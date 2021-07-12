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فورمولا إي: إيفانز "خذل جاغوار" بحادثته "غير المقبولة" في نيويورك

قال ميتش إيفانز أنه "لم يكد يحتاج إلى المقود" بسبب التماسك المنخفض للغاية في سباق نيويورك، قبل حادثته "غير المقبولة" والتي كلفت جاغوار تحقيق الثنائية.

فورمولا إي: إيفانز "خذل جاغوار" بحادثته "غير المقبولة" في نيويورك

خسر إيفانز قطب الانطلاق الأول لصالح زميله سام بيرد ومن ثم لعب دور المدافع عن موقع البريطاني حتى اللفتين الأخيرتين عندما ارتطم بالحائط وأضرّ بنظام تعليق سيارته.

وبينما تمكن إيفانز مؤقتاً من التشبت بالمركز السادس، إلا أن الفشل الكامل لمكونات نظام التعليق في اللفة الأخيرة أدى إلى تراجعه حتى المركز 13.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أشعر أنني كنت أمتلك بعض الأفضلية على سام لكنه قام بعمل أفضل. الأمر بهذه البساطة".

وأكمل: "كانت لدي طاقة أعلى بالمقارنة مع سام. شعرت أنني أسرع بقليل لكن بشكل عام بدأت أعاني مع إطاري الخلفي".

وبدأ إيفانز بالتراجع ليقع بين براثن نيك كاسيدي سائق فيرجن والذي تمكن من تجاوزه لاحقاً بعد تضرر سيارته.

حيث شعر إيفانز أنه "لم يكن بحاجة إلى المقود" لأنه كان يترك إطاره الخلفي يلفُ المنعطف لوحده، وذلك بسبب تلاشي المطاط منه.

فقال: "تقريباً لم أكن بحاجة إلى المقود، لأن السيارة كانت تدور لوحدها بشكل كبير. كنت أحاول بكل ما لديّ كي أتعامل مع القسم الخلفي للسيارة. لكن الأوان كان قد فات".

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من ثم سلك إيفانز مساراً عريضاً في المنعطف السادس خلال اللفة ما قبل الأخيرة ليصطدم بحائط المنعطف ويتسبب بالضرر لسيارته.

وأوضح إيفانز أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك الخطأ "غير المقبول".

فقال: "أشعر أنني خذلت الفريق حقاً. تحقيق الثنائية أمر خاص حقاً لكل فريق، وقد خذلت الجميع قبل عدة لفات من النهاية، ويخامرني شعور سيء للغاية حيال ما حصل".

وتابع: "أنا أتحمل المسؤولية كاملة. عندما تكون مسؤولاً بالكامل عن الخطأ، فإنه الشعور سيء جداً بالفعل".

وكشف إيفانز أنّ السيارة بدأت "بالتداعي" بالرغم من تفاجئه حيال قدرتها على المواصلة بعد الحادثة التي شعر أنها "قاتلة".

فقال: "مع كل ذلك الضرر، كنت أحاول تحصيل أية نقاط ممكنة للفريق. إمكانية تحقيق الثنائية.. لقد كنت أنتظر مثل هذا السباق منذ وقت طويل".

وأكمل: "كنت أمتلك موقعاً جيداً على المسار لكنني لم أستفد من ذلك".

واختتم: "عندما تحصل على فرصةٍ مثل هذه، ومن ثم ترتكب خطأ، فإنني أعتقد أن هذا أمر غير مقبول".

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