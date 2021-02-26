فورمولا إي: أندريتي تُواصل استخدام وحدة طاقة بي ام دبليو في الموسم المقبل

شاركت بي ام دبليو في الفورمولا إي رفقة فريق أندريتي منذ السباق الثالث في تاريخ البطولة في 2014 إلى أن دخل الصانع الألماني بشكلٍ رسمي كمصنّع وحدات طاقة في موسم 2018-2019.

وأحرزت بي ام دبليو أربعة انتصارات، لكنّها أعلنت في ديسمبر الماضي أنّها ستُغادر البطولة.

ومثلما كان متوقّعًا فإنّ أندريتي أتمّت الآن صفقة مواصلة استخدام وحدات طاقة الصانع الألمانيّ للموسم الأخير من قوانين الجيل الثاني، بالرغم من أنّه من غير المتوقّع أن يحصل الفريق على أيّة تحديثات للبرمجيّات.

وقال مايكل أندريتي مالك الفريق: "نحن مسرورون بمواصلة المنافسة مع بي ام دبليو موتورسبورت كفريقٍ خاص في الموسم المقبل".

وأضاف: "تمتّع فريق بي ام دبليو أندريتي بنجاحات مشتركة ونتطلّع قدمًا للبناء على ذلك في ظلّ مواصلتنا المشاركة كفريق أندريتي للفورمولا إي".

وأكمل: "أثبتت وحدة طاقة بي ام دبليو موثوقيّتها وتنافسيّتها، ونتطلّع قدمًا لاستغلال ذلك في موسمٍ آخر".