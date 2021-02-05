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فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق "نيسان إي.دامس": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

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فريق "نيسان إي.دامس": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
من قبل:
, محرر

بعد الإعلان عن دخولها معترك الفورمولا إي في 2017، عمدت نيسان إلى التحالف مع الفريق المخضرم في السلسلة الكهربائية "إي.دامس" (والذي كان ضمن شراكة سابقة مع الصانع الفرنسي رينو) ليصبح الفريق "نيسان إي.دامس". وبعد موسمين نجح خلالهما الفريق بإحكام قبضته على وصافة البطولة، سينافس الفريق على اللقب هذا الموسم متسلّحًا من جديد بسائقَيه سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند.

مع ثلاثة من ألقاب الفرق الأربعة في الفورمولا إي حتى الآن في جُعبتها، تواصل "إي.دامس" رحلتها في موسم 2020/2021 في السلسلة الكهربائية مع الصانع الياباني.

وبالعودة إلى الموسم الأوّل لفريق "نيسان إي.دامس" في البطولة، فقد تمكّن على الفور من تحقيق النجاح عبر حلوله بالمركز الثاني في ترتيب الفرق، مسجلًا في طريقه 6 منصات تتويج، 6 أقطاب انطلاق أولى و16 ظهور في حصة "السوبر بول" في التصفيات، وقد اختتم الفريق ذلك الموسم مسجلًا أول فوز له على الإطلاق ضمن السباق الأخير في نيويورك.

وتُعدّ نيسان أوّل صانع ياباني يدخل السلسلة وهو رائد في تصميم وتصنيع المركبات الكهربائية بالكامل. حيث تمّ بيع أكثر من 365 ألف وحدة من طراز "نيسان ليف" منذ طرحه في 2010، حيث استفادت نيسان من خبرتها الحاضرة مع السيارات الكهربائية في تطوير محرك جديد بالكامل لسيارتها في الفورمولا إي. وفي المقابل، فإنّ جوانب التعلّم التي تكتسبها نيسان من الخبرة على المسار ستشكّل الجيل القادم من المركبات الكهربائية التي ينتجها الصانع الياباني.

 

الفريق

السائق

السائق

نيسان إي.دامس

سيباستيان بويمي

أوليفر رولاند

عدد المشاركات

69

67

25

منصات التتويج

 37

29

3

الانتصارات

 17

13

 1

ومع تشكيلة من الثنائي القوي بويمي ورولاند، تمكن فريق "نيسان إي.دامس" من تسجيل نتائج حاسمة في السباقات الستة الأخيرة من الموسم الماضي في برلين، حيث حصد بويمي 3 منصات تتويج وأضاف رولاند على ذلك عبر تسجيل فوزه الأوّل في الفورمولا إي، ما سمح للفريق بالانطلاق نحو المركز الثاني في ترتيب الفرق.

ومع انتقال الفورمولا إي إلى حقبتها الجديدة كبطولة للعالم، ستخوض "نيسان إي.دامس" موسم 2020/2021 محافظة على ذات تشكيلتها من بويمي ورولاند، ساعية نحو لقبها الأوّل.

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الكاتب أحمد مجدي

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