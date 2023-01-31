فريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ يتجاوز التحديات التي واجهته خلال السباق الأول في الدرعية

خاض فريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ بدايةً صعبةً خلال السباق الافتتاحي في بطولة فورمولا إي الدرعية 2023، حيث واجه الفريق العديد من التحديات في أولى جولتيّ سباقات الفورمولا إي المقامة في المملكة العربية السعودية.

وحقق الفريق تقدماً إيجابياً خلال التدريبات في الموقع المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال عطلة نهاية الأسبوع في مكسيكو سيتي، ولكنه عانى من جولة تصفيات صعبة خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وشارك إدواردو مورتارا وماكسيميليان غونتر في المجموعة الأولى، حيث تعرض ماكس لقفلٍ مفاجئ في الإطار الأمامي ما أدى إلى حادث اصطدام عند المنعطف رقم 11 وانتهاء مشاركته بشكلٍ مبكر.

كما تعرض إدواردو لحادث اصطدام في وقتٍ لاحق من الجولة، حيث أدى الدوران البسيط خارج المسار إلى اصطدام السائق السويسري الإيطالي بالحواجز الموجودة خارج المنعطف رقم 16.

ولم يتمكن ماكس من المشاركة في السباق بسبب أعمال الصيانة المكثفة، ما جعل من إدواردو السائق الوحيد لفريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ.

ويجدر بالذكر انطلاق إدواردو من المركز العشرين ليحقق تقدماً فورياً منذ الجولة الأولى، مع مواصلته للأداء المتميز بعد دخول سيارة الأمان لفترةٍ قصيرة؛ حيث صعد إلى المركز الخامس عشر بحلول اللفة الحادية عشرة، ثم تجاوز سيرجيو سيتي كامارا ليصل إلى المركز الرابع عشر ويستقر خلف ستوفيل فاندورن، بطل العالم.

وتعرض إدواردو لثقبٍ في إطار السيارة خلال اللفة 33 من أصل 39 لفة، ما أجبره على الانسحاب من السباق. ويركز الفريق الآن بشكلٍ كامل على تحسين نتائجه خلال السباق الثاني في الدرعية.

إدواردو مورتارا، مازيراتي ريسينغ تصوير: أندرياس بايل

نتائج السباق:

إدواردو مورتارا

التجارب الحرة 1 // المركز 11

التجارب الحرة 2 // المركز 11

التصفيات // المركز 20 [1:11.708، المجموعة الأولى]

السباق // لم ينهِ السباق

المركز المحقق // لا يوجد

زمن أسرع لفة // 1:11.364

المركز المحقق في البطولة // المركز 22

ماكسيميليان غونتر

التجارب الحرة 1 // المركز 19

التجارب الحرة 2 // المركز 16

التصفيات // المركز 22 [1:32.982، المجموعة الأولى]

السباق // لم يشارك في السباق

المركز المحقق // لا يوجد

زمن أسرع لفة // لا يوجد

المركز المحقق في البطولة // المركز 14

مازيراتي إم إس جي ريسينغ

المركز المحقق في البطولة // المركز 8

اقتباسات

جيمس روسيتر، مدير فريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ:

"تتم مواجهة المواقف الصعبة من خلال الأفعال المناسبة، لذا اتحد الفريق وواصل العمل وبذل الجهد رغم التحديات التي واجهها في جولة التصفيات لتحقيق أفضل النتائج. وقدم الميكانيكيون عملاً مذهلاً في إصلاح سيارة إدواردو ليتمكن من المشاركة في السباق، وما يزال العمل مستمراً لإصلاح هيكل سيارة ماكس؛ كما يوجد كثير من الأمور التي علينا إنجازها خلال الليل لتحقيق أهدافنا في السباق التالي. ويتسم عالم السيارات بقسوته وعدم القدرة على توقع مجرياته، ولكنني أعتقد أننا كنا في وضعٍ جيد قبل تعرضنا للحوادث في جولة التصفيات، حيث حققنا نتائج واعدةً خلال التدريبات. وندخل المنافسات يوم الغد بآمالٍ مرتفعة، وكلي ثقة بقدرتنا على الاستفادة من الأخطاء السابقة لإظهار أدائنا الاستثنائي الذي نتميز به".

جايمس روسيتر مدير فريق مازيراتي ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

إدواردو مورتارا، سائق في فريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ:

"رغم التحديات التي واجهناها خلال السباق الأول، إلا أننا استطعنا تحقيق عدد من النتائج الواعدة. كما وصلنا إلى سرعات تنافسية خلال التدريب وأظهرنا تحسناً ملحوظاً، وقدمنا في النهاية أداءً مميزاً رغم التصفيات التي لم تسر كما تمنينا. ويصعب البدء من المراتب الأخيرة لكنني استطعت تحقيق تقدم جيد من المرتبة 20 ضمن الحلبة قبل حدوث ثقب مؤسف بالإطارات، ولكنني أكثر تفاؤلاً بسباق الغد. وأثق بقدرتنا على تغيير النتائج بعد أن نتمرن ونضمن التأهل للمرحلة التالية".

