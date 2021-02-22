فريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي" يزور نيوم قبيل انطلاق سباق الدرعية

تعدّ هذه المرة الأولى التي تسير فيها سيارة كهربائية بالكامل في شوارع نيوم، كما تضمنت الزيارة الظهور المميز والأول لسيارة مرسيدس إي كيو سي الكهربائية بالكامل في السعودية، وذلك قبل إطلاقها تجارياً في المملكة.

وبفضل التقنية المستدامة من "فستاس" لمدخرات الطاقة والتي يعتمدها فريق مرسيدس، فقد قدمت هذه الزيارة لمحة عن مستقبل النقل في نيوم، وذلك ضمن إطار مساعي نيوم لوضع معايير جديدة في الاستدامة والبنية التحتية للتنقل الكهربائي.

وتأتي زيارة فريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي" في إطار شراكة الفريق الرائدة مع نيوم، والتي تهدف إلى تسريع خطى طموحات نيوم الجريئة لتصبح في طليعة رائدي تقنيات المستقبل والنقل، علاوةً على تعزيز مكانتها كمركز للتميّز الرياضي.

كما أطلقت نيوم قبيل انطلاق السباق الافتتاحي لهذا الموسم فيلماً قصيراً يوثق استعدادات ستوفل فاندورن، السائق الرئيسي لفريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي"، ويستعرض سيارة مرسيدس على طريق ماقنا في نيوم، التي تجسد مجتمعاً مستقبلياً ذكياً ومستداماً يتم بناؤه على البحر الأحمر.

وبعد فوز الفريق بالمركزين الأول والثاني بالسباق النهائي في برلين ضمن الموسم الأول لفريق "مرسيدس إي كيو للفورمولا إي" ، وفوز ستوفل فاندورن بالمركز الثاني ضمن البطولة، يتطلع سائق الفريق إلى إحراز الفوز بالمركز الأول ضمن أول موسم للفورمولا إي كبطولة عالمية.

ستوفيل فاندورن، مرسيدس إي كيو ونيوم 1 / 9 الصورة من قبل: صورة صحافية ستوفيل فاندورن، مرسيدس إي كيو ونيوم 2 / 9 الصورة من قبل: صورة صحافية ستوفيل فاندورن، مرسيدس إي كيو ونيوم 3 / 9 الصورة من قبل: صورة صحافية ستوفيل فاندورن، مرسيدس إي كيو ونيوم 4 / 9 الصورة من قبل: صورة صحافية ستوفيل فاندورن، مرسيدس إي كيو ونيوم 5 / 9 الصورة من قبل: صورة صحافية ستوفيل فاندورن، مرسيدس إي كيو ونيوم 6 / 9 الصورة من قبل: صورة صحافية ستوفيل فاندورن، مرسيدس إي كيو ونيوم 7 / 9 الصورة من قبل: صورة صحافية ستوفيل فاندورن، مرسيدس إي كيو ونيوم 8 / 9 الصورة من قبل: صورة صحافية روبن فرينز، إنفيجن فيرجن ريسينغ 9 / 9 الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

وتعليقاً على الزيارة، قال ستوفل فاندورن، سائق فريق مرسيدس إي كيو للفورمولا إي: "لقد كانت زيارة نيوم للمرة الأولى تجربةً رائعة بكل المقاييس، ومن الملهم أن نتمكن من العمل مع شريك يحمل الهدف نفسه المتمثل في المساعدة على بناء مستقبل أكثر استدامة. يعدّ الموقع في حد ذاته مذهلاً بمناظره الطبيعية، ما أدى إلى إغناء تجربة قيادة السيارة. نحن نستعد لبدء الموسم الافتتاحي في الدرعية، ومتشوقون لبدء السباقات. سوف تضم نهاية الأسبوع سباقات مثيرة في أحد أكثر مضامير السباقات تحدياً في العالم، الأمر الذي يمثل أفضل اختبار لقدرات السائقين، لاسيما وأنه سيكون السباق الليلي الأول الذي نشارك فيه، وقد سبق أن حققنا الفوز في المملكة، ونتطلع إلى إضافة مزيد من النجاحات إلى المركزين اللذين فزنا بهما في سباقي الموسم الماضي".

من جانبها، قالت جان باترسون، رئيس قطاع الرياضة في نيوم: "يسرنا الترحيب بهذا الفريق العالمي في نيوم، حيث تحرص نيوم كجزء من طموحاتها الجريئة على أن نصبح مركزاً للتميز في الرياضة ولاعباً أساسياً في المشهد الرياضي العالمي، حيث نستفيد من خبرات أبرز المنظمات الرياضية. وعلى ضوء اقتراب انطلاق الموسم الجديد في الدرعية، فإننا نتطلّع إلى دعم الفريق، كما أننا ماضون في مواصلة التعاون الوثيق معه".

من جهته، قال فلوريان لينيرت، رئيس قطاع التنقل في نيوم: "تسعى نيوم إلى أن تصبح مختبراً حياً ومركزاً عالمياً للابتكار في مجال أنظمة النقل المستدامة، ومن شأن التعاون مع فريق ’مرسيدس إي كيو للفورمولا إي’ أن يقربنا أكثر من تحقيق هذا الهدف، حيث نساعد معاً على السعي إلى مستقبل مستدام في العالم عبر المساهمة في توفير بيئة نظيفة بانبعاثات كربونية معدومة (صفرية)، ويلعب تطوير وتحسين تقنية الدفع الكهربائي دوراً حيوياً في ترجمة رؤيتنا عبر توفير النقل الخالي من انبعاثات الكربون ومتعدد النماذج، ولذلك يسعدنا دعم فريق ’مرسيدس أي كيو للفورمولا إي’ في جهوده الابتكارية".