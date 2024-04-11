فورمولا إي: إنفيجن وماهيندرا تختاران سائقيهما وسط التعارض مع جولة "دبليو إي سي"
سيشارك جويل إريكسون وبول آرون ضمن منافسات جولة برلين المزدوجة في الفورمولا إي مع إنفيجن الشهر المقبل، بينما سيشارك جوردان كينغ للمرة الأولى في البطولة الكهربائية مع ماهيندرا.
دوم رومني / صور لات
يأتي التغيير مع هؤلاء السائقين الثلاثة وسط جولة برلين المزدوجة يومي 11 و12 مايو، التي تتعارض مع جولة سبا-فرانكورشان في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، والتي يشارك فيها سيباستيان بويمي وروبن فرينز من فريق إنفيجن، وكذلك نيك دي فريز سائق ماهيندرا، حيث ستكون الأولوية بالنسبة لهم المشاركة في بلجيكا.
وتم اقتراح تصويت على فرق الفورمولا إي في ساو باولو للسماح بأولئك السائقين المشاركين في "دبليو إي سي"، للمشاركة في برلين، لكن لم يتم التوصل لاتفاق على ذلك.
إريكسون حالياً هو سائق جاغوار الاحتياطي، مزوّد وحدات الطاقة لفريق إنفيجن، حيث شارك في 8 جولات سابقة مع دراغون بينسكي موسم 2020-21.
آرون، سيشارك للمرة الأولى بعد الترقي إلى الفورمولا 2 مع هايتيك، حيث يحتل المركز الثاني حالياً مع 3 منصات تتويج.
أما كينغ، سائق إندي كار السابق، سيقود بديلاً عن دي فريز للمرة الأولى بعد أن كان سائقاً احتياطياً مع ماهيندرا منذ 2021.
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
فورمولا إي: أبت ستستعمل وحدات طاقة ماهيندرا
سيمز: المركز الرابع في سباق نيويورك للفورمولا إي بمثابة "جائزة" لفريق ماهيندرا
فورمولا إي: ماهيندرا تتجه لخوض موسم 2021 مع أحد "أكبر التحديثات على الإطلاق"
أحدث الأخبار
ألونسو: لمّ الشمل مع هوندا في 2026 "محفّز"
ألونسو: "مشروع العمر" في أستون مارتن كان أساسيًا وراء صفقتي الجديدة
ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم
ام-سبورت تتّجه لطرح تحديث سيارة بوما في رالي كرواتيا
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments