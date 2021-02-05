فريق "مرسيدس-بينز إي كيو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

مع تاريخ لرياضة السيارات يعود إلى العام 1894، عندما شاركت "مرسيدس-بينز" في أوّل سباق سيارات بين باريس وروين، فتح أساتذة رياضة السيارات فصلًا جديدًا في كتاب تاريخهم عبر الانضمام إلى منافسات بطولة العالم للفورمولا إي، إحدى أكثر السلاسل تنافسيّة.

وترقّت "مرسيدس-بينز إي كيو" كفريق مصنعي كامل من رحم فريق "اتش دبليو أيه رايس لاب" الذي شارك في موسم 2018/2019، حيث حلّ بالمركز التاسع الإجمالي حاصدًا منصّة تتويج وحيدة في 13 سباقًا مع سائقَيه فاندورن وغاري بافيت.

وللمرة الأولى في تاريخ رياضة السيارات ينافس الصانع الألماني مع سيارته "سيلفر أرو10" من الجيل الثاني في مواجهة مواطنيه آودي و"بي ام دبليو" وبورشه، إلى جانب بعض من أعظم الأسماء في عالم صناعة السيارات.

الفريق السائق السائق مرسيدس-بينز إي كيو ستوفيل فاندورن نيك دي فرييز عدد المشاركات 24 24 11 منصات التتويج 5 4 1 الانتصارات 1 1 0

وبعد خوضها موسمًا استكشافيًا في الفورمولا إي، تواصل "اتش دبليو أيه" مسؤولية إدارة سيارات مرسيدس خلال السباقات، في حين شغل إيان جايمس دور مدير الفريق الألماني، ومع استهدافه قيادة السهام الفضية نحو الفوز، فإنّ جايمس وفريقه يتطلّعون لإبراز قوّتهم حول شوارع المدن العالمية الكبرى في مواجهة بعض من أكثر الفرق خبرة في السلسلة الكهربائية.

وضمن موسم مرسيدس الأول في البطولة كفريق مصنعي، صعد فاندورن إلى منصّة التتويج في مناسبتين حلّ فيهما ثالثًا ضمن سباقَي الدرعية على أرض المملكة العربية السعودية.

وقد أظهر البلجيكي وزميله دي فرييز وتيرة سريعة على حزمة السهام الفضية في الموسم الماضي، لكنّ المشاكل التي واجاهاها جعلت النتائج لا تعكس قدرات الفريق.

بيد أنّ الثنائي وجّه بيانًا شديد اللهجة لمنافسيهم بأنّ الصانع الألماني يسعى بقوة نحو المقدمة من خلال ما قدّماه في الجولة الختامية للموسم في برلين، حيث حققا الثنائية لمرسيدس وضمنا بقاءهما ضمن تشكيلة الفريق لموسم 2020/2021.