنفيجن بعد التفوق على ساشا فينيستراز سائق نيسان.

المركز الخامس ذهب إلى غونتر، أمام السائقين الذين حذفت أزمنتهم، بيرد، مورتارا وراست.

باسكال فيرلاين متصدر الترتيب العام سينطلق تاسعاً أمام نيك كاسيدي الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتائج التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 9 New Zealand ميتش إيفانز United Kingdom جاغوار ريسينغ    
2 25 France جون إيريك فيرن United States دراغون ريسينغ    
3 16 Switzerland سيباستيان بويمي United Kingdom فيرجن ريسينغ    
4 23 France ساشا فينيستراز Japan نيسان إي.دامس    
5 7 Germany ماكسيميليان غونتر Monaco مازيراتي ريسينغ    
6 10 United Kingdom سام بيرد United Kingdom جاغوار ريسينغ    
7 48 Switzerland إدواردو مورتارا Monaco مازيراتي ريسينغ    
8 58 Germany رينيه راست United Kingdom مكلارين    
9 94 Germany باسكال فيرلاين Germany فريق بورشه    
10 37 New Zealand نيك كاسيدي United Kingdom فيرجن ريسينغ    
11 8 United Kingdom أوليفر رولاند India ماهيندرا ريسينغ    
12 27 United Kingdom جايك دينيس United States أندريتي أوتوسبورت    
13 13 Portugal أنطونيو فيليكس دا كوستا Germany فريق بورشه    
14 17 France نورمان ناتو Japan نيسان إي.دامس    
15 3 Brazil سيرجيو كامارا United Kingdom نيو    
16 33 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom نيو    
17 1 Belgium ستوفيل فاندورن United States دراغون ريسينغ    
18 51 Switzerland نيكو مولر Germany فريق أودي سبورت أبت    
19 11 Brazil لوكاس دي غراسي India ماهيندرا ريسينغ    
20 36 Germany أندريه لوتيرر United States أندريتي أوتوسبورت    
21 5 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom مكلارين    
22 4 South Africa كلفن فان دير لينده Germany فريق أودي سبورت أبت    
شاهد كامل النتائج
المشاركات
التعليقات

فورمولا إي: بيرد يسجل الزمن الأفضل على متن جاغوار خلال التجارب الحرة في حيدر أباد

سلسلة كهربائية تتجه لأن تكون الفئة "المُغذية" للفورمولا إي تنطلق في 2024

أحدث الأخبار

ألفا تاوري تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد

ألفا تاوري تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد

فورمولا 1

ألفا تاوري تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد ألفا تاوري تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد

فورمولا إي: فيرن يصد هجوم كاسيدي ويحقق الفوز في حيدر أباد

فورمولا إي: فيرن يصد هجوم كاسيدي ويحقق الفوز في حيدر أباد

فورمولا إي

فورمولا إي: فيرن يصد هجوم كاسيدي ويحقق الفوز في حيدر أباد فورمولا إي: فيرن يصد هجوم كاسيدي ويحقق الفوز في حيدر أباد

رالي السويد: برين يحافظ على الصدارة وروفانبيرا يقترب من منصة التتويج

رالي السويد: برين يحافظ على الصدارة وروفانبيرا يقترب من منصة التتويج

دبليو آر سي

رالي السويد: برين يحافظ على الصدارة وروفانبيرا يقترب من منصة التتويج رالي السويد: برين يحافظ على الصدارة وروفانبيرا يقترب من منصة التتويج

موتو جي بي: مارتن يتصدر اليوم الثاني من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ

موتو جي بي: مارتن يتصدر اليوم الثاني من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ

موتو جي بي

موتو جي بي: مارتن يتصدر اليوم الثاني من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ موتو جي بي: مارتن يتصدر اليوم الثاني من تجارب ما قبل الموسم في سيبانغ

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.