فورمولا إي
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة
26 فبراير
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة روما
10 أبريل
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة باريس
24 أبريل
تمّ الإلغاء
آر
فورمولا إي
جائزة موناكو
08 مايو
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة سيول
23 مايو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
19 يونيو
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن
24 يوليو
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة لندن 2
25 يوليو
الحدث التالي خلال
169 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق "مرسيدس-بينز إي كيو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

المشاركات
التعليقات
فريق "مرسيدس-بينز إي كيو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
من قبل:
, محرر

استهّلت "مرسيدس-بينز إي كيو" فصلًا جديدًا في مسيرتها عبر خوض غمار الفورمولا إي، إذ وبعد إكمال الفريق موسمه الأوّل في البطولة الكهربائية وفي جعبته فوز وحيد ومركزٌ ثالثٌ في ترتيب الفرق، يتوجّه الصانع الألماني نحو موسم 2020/2021 بهدف واضح متمثّل في حصد اللقب، مستلّحًا بتشكيلة من ستوفيل فاندورن ونيك دي فرييز.

مع تاريخ لرياضة السيارات يعود إلى العام 1894، عندما شاركت "مرسيدس-بينز" في أوّل سباق سيارات بين باريس وروين، فتح أساتذة رياضة السيارات فصلًا جديدًا في كتاب تاريخهم عبر الانضمام إلى منافسات بطولة العالم للفورمولا إي، إحدى أكثر السلاسل تنافسيّة.

وترقّت "مرسيدس-بينز إي كيو" كفريق مصنعي كامل من رحم فريق "اتش دبليو أيه رايس لاب" الذي شارك في موسم 2018/2019، حيث حلّ بالمركز التاسع الإجمالي حاصدًا منصّة تتويج وحيدة في 13 سباقًا مع سائقَيه فاندورن وغاري بافيت.

وللمرة الأولى في تاريخ رياضة السيارات ينافس الصانع الألماني مع سيارته "سيلفر أرو10" من الجيل الثاني في مواجهة مواطنيه آودي و"بي ام دبليو" وبورشه، إلى جانب بعض من أعظم الأسماء في عالم صناعة السيارات.

 

الفريق

السائق

السائق

مرسيدس-بينز إي كيو

ستوفيل فاندورن

نيك دي فرييز

عدد المشاركات

24

24

11

منصات التتويج

5

4

1

الانتصارات

1

1

0

وبعد خوضها موسمًا استكشافيًا في الفورمولا إي، تواصل "اتش دبليو أيه" مسؤولية إدارة سيارات مرسيدس خلال السباقات، في حين شغل إيان جايمس دور مدير الفريق الألماني، ومع استهدافه قيادة السهام الفضية نحو الفوز، فإنّ جايمس وفريقه يتطلّعون لإبراز قوّتهم حول شوارع المدن العالمية الكبرى في مواجهة بعض من أكثر الفرق خبرة في السلسلة الكهربائية.

وضمن موسم مرسيدس الأول في البطولة كفريق مصنعي، صعد فاندورن إلى منصّة التتويج في مناسبتين حلّ فيهما ثالثًا ضمن سباقَي الدرعية على أرض المملكة العربية السعودية.

وقد أظهر البلجيكي وزميله دي فرييز وتيرة سريعة على حزمة السهام الفضية في الموسم الماضي، لكنّ المشاكل التي واجاهاها جعلت النتائج لا تعكس قدرات الفريق.

بيد أنّ الثنائي وجّه بيانًا شديد اللهجة لمنافسيهم بأنّ الصانع الألماني يسعى بقوة نحو المقدمة من خلال ما قدّماه في الجولة الختامية للموسم في برلين، حيث حققا الثنائية لمرسيدس وضمنا بقاءهما ضمن تشكيلة الفريق لموسم 2020/2021.

فريق ماهيندرا ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

المقال السابق

فريق ماهيندرا ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

المقال التالي

فريق نيو 333 ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق نيو 333 ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا إي
الكاتب أحمد مجدي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: عقد هاميلتون قد ينتظر حتّى عشيّة انطلاق التجارب الشتويّة لموسم 2021

2
فورمولا 1

تحليل: خيارات سيئة تركت بصمتها على مسيرة ألونسو في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أحدث الأخبار
فريق "نيسان إي.دامس": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي

فريق "نيسان إي.دامس": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق نيو 333 ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي

فريق نيو 333 ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق "مرسيدس-بينز إي كيو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي

فريق "مرسيدس-بينز إي كيو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق ماهيندرا ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي

فريق ماهيندرا ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق "جاغوار ريسينغ": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي

فريق "جاغوار ريسينغ": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

14د
أحدث ملفات الفيديو
فورمولا إي: التجارب الرسمية لفريق مرسيدس في فالنسيا 01:57
فورمولا إي
12-12-2020

فورمولا إي: التجارب الرسمية لفريق مرسيدس في فالنسيا

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع جايمي ريغل 22:00
فورمولا إي
14-09-2020

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع جايمي ريغل

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات 02:17
فورمولا إي
30-07-2020

فتيات طموحات يستهدفن العمل ضمن منافسات رياضة المحركات

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي 03:26
فورمولا إي
30-07-2020

دانيال أبت يعود إلى الفورمولا إي

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward# 24:32
فورمولا إي
08-05-2020

مقابلة مع أليخاندرو عجاج في سلسلة ThinkingForward#

أحمد مجدي More from
أحمد مجدي
فريق "نيسان إي.دامس": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق "نيسان إي.دامس": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق "جاغوار ريسينغ": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق "جاغوار ريسينغ": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق "بي ام دبليو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق "بي ام دبليو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

الأكثر شعبية اليوم

فريق "جاغوار ريسينغ": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق "جاغوار ريسينغ": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق إنفيجن فيرجين ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق إنفيجن فيرجين ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو وساينز يظهر للمرة الأولى مع فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو وساينز يظهر للمرة الأولى مع فيراري

تحليل: خيارات سيئة تركت بصمتها على مسيرة ألونسو في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: خيارات سيئة تركت بصمتها على مسيرة ألونسو في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فريق "نيسان إي.دامس": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق "نيسان إي.دامس": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق نيو 333 ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق نيو 333 ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق "مرسيدس-بينز إي كيو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق "مرسيدس-بينز إي كيو": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

فريق ماهيندرا ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

فريق ماهيندرا ريسينغ: الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.