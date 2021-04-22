فريق نيو 333 أحدث الملتزمين بحقبة الجيل الثالث من الفورمولا إي

أصبح الفريق الصيني سادس الفرق التي تلتزم بالمجموعة المقبلة من قوانين السلسلة التي ستدخل حيّز التطبيق بدءًا من موسم 2022-2023.

ويأتي هذا الإعلان ليترك مرسيدس الوحيدة من بين فرق الصدارة التي لم تؤكّد بعد بشكلٍ رسمي بقاءها في البطولة، حيث قال الصانع الألماني لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في بيانٍ سابقٍ هذا الشهر أنّه قرّر تأجيل موافقته الرسميّة.

كما أنّ فريق دراغون بينسكي على مشارف تأمين مواصلة مشاركته في البطولة، في ما يُعتقد بأنّ جاغوار وقّعت على صفقة جديدة لكنّها اختارت عدم الإعلان عنها بعد.

وكان فريق نيو 333 حاضرًا في البطولة في جميع مواسمها وسباقاتها عبر الهويّتين السابقتَين "تشاينا ريسينغ" و"نيكستيف" وساعد نيلسون بيكيه الإبن على الظفر بلقب السائقين في الموسم الافتتاحيّ في 2014-2015.

وكانت الفورمولا إي قد حدّدت الـ 31 من مارس/آذار الماضي على أنّه الموعد النهائيّة للقوانين الجديدة، لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" يتفهّم أنّها منحت الفرق بعض المرونة على هذا الصعيد.

وستقبل الفورمولا إي توقيع الفرق بعد ذلك الموعد، لكن يُعتقد بأنّ الفرق المتأخّرة ستحصل على ولوجٍ متأخّر لبنك بيانات "فيا" من قبل مزوّدي مكوّنات سيارات الجيل الثالث "سبارك ريسينغ تكنولوجي"، و"ويليامز للهندسة المتقدّمة"، وهانكوك.