فريق "تاغ هوير بورشه": الطريق نحو غرّة الموسم السابع للفورمولا إي في الدرعية

مع واحدة من أطول الفترات في تاريخ رياضة السيارات تعود إلى العام خمسينات القرن الماضي، تكتب بورشه أحدث الفصول في تاريخها بدخولها معترك الفورمولا إي. إذ وبعد نجاحاتها الأخيرة في سباقات التحمّل، بما فيها عدة انتصارات في كل من فئتي "ال ام بي1" و"جي تي"، يتحول الصانع الألماني إلى السلسلة الكهربائية تحضيرًا للجيل التالي من سيارات بورشه الكهربائية التجارية.

مستعينة بعقد من الخبرة في السباقات المعتمدة على التقنيات الهجينة والكهربائية، بعدما أطلقت أول سيارة سباقات هجينة "911 جي تي3 آر" في 2010، تتحضّر بورشه لخوض غمار أكثر البطولات تنافسية في رياضة السيارات.

الفريق السائق السائق تاغ هوير بورشه أندريه لوتيرر باسكال فيرلاين عدد المشاركات 11 36 17 منصات التتويج 2 6 1 الانتصارات 0 0 0

وخلال موسم 2019/2020، فاجأ لوتيرر الجميع في الجولة الأولى، مقتنصًا أول منصة تتويج لبورشه مع سيارتها "99 اكس إلكترك". وبالرُغم من أنّه لم يتمكن من تسجيل النقاط في السباقات الثلاثة التالية، لكنّه كان ما يزال قادرًا على إبراز قدرات السيارة بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في مكسيكو سيتي.

وقد اختتم الصانع الألماني أولى مواسمه في الفورمولا إي مع مركزٍ ثامن في ترتيب الفرق، وذلك بعد منصّة تتويج لوتيرر وسلسلة تسجيل النقاط الثابتة في الجولات الست الأخيرة من موسم 2019/2020 في برلين.

ومع إنتهاء موسمه الأوّل في البطولة الكهربائية، يواصل لوتيرر مع "تاغ هوير بورشه" من أجل فرصة أخرى نحو فوزه الأوّل في الفورمولا إي، يجاوره مواطنه فيرلاين، مُكملًا تشكيلة قوية تسعى للمنافسة على الفوز في بطولة العالم.