فريق "جاغوار ريسينغ": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

مع تاريخٍ من بين الأكثر زخرًا بين المصنعين في عالم رياضة السيارات، والذي يعود إلى العام 1948، فقد بثّت العلامة البريطانية الحياة من جديد في برنامجها للسباقات مستعرضةً أسطولها من السيارات الكهربائية مع دخولها معترك الفورمولا إي في 2016.

وضمن موسمها الأوّل في البطولة، وقّعت "جاغوار ريسينغ" مع كل من آدم كارول والنيوزلندي إيفانز، ليخوضوا سويًا موسمًا صعبًا شهد حلول الفريق بالمركز الأخير برصيد 27 نقطة فقط على مدار 12 سباقًا.

ولمحاولة العودة، وقّع الفريق في الموسم الثاني مع بطل الموسم الأوّل للسلسلة نيلسون بيكيه الإبن ليُجارو إيفانز، حيث نجح الفريق بإنهاء موسم 2017/2018 بالمركز السادس، لكنّه لم يعرف طريقه للفوز رُغم ذلك.

مع ذلك، وفي منتصف موسم 2018/2019، نجح الفريق أخيرًا بحصد أولى انتصاراته مع إيفانز الذي حقق فوزًا عاطفيًا في روما، بعد معركة محتدمة مع أندريه لوتيرر سائق "دي اس تيتشيتاه".

الفريق السائق السائق جاغوار ريسينغ ميتش إيفانز سام بيرد عدد المشاركات 48 48 69 منصات التتويج 6 6 19 الانتصارات 2 2 9

وكان بيكيه قد ترك صفوف الفريق قبل ذلك الفوز وعوّضه البريطاني أليكس لين لما تبقى من الموسم.

والآن ومع ثلاثة مواسم تعلّم فيها الفريق الكثير، واكتسب قدرًا من الخبرة، فإنّ الصانع البريطاني يوجّه معرفته بالمركبات الكهربائية نحو أولى سياراته من ذلك النوع "جاغوار آي-بايس". إذ وبعد ظهورها الأوّل في جائزة المكسيك في 2017، يواصل الفريق توجيه جهوده لاختبار، تطوير وتنقيح أحدث التقنيات المتاحة نحو الجيل التالي من سيارات جاغوار الكهربائية بالكامل.

حيث أنّه وبعد إنتاج هذه السيارة تجاريًا، تمّت إقامة السلسلة الرسمية الداعمة الأولى للفورمولا إي - جاغوار إي-بايس تروفي - على شوارع المملكة العربية السعودية ضمن موسمها الأوّل، والذي اختُتم في نيويورك مع موسم 2018/2019 للفورمولا إي.

وضمن أولى مواسمها كبطولة للعالم، ستخوض جاغوار ريسينغ غمار الفورمولا إي في موسم 2020/2021 وهي ضمن أفضل مستوياتها، ولا سيّما مع تعزيز تشكيلتها بنجم السلسلة سام بيرد ليُجاور إيفانز.