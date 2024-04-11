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فورمولا إي

فورمولا إي: إنفيجن وماهيندرا تختاران سائقيهما وسط التعارض مع جولة "دبليو إي سي"

سيشارك جويل إريكسون وبول آرون ضمن منافسات جولة برلين المزدوجة في الفورمولا إي مع إنفيجن الشهر المقبل، بينما سيشارك جوردان كينغ للمرة الأولى في البطولة الكهربائية مع ماهيندرا.

روبن فرينز، إنفيجن ريسينغ

دوم رومني / صور لات

يأتي التغيير مع هؤلاء السائقين الثلاثة وسط جولة برلين المزدوجة يومي 11 و12 مايو، التي تتعارض مع جولة سبا-فرانكورشان في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، والتي يشارك فيها سيباستيان بويمي وروبن فرينز من فريق إنفيجن، وكذلك نيك دي فريز سائق ماهيندرا، حيث ستكون الأولوية بالنسبة لهم المشاركة في بلجيكا.

وتم اقتراح تصويت على فرق الفورمولا إي في ساو باولو للسماح بأولئك السائقين المشاركين في "دبليو إي سي"، للمشاركة في برلين، لكن لم يتم التوصل لاتفاق على ذلك.

إريكسون حالياً هو سائق جاغوار الاحتياطي، مزوّد وحدات الطاقة لفريق إنفيجن، حيث شارك في 8 جولات سابقة مع دراغون بينسكي موسم 2020-21.

آرون، سيشارك للمرة الأولى بعد الترقي إلى الفورمولا 2 مع هايتيك، حيث يحتل المركز الثاني حالياً مع 3 منصات تتويج.

أما كينغ، سائق إندي كار السابق، سيقود بديلاً عن دي فريز للمرة الأولى بعد أن كان سائقاً احتياطياً مع ماهيندرا منذ 2021.

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