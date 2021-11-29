فرينز يتصدّر اليوم الأوّل من تجارب الفورمولا إي في فالنسيا

تعود البطولة إلى حلبة ريكاردو تورمو للعام الخامس على التوالي قبيل موسم 2021-2022، والذي سيكون الأخير للجيل الثاني من سيارات البطولة.

وفي حين أنّ طاقة السباق للموسم الجديد ستزداد بـ 20 كيلو واط، تمّ تجميد المصادقة على وحدات طاقة العام الماضي لضمان نقلها إلى الموسم الجديد.

وضمن ذلك مستوى موثوقيّة عالٍ، وذلك بعد الاقتصار على علمٍ أحمرٍ وحيد بسبب لمس أحد الأقمعة على المسار، ما عدا ذلك فقد تمّ الاقتصار على الأعلام الصفراء في بقيّة الأوقات.

وعانى ثنائيّ ماهيندرا أليكسندر سيمز وزميله الجديد أوليفر رولاند من مشاكل برمجيّة تسبّبت في توقّف سيارتَيهما في المقطع الأوّل، لكنّهما كانا قادرين على المواصلة.

وانتهت مجريات اليوم الأوّل قبل 90 دقيقة من الموعد الأصلي من أجل إتمام محاكاة تدريبيّة لصيغة التصفيات الجديدة.

لكنّ فرينز قدّم الوتيرة الأسرع عند إكمال السائقين لبرامجهم الاعتياديّة، حيث سجّل 1:26.968 دقيقة ليتقدّم على فيرن بـ 0.173 ثانية، في الوقت الذي كان فيه دا كوستا أبطا من زميله الفرنسي بـ 0.002 ثانية.

وحلّ نيك كاسيدي زميل فرينز في المركز الرابع، في الوقت الذي أكمل فيه أندريه لوتيرر ترتيب الخمسة الأوائل لصالح بورشه.

وذهب المركز السادس إلى ميتش إيفانز الذي تقدّم على جايك دينيس سائق فريق أندريتي أوتوسبورت المستقلّ بعد مغادرة الصانع الألماني بي ام دبليو، بينما أكمل سيباستيان بويمي وزميله الجديد في نيسان ماكسيميليان غونتر وباسكال فيرلاين ترتيب العشرة الأوائل.