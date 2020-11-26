فورمولا إي: آودي تكشف عن سيارتها لموسم 2021 مع أوّل محرك من تطويرها

خلال المواسم الثلاثة الأولى من الفورمولا إي، قدّمت آودي دعمًا تقنيًا لفريق آبت سكايفلر.

وبعد فوز لوكاس دي غراسي بلقب السائقين في موسم 2016/2017، استحوذت آودي بشكل كامل على الفريق في الموسم التالي وفازت بلقب الفرق خلال مشاركتها الأولى.

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لكنّ الصانع الألماني تراجع في الموسمين التاليين إلى المركز الثاني ومن ثم السادس في الترتيب، فيما تراجع فريق "إنفجن فيرجن ريسينغ" الذي تزوّده بالمحركات من المركز الثالث إلى الرابع.

وقد عملت آودي مؤخّرًا من أجل تعزيز وحدة الطاقة الحالية من تطوير آبت وسكايفلر، لكنّه ستنتقل الآن إلى وحدة طاقة من تطويرها.

وتعمل آودي على هذا المشروع منذ عامين وتمّ وصفه بأنّ من بين "أكثر المشاريع تحديًا وتكثيفًا" في قسم رياضة السيارات لدى الصانع الألماني.

وتعقيبًا على تلك الخطوة قال تريستان سومرسكايل رئيس مشروع الفورمولا إي لدى آودي سبورت: "لا ندّخر أيّ جهد من أجل تقليل فقدان الطاقة داخل النظام إلى أدنى مستوى".

وأضاف: "لقد حققنا كفاءة إجمالية بأكثر من 95 بالمئة لوحدة الطاقة. كما يملك نظام استعادة الطاقة كفاءة بأكثر من 97 بالمئة ضمن كل أجواء القيادة ذات الصلة ".

من جهته، وعند سؤاله عن الدور الذي ستواصل سكايفلر لعبه في الفريق، قال آلان ماكنيش مدير الفرريق: "ما تزال سكايفلر شريكًا لنا، لكن فقط فيما يتعلق بجانب نظام استعادة الطاقة، حيث قمنا بجزء كبير من ذلك العمل داخليًا مع مشروع ال ام بي 1 لدينا".