إدواردو مورتارا، مازيراتي ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

ماكسيميليان غونتر، سائق في فريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ:

"استفدنا من أدائنا خلال التجربة الحرة الأولى لتحقيق نتائج أكثر تميزاً في التجربة التالية. لم أكن متوتراً أثناء القيادة وقدمت أداءً مقبولاً خلال السباق، إلا أن الحادث المؤسف الذي تعرضت له خلال مرحلة التصفيات حال دون استمرار ذلك. كنت في منتصف اللفة الأولى عندما تعطلت الفرامل الأمامية، لذا لم أتمكن من تخفيف سرعة السيارة. وأدى الحادث إلى العديد من الأضرار ومنعني من إتمام السباق الأول، ولكننا تقبلنا النتائج ونثق بالفرص الواعدة التي يحملها لنا الغد. وأشعر بالحماس للعودة إلى حلبة السباق مجدداً، لأساعد فريقنا الاستثنائي بتحقيق النتائج المميزة التي يستحقها".

ماكسيميليان غونتر، مازيراتي ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

جيوفاني سجرو، رئيس مازيراتي كورس:

"ما تزال علامة مازيراتي حديثة العهد في عالم سباقات الفورمولا إي، لذا من الطبيعي بروز بعض التحديات الجديدة؛ والتي أثق بقدرتنا على تجاوزها بالتأكيد. ولطالما اشتهرت مازيراتي بسياراتها الديناميكية والمتطورة، لذا بالرغم من عدم تحقيق النتيجة التي كنا نتمناها اليوم إلا أن فريقنا يعمل بجهد للمضي قدماً والتركيز على السباق القادم".

نبذة عن مازيراتي إم إس جي ريسينغ:

يُعد فريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ أحد الفرق المؤسِّسة لبطولة العالم للسيارات الكهربائية فورمولا إي، لتصبح العلامة المرموقة في ديسمبر 2013 أول جهة مصنعة تنضم إلى فئة السيارات الممتازة والكهربائية بالكامل. وحقق الفريق، الذي يتخذ من إمارة موناكو مقراً له، نجاحات متتالية منذ انطلاق البطولة في موسم 2014/ 2015، ليتوجها بلقب وصيف بطولة العالم في عام 2021 مع سائقه إدواردو مورتارا.

ويتميز فريق مازيراتي إم إس جي ريسينغ، بقيادة سكوت سويد، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري؛ وجيمس روسيتر، مدير الفريق، بكونه فريق الفورمولا إي الذي يضم أكبر عدد من النساء بين نظرائه؛ كما يتصدر جهود الاستدامة والتبادل الإلكتروني للبيانات والابتكار التقني والتميز في عالم الفورمولا إي.

لمحة حول مازيراتي:

تنتج مازيراتي مجموعةً متكاملة من السيارات الفريدة ذات المظهر المتميز والطابع الاستثنائي. وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معياراً عالمياً للجودة في قطاع السيارات. وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتجلى هذه العراقة في سيارات كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية جيبلي، بالإضافة إلى ليڤانتي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من مازيراتي، وجريكاليه، أحدث سيارات الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة المعدّة للاستخدام اليومي؛ وقد صُممت جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية وأرقى مستويات التميز. كما تتوفر طرازات جيبلي وليڤانتي وجريكاليه بإصدارات هجينة، وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل المحركات الهجينة ذات الـ 4 أسطوانات، ومحركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، فضلاً عن إصدارات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، لتجسّد روح شعار الرمح الثلاثي لمازيراتي. وتوّجت العلامة مجموعتها المتميزة من خلال إضافة سيارة MC20 الفائقة وسيارة MC20 Cielo spyder، واللتين تعملان بمحرك Nettuno المبتكر والمكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدهما بتقنيات مستلهمة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحةً للمرة الأولى الآن ضمن إحدى السيارات القياسية. وتنقل سيارة جران توريزمو الرياضية الجديدة العلامة المرموقة إلى مستويات غير مسبوقة من التميز، حيث تتوفر بنموذجين؛ يعتمد الأول محرك وقود عالي الأداء بينما يضم الثاني محركاً كهربائياً، لتكون أولى سيارات فولجور الكهربائية بالكامل. ويجدر بالذكر أن جميع طرازات مازيراتي ستتوفر بإصدارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، بينما ستعتمد جميع سيارات العلامة على المحركات الكهربائية فقط بدءاً من عام 2030.