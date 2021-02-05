فريق "دي اس تيتشيتاه": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

دخل فريق "دي اس تيتشيتاه" معترك الفورمولا إي للمرة الأولى في موسم 2016/2017، بعد استحواذه على فريق "آغوري"، حيث سيخوض الفريق حامل اللقب موسمه الرابع هذا العام مع سيارته "دي اس إي-تينس اف إي20".

وبالعودة إلى الموسم الأول للفريق في البطولة الكهربائية، فقد تمكّن الفرنسي فيرن من قيادة الفريق نحو المركز الخامس في الترتيب الإجمالي، حيث واصل الفريق البناء على ذلك الزخم من خلال ضم أندريه لوتيرر - الفائز السابق في بطولة العالم للتحمّل وبطل لومان - لموسم 2017/2018.

وقد شكّل فيرن ولوتيرر قوّة ضاربة، حيث نجحا في تحقيق أوّل ثنائية للفريق ضمن سباقٍ درامي حول شوارع سانتياغو.

ومنذ تلك اللحظة، تطوّر الفريق وتقدم من نجاح إلى نجاح، حيث نافس آودي على اللقب حتى نهاية موسم 2017/2018، ليخسره فقط بفارق نقطتين.

الفريق السائق السائق دي اس تيتشيتاه جان-إريك فيرن

أنطونيو فيلكس دا كوستا

عدد المشاركات 48 67 65 منصات التتويج 31 23 11 الانتصارات 12 9 5

ومع عودته بتعطّش أكبر للفوز في موسم 2018/2019، وحصوله على دعم مصنعي من المصنّع الفرنسي "دي اس"، تمكن الفريق من فرض هيمنته على على البطولة، مقتنصًا لقب الفرق ضمن الجولة الختامية في نيويورك.

وعلى غرار المصنّعين الآخرين في الفورمولا إي، فإنّ بوسع "دي اس" اختبار، تطوير وتنقيح التقنيات الكهربائية الأحدث على حلبات السباق، قبل أن تجد طريقها إلى السيارات والمركبات الكهربائية من الصانع الفرنسي.

وضمن الموسم السادس للبطولة، حصد فريق "دي اس تيتشيتاه" لقب الفرق خلال جولة برلين الختامية، بعد تسجيله أربعة انتصارات بحلول الجولة التاسعة، والتي تضمنت معادلة رقمٍ قياسي بثلاثة انتصارات متتالية بين الجولتين الخامسة في مراكش والسابعة في برلين من نصيب دا كوستا، إلى جانب فوزٍ لفيرن .

والآن ومع حصده ثلاثة ألقاب سائفين متتالية، ولقبين للفرق، فما الذي يمنع "دي اس تيتشيتاه" من مواصلة ذلك؟ ولا سيّما مع عودة دا كوستا وفيرن للموسم السابع في البطولة، ولكن هل سيكون بوسع فيرن إغلاق الفارق مع زميله الذي أكمل موسم 2019/2020 على نحو مذهل؟ وهل سيظل فريقهما هو المسيطر؟