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فورمولا إي / جائزة مراكش / تقرير التجارب

فورمولا إي: إيفانز الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية أمام دي غراسي في المغرب

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فورمولا إي: إيفانز الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية أمام دي غراسي في المغرب
29-02-2020

سجل ميتش إيفانز سائق جاغوار أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية من جولة مراكش في الفورمولا إي، متفوقاً على لوكاس دي غراسي سائق أودي.

يتوجه إيفانز إلى جولة المغرب وهو في صدارة الترتيب العام بعد فوزه بسباق المكسيك.

وسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية، مع دقيقة و17.306 ثانية متفوقاً كذلك على الأزمنة الصباحية.

وكان أندريه لوتيرر سائق بورشه يحتل الصدارة المبدئية مع دقيقة و18.794 ثانية لكن مع استعمال السيارات لكامل طاقتها تراجع إلى المركز 13.

وكان دي غراسي سائق فيرجين وروبن فرينز كذلك آخر المتقدمين، حيث أنهيا بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، بالرغم من أن زمن دي غراسي كان أقل من إيفانز بـ 0.236 ثانية.

المركز الرابع احتله باسكال فيرلاين لصالح ماهيندرا أمام أليكسندر سيمز ونيك دي فريز سائق مرسيدس.

ماكسيميليان غونتر أنهى الحصة بالمركز السابع أمام إدواردو مورتارا.

أما جايمس كالادو زميل إيفانز، فاحتل المركز التاسع أمام أوليفر رولاند الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

صاحب أسرع أزمنة الحصة الصباحية أنطونيو فيليكس دا كوستا احتل المركز 15 في الحصة الثانية حيث عانى مع سيارته.

جون-إريك فيرون عاد إلى الحصة بعد غياب يوم الجمعة بسبب آلام في الرأس، حيث استبدله الفريق بسائق التجارب جايمس روسيتر. وكان من المتوقع أن يشارك في تجارب الناشئين بعد السباق، لكن رخصته التي وصلت للتوّ، لا تجعله مؤهلاً.

ونظراً لعدم تسجيل فيرن أي زمن باستعمال كامل طاقة المحرك، فإن ترتيبه 23، بفارق 1.769 ثانية خلف المتصدر.

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