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فورمولا إي: إيفانز واثق بقدرة جاغوار على استهلال حقبة الجيل الثالث بشكل قوي

أبدى ميتش إيفانز وصيف الموسم الماضي في الفورمولا إي ثقته بأن فريقه جاغوار سيستهل حقبة سيارات الجيل الثالث "بشكل قوي"، حيث تشجّع من برنامج التجارب للفريق.

فورمولا إي: إيفانز واثق بقدرة جاغوار على استهلال حقبة الجيل الثالث بشكل قوي

خاض إيفانز معركة رباعية على لقب الموسم الماضي، لكنه خسر اللقب لصالح ستوفيل فاندورن إثر المشكلة الكهربائية التي واجهته في سباق لندن، بالرُغم من بذل أفضل جهوده في جولة سيول الختامية.

هذا وتدخل البطولة في حقبة جديدة مع قوانين سيارات الجيل الثالث، والتي تشهد محركًا أقوى، كبحًا متجددًا على القسمين الأمامي والخلفي وإطارات جديدة من هانكوك بين تغييرات أخرى.

وضمن معرض حديثه في حدث إطلاق سيارة جاغوار من الجيل الثالث، عبّر إيفانز عن سروره بما تمكن الفريق من تحقيقه في التجارب، لكن يدرك أيضاً إمكانية أن ينجح مصنع آخر من بدء الموسم في المقدمة.

فقال: "نحن سعداء بالفعل ببرنامج التجارب لدينا وقطعنا العديد من الأميال. الجميع ما يزال يتعلم بمعدل سريع هنا".

وأضاف: "على مدار الموسم قد يتمكن الآخرون من بلوغ الأهداف أسرع من غيرهم، لكنني أملك فريقًا كبيرًا خلفي، سام وأنا، لذلك أنا واثق بأننا سنكون أقوياء منذ البداية".

وتابع: "إلى أي مدى سنكون أقوياء؟ من يدري - هل تمكن فريق آخر من بلوغ السيارة المثالية وسيكون في المقدمة من البداية؟ من الصعب الجزم بذلك الآن".

وأكمل: "سنبدأ بالحصول على فكرة للوضع في فالنسيا على ما أعتقد. لكنني أرى انه من المبكر للغاية الآن الجزم بالمسألة. نحن سعداء بما حققناه داخليًا كفريق".

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فورمولا إي: فريق نيسان يكشف عن كسوة ملفتة للنظر لسيارته لموسم 2022/2023
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