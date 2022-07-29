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فورمولا إي: أبت ستستعمل وحدات طاقة ماهيندرا

سيستعمل فريق أبت للفورمولا إي وحدات طاقة من ماهيندرا لعودته الموسم المقبل، حيث بات المصنع الهندي مزوداً لوحدات الطاقة للمرة الأولى له.

فورمولا إي: أبت ستستعمل وحدات طاقة ماهيندرا

بعد الإعلان عن العودة إلى الفورمولا إي بعد عام من الغياب عقب انسحاب أودي نهاية  الموسم الماضي، تزامنت صفقة أبت مع ماهيندرا مع موعد طرح سيارات الجيل الثالث العام المقبل.

وتم تطوير وحدات طاقة ماهيندرا بشراكة مع زد.اف المصنع الألماني والذي عمل سابقاً مع فريق فانتوري قبل التوقف عن تصنيع المحركات ليصبح فريقاً زبوناً لمرسيدس.

ويأتي ذلك بعد أن باتت كل من بورشه ونيسان مزوداً للمحركات كذلك بدءاً من الموسم المقبل، حيث أعلنت بورشه شراكة مع أندريتي، بينما نيسان ستزود مكلارين.

أوليفر رولاند، ماهيندرا ريسينغ

أوليفر رولاند، ماهيندرا ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

حيث قال ديلباغ غيل مدير ماهيندرا: "أبت أحد أهم فرق المقدمة في العالم وقد جمعتنا في السباق منافسة ممتعة معهم".

وأكمل: "إنه لشرف لنا أن نتمكن من تزويد الفريق في عودته للفورمولا إي بالتعاون مع زد.اف".

وأردف: "نتطلع قدماً لرؤية الفريق يفوز بالسباقات بدءاً من 2023".

من جهته، قال توماس بيرمير المدير التنفيذي لدى أبت: "كفريق زبون، نريد على الدوام جلب خبرتنا التي جمعناها عبر سبع سنوات في الفورمولا إي طوال أكثر من 80 سباقاً إلى هذه الشراكة".

وأكمل: "نحن نتطلع قدماً لهذه الشراكة، نحن ممتنون لدعم ماهيندرا لنا في عودتنا للفورمولا إي".

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سيمز: المركز الرابع في سباق نيويورك للفورمولا إي بمثابة "جائزة" لفريق ماهيندرا
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سيمز: المركز الرابع في سباق نيويورك للفورمولا إي بمثابة "جائزة" لفريق ماهيندرا
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