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فريق مرسيدس للفورمولا إي "فشل بشكل مروّع" بسعيه لتقديم أداء ثابت

قال إيان جايمس مدير فريق مرسيدس للفورمولا إي أن العلامة الألمانية فشلت "بشكل مروّع" بتحقيق هدفها في تقديم أداء ثابت، ضمن سعيها للتمسك بصدارة الترتيب العام.

فريق مرسيدس للفورمولا إي "فشل بشكل مروّع" بسعيه لتقديم أداء ثابت

الفوز في الجولات الثلاث الأولى - الدرعية، روما وفالنسيا - منح مرسيدس صدارة 23 نقطة ضمن الترتيب العام في موسمها الثاني فقط ضمن منافسات البطولة الكهربائية كفريق مصنعي.

لكن الانسحاب المزدوج لكل من نيك دي فريز وستوفيل فاندورن في موناكو، الذي وصفه جايمس بالمؤلم، جاء بعد نتائج متواضعة في المكسيك.

وهذا ما سمح لفريق "دي.أس تيتشيتا" المدافع عن اللقب، بتقليص الفارق خلف مرسيدس إلى ثلاث نقاط فقط، بينما يقبع فريق جاغوار خلفه بنقطة واحدة فقط، قبيل الجولات الثلاث الأخيرة.

وعندما سُئِل عن ثبات أداء الفريق، أوضح جايميس بأنه لم يحقق الهدف في هذا المجال ضمن سعيه لتقليل الأعطال التشغيلية.

فقال: "لقد عانينا من نقاط إيجابية وسلبية أكثر من غيرنا هذا الموسم. لقد فشلنا بشكل مروع في مجال ثبات الأداء".

وأكمل: "الأمر الأساسي هو تقليص الأخطاء. لدينا شعار حالي في الفريق ألا وهو التشغيل المثاليّ (من دون أخطاء)".

وتابع: "يتعلق الأمر حقاً بالتفاصيل وضمان عدم التشتت كي نركز على الثبات في الأداء. لو نجحنا في ذلك فستكون فرصة كبيرة لنا".

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ومن بين الأخطاء الملحوظة كان ذلك الذي تعرض له فاندورن وخسر بسببه قطب الانطلاق الأول لجولة فالنسيا وذلك لأن الإطار لم يكن مسجلاً بشكل صحيح ضمن البطاقة التقنية للسيارة.

كما أن دي فريز أخرج سيارته من وضع الطاقة القصوى خلال تصفيات موناكو بالرغم من أن الفريق جلب تحديثاً برمجياً لتفادي تكرار ذلك.

وحين سُئِل إن كانت مرسيدس تقوم بأية إجراءات بهدف العودة إلى أدائها المعهود، أجاب جايمس: "التطوير ككل يسير قدماً، من الناحية البرمجية بالتأكيد. ولو نظرنا إلى الجولات، في موناكو، أدركنا الأمور التي كنا لنغيرها. وقد تعلمنا من ذلك".

وتابع: "بالمقابل في المكسيك، أذكر أننا تكلمنا مع الفريق في نهاية الجولة، حيث قلنا أن سير العمل التشغيلي ممتاز. لكن طريقة التنفيذ مع عوامل أخرى وضعتنا في ذلك الموقع".

واسترسل: "لكننا مرتاحون لفكرة أن الحزمة التي نمتلكها قوية".

واختتم: "لا يتعلق الأمر بإجراء تعديلات جذرية. ولا تطبيق تحديثات كبيرة. بل بضمان تنفيذ العمل بالطريقة الضرورية، بشكل متكرر".

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