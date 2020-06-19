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فورمولا إي: أودي تعيّن راست بديلاً عن أبت لبقية الموسم

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فورمولا إي: أودي تعيّن راست بديلاً عن أبت لبقية الموسم
19-06-2020

سيقود رينيه راست الحائز على لقب بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" مرتين، بديلاً عن دانيال أبت ضمن صفوف أودي للسباقات الستة المتبقية من الموسم الجاري.

قامت أودي بطرد أبت مباشرة بعد فضيحة السباقات الإلكترونية للبطولة، وأعلن المصنع الألماني أن راست صاحب الـ 33 عاماً سيخوض السباقات الأخيرة مع الفريق، والتي ستقام من دون جمهور بسبب الوضع الحالي مع فيروس "كورونا".

حيث قال راست: "لطالما كنت أتابع منافسات الفورمولا إي عن قرب ولفترة طويلة، وأتطلع قدماً لخوض التحدي المقبل".

وأكمل: "الطلب على السائقين في البطولة الكهربائية مرتفع للغاية، إضافة للسرعة الخالصة، هناك نواحٍ أخرى مثل إدارة المدخرة الكهربائية والاستراتيجية المثالية، إضافة إلى تلك الحلبات الضيقة والتي غالباً ما تؤدي إلى منافسات مشتعلة".

وتابع: "مع بقاء ستة سباقات ضمن تسعة أيام، ستكون أمامي فرصة كبيرة للغاية للتعلم". 

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أما ديتير غاس، رئيس قسم سباقات السيارات لدى أودي، فقال: "بوصفه فائزاً بلقبين ومسيرته الطويلة مع أودي، فإن راست كان ضمن لائحة خياراتنا القصيرة منذ البداية".

وأكمل: "لطالما أثبت سرعته وموهبته، ومن الجميل عدم وجود أي تضارب مواعيد  بين ’دي تي أم’ والفورمولا إي، بالتالي يمكن له المشاركة في البطولتين".

واختتم: "مع ستة سباقات في برلين، فإن أمام فريقنا الكثير فيما يتعلق بمعركة اللقب".

دانيال أبت، أودي

دانيال أبت، أودي

تصوير: صور موتورسبورت

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