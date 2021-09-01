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فريق سباقات مرسيدس في الفورمولا إي يتباحث الارتباط بمُصنّعٍ جديد

تبحث بقايا فريق سباقات مرسيدس في الفورمولا إي الذي من المتوقّع أن يبقى في السلسلة بعد موسم 2022 العودة مع مصنّعٍ "ضخمٍ آخر".

فريق سباقات مرسيدس في الفورمولا إي يتباحث الارتباط بمُصنّعٍ جديد

في حين أنّ مجلس إدارة دايملر قرّر مغادرة مرسيدس للفورمولا واحد بنهاية الموسم المقبل، الذي سيكون الثالث فقط للفريق ضمن البرنامج المصنعيّ، عبّرت عدّة شخصيات بارزة في الفريق عن رغبتها في إيجاد استثمارٍ جديد للمواصلة كفريق مصنعي.

ويُعدّ إيان جايمس مدير الفريق وتوتو وولف المدير التنفيذي العقلين المدبرين الأساسيين لهذه الخطوة.

وضمن إعلان مرسيدس عن تأكيد نواياها بالمغادرة والسير على خطى آودي وبي ام دبليو، كشف الصانع الألماني عن أنّ "مجموعة قيادة الفريق بدأت باستكشاف خيارات لمواصلة المنافسة في السلسلة خلال حقبة الجيل الثالث، بما في ذلك إمكانيّة بيعه لملّاك جدد".

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال جايمس أنّ من بين الخيارات مواصلة التسابق عبر الارتباط بمصنّعٍ آخر.

وبالنظر إلى روابط وولف الحاليّة، فمن الممكن أن يحدث ذلك من خلال علامة متّصلة بمرسيدس مثل أستون مارتن قبيل انتقالها المتأخّر إلى التكنولوجيا الكهربائيّة على تشكيلة سياراتها للطرقات.

وقال جايمس: "لدينا الكثير من السيناريوهات المختلفة التي نقوم بتباحثها في الوقت الحاضر بكلّ صدق".

وأضاف: "سيشمل ذلك أن نكون مصنّعًا كبيرًا متنافسًا، مثلما نحن عليه الآن، تحت سقفٍ واحد، وصولًا لأن نكون فريقًا زبونًا في المستقبل".

وأكمل: "هناك عدّة خيارات أخرى بين هذين الخيارين. نحاول ترك جميع الخيارات مفتوحة في الوقت الحاضر.

وأردف: "أنا متحمّسٌ للمستقبل. متحمّسٌ لتقييم هذه الخيارات في المستقبل، لكنّني لن أستبعد أيّ شيء".

وتنصّ قوانين الفورمولا إي على أنّه في حال تواصل فريق مستقلٍ مع مصنّعٍ آخر، مثل جاغوار، وطلبت التزوّد بوحدات طاقته، فيجب أن يتمّ قبول ذلك الطلب.

وقال جايمس: "تسمح طريقة هيكلة السلسلة بحدوث ذلك. ذلك هو الأمر الإيجابي، لأنّه يمنح مرونة أكبر للهيئات المختلفة المشاركة".

كما أكّد جايمس أنّ قرار نقل أغلب عمليّات فريق الفورمولا إي إلى براكلي سيمضي قدمًا قبل الموسم المقبل، بالرغم من إعلان مرسيدس عن مغادرتها.

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تحليل: المشاكل التي سيخلّفها انسحاب مرسيدس من الفورمولا إي

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